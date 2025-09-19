Per balkoną iššokęs pensininkas pataikė ant moters – dabar kaltinamas žmogžudyste

70-metis vyras buvo apkaltintas nužudymu dėl neatsargumo.
Tragedija įvyko šiaurės Italijoje, Milane.
Žuvusioji – 83 m. Francesca Manno, kuri tuo metu vaikščiojo po daugiabučio kiemą.
70-metis vyras nukrito tiesiai ant tame pačiame name gyvenusios F. Manno sekmadienio popietę, apie 18 val. vietos laiku.
Vyras perlipo per savo balkono turėklus.
Iš karto po įvykio tyrėjai baiminosi, kad tai buvo suplanuota dviguba savižudybė, ir kad pora šoko kartu.
Tačiau vėliau patvirtinta, kad vyras ir moteris buvo nepažįstami.
Dabar žinoma, kad vyras bandė nusižudyti, o F. Manno mirtis buvo tragiškos nelaimės rezultatas.
Praeiviai iškvietė greitosios pagalbos tarnybas, kurios skubiai atvyko į įvykio vietą.
Nors medikai bandė gaivinti moterį, ji buvo iš karto paskelbta mirusia.
Liudytojai sakė, kad jai, panašu, kliuvo visa vyro kritimo jėga.
Vyras buvo rastas sąmoningas ir nugabentas į ligoninę su daugybe kojų lūžių.
Medikai vėliau patvirtino, kad jo gyvybei pavojus negresia.
Pasak vietos policijos, nėra jokių abejonių, kad vyro kritimas buvo bandymas nusižudyti.
Dabar 70-metis apkaltintas netyčine žmogžudyste, yra apklausiamas.
