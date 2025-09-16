Įsidarbinus pardavėja dabar jau vadovauja visai parduotuvei: darbas „Lidl“ Gerdai tapo tikru karjeros tramplinu

„Lidl Lietuva“ duomenimis, per pastaruosius metus beveik 40 proc. pardavėjų pakilo pareigose iki parduotuvės vadovų pozicijų. Gerda – viena iš jų.
„Į „Lidl Lietuva“ atėjau prieš beveik šešerius metus, grįžusi iš užsienio ir ieškodama laikino darbo, tačiau labai greitai supratau, kad čia noriu likti ilgiau – mane sužavėjo draugiškas kolektyvas ir palaikanti komanda. Nuo parduotuvės darbuotojos buvau paaukštinta į asistentės, o vėliau – pavaduotojos pareigas. Dabar jau tris mėnesius vadovauju „Lidl“ parduotuvei Valakampiuose. Nors pradžia, kaip ir būna naujame darbe, nebuvo itin lengva, bet šiandien džiaugiuosi savo pasirinkimu ir galimybe augti kartu su įmone“, – sako G.Dobilaitytė.
Darbas, išsklaidęs mitus
Dirbti „Lidl“ Gerda pradėjo neišsikėlusi jokių lūkesčių – pirmiausia jos akį patraukė, jog tai tarptautinė įmonė, kuri taip pat siūlo ir konkurencingą atlyginimą, papildomas naudas darbuotojams.
„Prieš pradedant ieškoti darbo Lietuvoje, buvau susidariusi nuomonę, jog tarptautinio kapitalo įmonėse itin geros darbo sąlygos – aiškūs ir skaidrūs procesai, minutės tikslumu apmokamas konkurencingas atlyginimas ir pan. Pradėjus dirbti „Lidl“ supratau, kad tokios nuomonės visgi ne iš piršto laužtos – įsitikinau tuo pati“, – tvirtina G.Dobilaitytė.
Ji prisimena, kad neilgai trukus, darbas „Lidl“ paneigė net ir tam tikrus mitus: „Dažnai žmonės galvoja, kad darbas parduotuvėje nereikalauja daug žinių ar pastangų, tačiau iškart supratau, kad yra visiškai kitaip. Dirbant pardavėju reikia suprasti procesus, mokėti priimti sprendimus ir būti motyvuotam. Įmonė nuolat investuoja į darbuotojų ugdymą, mokymus ir suteikia galimybę kilti karjeros laiptais tiems, kurie rodo iniciatyvą ir norą tobulėti.“
Plačios augimo galimybės
Plačiomis karjeros galimybėmis įmonėje Gerda įsitikino pati – po pusantrų metų pardavėjos pozicijoje ji buvo paaukštinta į parduotuvės vadovo asistentę.
„Pirmiausia buvau pastebėta savo vadovės, kuri turi itin gerą analitinį mąstymą. Būtent ji pasiūlė augimo galimybę ir aukštesnę poziciją. Labai džiugu, kad tiek kolegos, tiek pati įmonė skatina darbuotojus tobulėti ir kilti karjeros laiptais. Pavyzdžiui, suteikiami įvairūs mokymai, o jeigu yra papildomas poreikis, galima paprašyti atsiųsti kolegą iš centrinės būstinės ar regiono vadovą – jie visada pasirengę padėti“, – tvirtina G.Dobilaitytė.
Ji priduria, kad siekti karjeros aukštumų „Lidl“ gali kiekvienas norintis: „Mes visada siekiame ugdyti kiekvieną darbuotoją. Jei tik matome, jog žmogus rodo bent truputį daugiau noro, yra motyvuotas, iškart jam suteikiame visas galimybes kilti karjeros laiptais.“
Aplinka, įkvepianti siekti daugiau
„Lidl“ parduotuvės vadovė pripažįsta, kad ją kasdien labiausiai motyvuoja draugiška ir palaikanti komanda. Darbo aplinka, kurioje kiekvienas gali kreiptis pagalbos, pasidalinti patirtimi ir kartu siekti tikslų, padeda ne tik įveikti iššūkius, bet ir nuolat tobulėti.
„Mane labiausiai motyvuoja mano komanda – dirbu su labai draugiškais ir palaikančiais komandos nariais, todėl kasdien stengiuosi dėl jų. Šios pareigos man vis dar naujos, bet nuolat lipu iš savo komforto zonos, mokausi ir ieškau geriausių sprendimų. Taip pat įkvepia aiški įmonės struktūra, galimybė siekti rezultatų ir būti už juos įvertintai. Visa tai skatina nuolat tobulėti ir siekti dar daugiau“, – akcentuoja G.Dobilaitytė.
Ji įsitikinusi, kad darbas „Lidl“ nereiškia, jog visą laiką reikės dirbti tose pačiose pareigose: „Jeigu turi motyvacijos, noro, esi drąsus, „Lidl“ suteikia visas galimybes kilti pareigose tiek parduotuvėje, tiek už jos ribų. Žinoma, vieniems gali prireikti daugiau laiko, kitiems procesas užtrunka ilgiau, tačiau galimybės yra iš tiesų plačios.“
Šiuo metu „Lidl Lietuva“ dirba daugiau nei 2,8 tūkst. darbuotojų. Iš viso Lietuvoje veikia 82 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.