Lietuvos atstovai per kalnus ir lietų numynė beveik 1000 km: surinktą paramą skyrė sergantiems vaikams

Liepos viduryje vykusios labdaros iniciatyvos „Team Rynkeby“ maršrutas šiais metais driekėsi nuo Lovere miestelio Šiaurės Italijoje iki Paryžiaus.
Per šešias dienas dviratininkai įveikė beveik 1000 kilometrų, kertant šešias šalis – Italiją, Šveicariją, Lichtenšteiną, Austriją, Vokietiją ir Prancūziją, rašoma pranešime žiniasklaidai. Vieni didžiausių iššūkių laukė Alpių viršukalnėse – dviračiais teko užminti į Gavią (2652 m) ir Stelvio (2758 m) kalnus, taip pat įveikti prancūziškąją Vosges kalnų viršukalnę Col du Grand Ballon (1325 m).
„Šiemet kelionė buvo tikrai nelengva – ne tik mynėme aukštesniuose kalnuose, bet ir oras mūsų nelepino. Gavome ir lietaus, ir krušos, o važiuoti tokiomis sąlygomis yra ir pavojingiau, ir fiziškai sudėtingiau. Tačiau kilnus tikslas suteikia jėgų – žinai, kad mini ne dėl savęs, o dėl tų, kuriems pagalbos labiausiai reikia“, – pasakoja penktus metus iš eilės iniciatyvoje dalyvaujantis didžiausios šalyje sulčių, nektarų ir vaisių gėrimų gamintojos „Eckes-Granini Baltic“ logistikos vadovas Marius Žižliauskas.
Pasak jo, „Team Rynkeby“ organizatoriai visada pabrėžia, jog ši iniciatyva nėra varžybos. Dalyviai kasmet važiuoja ne dėl rezultato, o dėl paramos onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams.
„Turime padėti vieni kitiems, ypač tiems, kuriems sunkiau. Per savaitę tampame tikra tarptautine šeima – mus vienija bendras kelias ir bendras tikslas,“ – pasakoja jis.
Įsitraukė ir šeima
M. Žižliausko dalyvavimas „Team Rynkeby“ per penkerius metus tapo ne tik asmeniniu iššūkiu, bet ir savotiška šeimos tradicija. Dukra Gustė praėjusiais metais pirmą kartą prie iniciatyvos prisijungė kaip aptarnaujančio personalo narė, o šiemet pati užsivilko geltonąją aprangą ir dalyvavo kaip dviratininkė.
„Ji pati nusprendė važiuoti – įsigijo dviratį, treniravosi, ruošėsi, ir šiemet jau kartu mynė visą maršrutą. Man tai labai prasminga – matyti, kaip ši veikla įkvepia jaunąją kartą,“ – dalijasi M. Žižliauskas.
Prie minimo į Paryžių prisijungė ir vyro sūnėnas Mantas, kurio mama pasirinko prisidėti prie aptarnaujančios komandos. Pasak M. Žižliausko, toks šeimos įsitraukimas tik sustiprina bendrą patirtį: „Kai tavo artimieji kartu dalyvauja, jautiesi dar labiau įsipareigojęs, motyvuotas. Mes visi kartu išgyvenome tą savaitę, kartu įveikėme sunkumus, kartu džiaugėmės pasiekimais.“
Gyvuoja daugiau nei du dešimtmečius
„Team Rynkeby“ istorija prasidėjo 2002 m., kai Danijos bendrovės „Rynkeby Foods“ darbuotojai sugalvojo dviračiais nuvykti į Paryžių pamatyti legendinių „Tour de France“ lenktynių finišo. Ieškodami rėmėjų, jie surinko daugiau pinigų, nei reikėjo kelionei, tad nusprendė perviršį – beveik 5000 eurų – paaukoti onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams.
Taip gimė tradicija, kuri per daugiau nei du dešimtmečius išsiplėtė į keliolika šalių – nuo Danijos ir Suomijos iki Vengrijos, Prancūzijos ir Lietuvos. Kartu su dalyvių skaičiumi auga ir surenkamų lėšų mastas – vien šiais metais surinkta beveik 8,5 mln. eurų.
Lietuvos atstovų surinktos lėšos šiemet, kaip ir kasmet, skiriamos paramos ir labdaros fondui „Mamų unija“, globojančiam onkologinėmis ligomis sergančius vaikus ir jų šeimas.
„Eckes-Granini“ yra pagrindinis tarptautinės labdaros iniciatyvos „Team Rynkeby“ partneris ir rėmėjas nuo 2016 m.
onkologinės ligosParyžiusMamų unija
Rodyti daugiau žymių