Kirpėjas benamį pavertė neatpažįstamu tiesiog gatvėje: pokyčiai verčia išsižioti

„TikTok“ ir „Instagram“ platformose J.Santiago turi šimtus tūkstančių sekėjų (apie 650 tūkst.), su kuriais dalinasi įkvepiančiais vaizdo klipais.
Kirpėjas 2017 m. įkūrė savo ne pelno organizaciją „Empowering Cuts“ ir beveik dešimtmetį nemokamai kerpa žmones, gyvenančius be pastogės. Kirpėjas tiki žmogiškojo ryšio galia ir su savo mobiliąja kirpykla keliauja po Jungtines Valstijas.
„Daugelis žmonių greitai ima teisti, bet jie nesupranta. Man labiausiai patinka pažinti šiuos žmones tokius, kokie jie yra iš tikrųjų“, – sakė J.Santiago.
Jam kirpimas yra daugiau nei paslauga – tai būdas užmegzti ryšį su žmonėmis, suteikti paskatinimą ir suteikti mažą orumo akimirką tiems, kuriems jos labiausiai reikia.
„Daugelis jų jaučiasi vieniši. Faktas, kad galiu ateiti į bendruomenę, pasiūlyti nemokamą kirpimą ir pakalbėti su jais, įpučia jiems šiek tiek gyvybės“, – sakė jis.
J.Santiago atsidavimas padėti kitiems kyla iš pamokos, kurią jis gavo ankstyvoje karjeroje.
„Mano kirpimo instruktorius vesdavo visą klasę į prieglaudas. Taip mes mokėmės kirpti, o suteikti nemokamą kirpimą žmogui reiškė daugiau nei gauti už tai pinigus“, – pasakojo jis.
Kirpėjo vaizdo įrašai kiekvieną kartą sulaukia daug dėmesio, o vienas klipas iki šiol yra daugiausiai aptarinėjamas.
„TikTok“ paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip prieš kirpimą vyro veidą dengė tanki, ilga barzda, plaukai buvo susivėlę. J.Santiago gatvėje jį pasodino į savo mobilią kirpyklą ir ėmėsi darbo.
Po keliolikos minučių sunkiai atpažįstamas žmogus išvydo save veidrodyje – su tvarkinga šukuosena, sutvarkyta barzda ir žibančiomis iš laimės akimis. Rezultatas pribloškė kirpėjo darbus stebinčią bendruomenę – vyras atrodė tarsi modelis.
Po vaizdo įrašu socialiniuose tinkluose pasipylė šimtai komentarų. Žmonės negalėjo patikėti matydami tokį drastišką pokytį.
„Oho, jis atrodo dešimčia metų jaunesnis“, – stebėjosi vienas komentatorius.
Kitas pridūrė: „Koks neįtikėtinas virsmas – atrodo puikiai. Tu suteikei jam priežastį vėl nusišypsoti.“
Daugelis atkreipė dėmesį ir į emocijas: „Jo akys atrodė tokios liūdnos, bet po kirpimo atrodo, kad jis jaučiasi daug geriau.“
Internautai vieningai gyrė J.Santiago darbą, vadino jį tikra palaima žmonėms, kurie dažnai jaučiasi pamiršti visuomenės.
Parengta pagal cbsnews.com
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)kirpėjasbenamis
Rodyti daugiau žymių