Lenkiją drebina skandalas: nerimą kelia avarijoje visą šeimą pražudžiusio vairuotojo likimas

„Šią versiją iš pradžių tikėjo ir Sebastiano M. šeima“, – sako „Fakt“ šaltinis. Kai advokatai bandė įtikinti jį bendradarbiauti su aukų šeimomis, Sebastianas M. juos atleisdavo. Nuo pernai jį gina Katovicų advokatė Katarzyna Hebda, kuriai pavyko įtikinti jį susitarti su šeimomis.
Tačiau „Fakt“ pašnekovai netiki staigiu Sebastiano M. pasikeitimu. Teismo metu jis paprašė mediacijos.
„Net iš Dubajaus sugebėdavo paskambinti ir aprėkti žmones, kai šie norėjo jam padėti ir ragino susitarti su aukų šeimomis, kad išgelbėtų jį nuo kalėjimo“, – atskleidžia su byla susipažinę žmonės.
Jie priduria, kad nė vienas iš advokatų, gynusių Sebastianą M., neužsibuvo šalia jo ilgai – per dvejus metus jie keitėsi nuolat. Niekas negalėjo su juo bendradarbiauti ilgesnį laiką.
„Pasitikintis savimi, arogantiškas“ – taip apie Sebastianą M., kalbėjo su juo bendravę žmonės. Tačiau anonimai pasakoja, kad Sebastianas M. sušvelnėjo, kai buvo suimtas. Suprato, kad pokštai baigėsi.
„Fakt“ pašnekovai neatmeta, kad didelio dėmesio sulaukęs Sebastiano M. monologas socialiniuose tinkluose buvo tik ruošiama dirva gynybai ir mediacijai. Likus kelioms dienoms iki sulaikymo šių metų gegužę Dubajaus viešbutyje Sebastianas M. pirmą kartą pasakė, kad nebuvo nė dienos, jog jis negalvotų apie aukas. Tačiau žodžio „atsiprašau“ taip ir neištarė. Teisme Piotrkuve jis taip pat neatsiprašė – tik linktelėjo advokatei. Jo vienintelis tikslas buvo išvengti bausmės.
Staigmena teismo salėje
Pirmasis posėdis Piotrkuve nustebino visus. Prokuroras Aleksandras Duda, apklausęs Sebastianą M. ir parengęs kaltinamąjį aktą, tikino teismą, kad pagal kaltinamojo elgesį tyrimo metu nėra pagrindo manyti, jog jis galėtų būti suinteresuotas mediacija. Vis dėlto, teisėja Renata Forman patenkino gynybos prašymą.
„Mediacija, pagal įstatymų leidėjo valią, turi įtakos bausmei“, – pažymėjo ji.
Tai nereiškia, kad pasirašęs susitarimą su šeimomis Sebastianas M. išvengs teismo. Procesas tęsis. Tačiau dėl mediacijos Sebastianas M. greičiau išeis iš kardomojo kalinimo ir stos prieš teismą būdamas laisvėje. Pagal Baudžiamojo kodekso 60 straipsnį jis gali tikėtis išimtinio bausmės sušvelninimo. Jam gresia iki 8 metų kalėjimo, bet po sėkmingos mediacijos nuosprendis gali būti gerokai sumažintas.
„Susitarimas išspręs visas Sebastiano M. problemas. Šeimos pasirašys, teisme neliks kaltintojo, prokuratūra liks vienintelė viešoji kaltintoja, o procesas virs farsu“, – teigia šaltiniai. Jie mano, kad iki metų pabaigos byla bus nutraukta.
Sebastiano M. tėvai norėjo atsiprašyti
„Vieninteliai, kurie kenčia šioje byloje, yra Sebastiano M. tėvai“, – sako kitas pašnekovas.
Jaroslawas M. yra liudytojas sūnaus byloje. Būtent jam Sebastianas M., neva, paskambino iškart po avarijos.
„Avarija tėvams yra didžiulė trauma“, – teigia jis.
„Jie labai geri žmonės. Nepriklausomai nuo to, ar jų sūnus kaltas, ar ne, jie užjaučia šeimas, kurios neteko sūnaus, dukros ir anūko. Ponia ir ponas M. norėjo padėti nuo bylos pradžios – ketino pastatyti paminklą aukoms, norėjo atsiprašyti savo sūnaus vardu. Tačiau Sebastianas M. neva neleido jiems to padaryti. Advokatai taip pat skeptiškai vertino tokias iniciatyvas“, – priduria.
Baimė po buvusio teisingumo ministro žodžių
Organizacija „Freedom-24“, padėjusi Sebastiano M. šeimai, prokuratūrai bei teismui parengė ekspertinę išvadą.
„Analizavome bylą pradiniame etape. Reikėtų pabrėžti, kad tuomet neturėjome visos bylos medžiagos. Tik gavus pilną dokumentaciją buvo galima parengti išsamią ekspertinę nuomonę. Pradžioje mus glumino ir tai, kad visa viešojoje erdvėje pasirodanti informacija neatrodė atitinkanti faktų“, – aiškina Michałas Wdowczykas iš „Freedom-24“.
Jis priduria, kad fondas susitiko ir su Sebastiano M. tėvais.
„Vertiname juos už nuoširdumą ir laikyseną, ypač motiną – už gilų religingumą. Mes pasiūlėme mediaciją ir susitarimą. Tačiau tuomet bylą tvarkę Varšuvos advokatai patarė to nedaryti“, – sako Wdowczykas.
Jo teigimu, tyrimo pradžioje didelę baimę sukėlė buvusio teisingumo ministro Zbigniewo Ziobro pasisakymai. Buvo neramu, kad bet kokie veiksmai – net taikaus pobūdžio – gali būti klaidingai interpretuoti ir neigiamai pristatyti visuomenei.
„Ši baimė tikrai trukdė sprendimų laisvei ir galimoms taikioms deryboms“, – priduria fondo atstovas.