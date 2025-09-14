Skelbiama, kad Ch. Kirko žudiką išdavė visai ne tėvas: šio asmens vaidmuo buvo lemiamas

Jaunas vyras buvo sulaikytas praėjus 33 valandoms nuo įvykio.
Prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad jį išdavė kažkas artimas – esą tėvas.
Tačiau dabar skelbiama, kad prie įtariamojo sugavimo prisidėjo dar ir pastorius. Jo vaidmuo buvo lemiamas, rašoma „Fakt“.
JAV žiniasklaida skelbia, kad 22-ejų vyras dar prieš sulaikymą prisipažino tėvui, kad nužudė Kirką.
Tačiau pasakė, jog nesiruošia pasiduoti ir verčiau atimtų sau gyvybę, nei tai padarytų. Tėvas šios sukrečiančios žinios negalėjo išlaikyti paslaptyje.
Ties, sūnaus pareigūnams jis neišdavė. Pasak tyrėjų, tėvas apie sūnaus prisipažinimą papasakojo pažįstamam pastoriui.
Šis nusprendė, kad tokios informacijos slėpti negalima, ir pranešė policijai.
Tyleris Robinsonas buvo sulaikytas ir ir areštuotas rugsėjo 11-osios vakarą.
Žurnalistai taip pat sužinojo, kad įtariamojo bute rasta įkalčių. Juos pareigūnams perdavė sulaikytojo kambariokas.
Tai buvo, be kita ko, susirašinėjimas, iš kurio paaiškėjo, kur žudikas paslėpė ginklą. Jis iš tiesų buvo rastas nurodytuose krūmuose, suvyniotas į rankšluostį