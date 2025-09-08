Per plauką nuo mirties – kava iš automato oro uoste vos nepražudė jaunos moters

Vis dėlto taip nutinka. 21 metų moteris, Maljorkos sostinėje Palmoje esančio Son Sant Choan oro uosto darbuotoja, nusipirko kavos iš automato ir vos nemirė.
Maljorkos regioniniam dienraščiui „Ultima Hora“ ji papasakojo apie balandį įvykusį incidentą, po kurio tyrimo ėmėsi ir vietos policija.
Anot moters, pasiėmusi iš aparato karštą gėrimą ir jo gurkštelėjusi ji pasibjaurėjo – kava buvo neskani, turėjo kažkokį bjaurų prieskonį.
Jauna moteris neretai geria kavą iš aparato, tad suprato, jog kažkas čia ne taip. Atidžiau apžiūrėjusi puodelį ji pamatė jame krūvą kažkokių gyvių, prilipusių prie puodelio sienelių bei plūduriuojančių gėrime.
Socialiniuose tinkluose ji vėliau išplatino nuotrauką, kurioje matyti maži juodi vabalai, prilipę prie vienkartinio puodelio sienelių.
„Pirmoji mintis, kuri man šovė į galvą pamačius tuos vabalus, buvo apie tai, kad turiu paskambinti į kavos įmonę „The Corner Deli“, kuriai priklausė automatinis kavos aparatas.
Atsiliepęs į skambutį darbuotojas man liepė atsinešti mobilųjį telefoną, kuriame esančia debetine kortele atsiskaičiau už kavą, ir man bus grąžinta 50 euro centų, – pasakojo ji. – Bet aš gi skambinau norėdama informuoti apie problemą, geranoriškai, kad to nenutiktų kitam žmogui. Pasakiau jiems, kad man nereikia tų pinigų, tiesiog noriu, kad jie susitavarkytų.“
Tačiau vos spėjusi pakalbėti telefonu moteris staiga pasijuto labai blogai – ėmė tinti veidas, tynimas užspaudė gerklas. Moteris ėmė dusti ir netrukus prarado sąmonę.
Ją ištiko anafilaksinis šokas – staigi ir labai stipri alerginė reakcija.
Oro uosto darbuotojai jai skubiai suteikė pirmąją pagalbą – suleido adrenalino bei priešalerginių vaistų, o iškviesta greitoj medicinos pagalba moterį skubiai nuvežė į ligoninę.
Ji 36 valandas praleido intensyviosios terapijos skyriuje, ir tik tada, kai grėsmė gyvybei atsitraukė, ji buvo išleista iš ligoninės namo.
„Tuomet, kai atvykau į intensyviosios terapijos skyrių, medikai mano vaikinui pasakė: „Būkit dėkingi oro uosto darbuotojams. Jeigu ne jų suteikta pagalba, jūsų draugė jau būtų mirusi“, – moteris pasakojo „Ultima Hora“ leidiniui.
Kalbėdama apie ją ištikusį siaubingą įvykį ji užsiminė, jog ligoninės intensyviosios pagalbos skyriuje jai buvo labai baisu jausti „visus tuos vamzdelius“, – deguonies aparato, lašinių ir kitus.
Pranešama, kad po šokiruojančio incidento automatinis kavos aparatas buvo uždarytas.
Be to, oro uostas pradėjo tyrimą ir paprašė kavos automatų bendrovės patikrinti savo įrenginius.
Jaunos moters šeima dėl sukeltos grėsmės gyvybei taip pat pateikė skundą vietos policijai. Artimųjų teigimu, kavos puodelyje buvę vabalai galimai pažeidžia visuomenės sveikatos reikalavimus ir yra netyčinių sužalojimų priežastis.
