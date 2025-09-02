Gedinčius artimuosius įskaudinęs kunigas K. Gražulis žodžių nerenka ir toliau: sulaukė arkivyskupo pastabų

Skausmo valandą nemalonų akibrokštą išgyvenę artimieji viešai prabilo apie kunigo K.Gražulio elgesį, nes šis, anot jų, ne vieną kartą neteisingai ištarė velionio vardą, laidė priekaištus apie gedinčiųjų tikėjimą bei papildomai rinko aukas iš šeimos.
Kunigo atsakymas žurnalistams: „Jūs man ne vyskupas“
Naujienų portalas Lrytas susisiekė su minėtu kunigu. Jo bendravimo tonas iškart pasikeitė, kai dvasininkas išgirdo, kad skambina žurnalistė.
„Nieko aš jokioms naujienoms neduosiu, nes čia „žurnalistų duona“. Jau jūs ką ten norit, taip ir rašykit. Aš čia kiekvienam nekomentuosiu. Jūs man ne vyskupas, o kas jums patinka, tą ir rašykit. Ar supratot?“ – net nespėjus užduoti klausimo, pasakė K.Gražulis.
Žurnalistei tarstelėjus, kad norėtų pasiteirauti paties dvasininko pozicijos visuomenę papiktinusioje istorijoje, kunigas dar kartą parodė, kad į kalbas leistis neketina.
„Tai ir nesiteiraukit, kur jums nereikia“, – sakė K.Gražulis. Palinkėjus kunigui gražios dienos ir atsisveikinus, atsakymo nebuvo sulaukta.
Apie situaciją pasisakė Kauno arkivyskupas
Paliepių Šv. Kryžiaus parapija, kurioje vyko minėta laidotuvių ceremonija, priklauso Kauno arkivyskupijai, kuriai vadovauja arkivyskupas metropolitas K.Kėvalas.
Naujienų portalas Lrytas susisiekė su Kauno arkivyskupu ir paprašė jo išsakyti savo nuomonę apie šią situaciją. Savo atsakyme K.Kėvalas rašė pirmiausia norintis išreikšti užuojautą velionio artimiesiems ir atjausti juos dėl skausmo kurį patyrė dėl situacijos Paliepių Šv. Kryžiaus bažnyčioje.
„Laidotuvių Šv. Mišios tikintiesiems yra ypatingai jautri ir svarbi akimirka, todėl kiekvieno kunigo užduotis yra lydėti žmones su pagarba, užuojauta ir evangeline viltimi. Labai apgailestauju, jei dėl kunigo žodžių ar elgesio artimieji patyrė dar didesnį skausmą“, – sakė K.Kėvalas.
Kauno arkivyskupas teigė, kad pats asmeniškai susisiekė su kunigu K.Gražuliu ir kalbėjo apie šią situaciją, svarstė, ką reikėtų daryti, kad tokie įvykiai daugiau nesikartotų.
„Kunigas patikino, kad tikrai nenorėjo nieko įžeisti ar įskaudinti, norėjo paguosti, reikėjo kitu būdu kreiptis į artimuosius. Drauge kalbėjomės, kaip ateityje būtų galima išvengti, jog panašios patirtys nebūtų kartojamos, o tikintieji galėtų sulaukti iš Bažnyčios to, ko labiausiai tikisi: paguodos ir palaikymo. Laidotuvės yra itin jautrus laikas, kai žmogui reikia ypatingos pagalbos“, – tvirtino pašnekovas.
Paklausus, ar tikintieji yra kreipęsi dėl netinkamo K.Gražulio elgesio, Kauno arkivyskupas patvirtino, kad vadovybė nėra gavusi kitų nusiskundimų dėl šio kunigo tarnystės.
„Mums, kaip Bažnyčiai, svarbiausia perduoti tikinčiųjų bendruomenei aiškią žinią: mes esame kartu su jumis gedulo ir išbandymų akimirkomis, siekiame būti užuojautos ir vilties liudytojai.
Jei šį kartą to pritrūko, nuoširdžiai atsiprašome. Tikimės, kad iš šios patirties galėsime visi mokytis, kad kiekvienas žmogus savo skausme Bažnyčioje rastų gailestingąjį Kristų“, – sakė K.Kėvalas.
