Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Gyvenimo būdasIstorijos

Per balkoną iššokęs pensininkas pataikė ant moters – dabar kaltinamas žmogžudyste

2025 m. rugsėjo 19 d. 07:07
Lrytas.lt
Nusižudyti bandęs pensininkas iššoko iš ketvirto aukšto balkono, bet liko gyvas, nes nukrito ant moters, kuri tragiškai žuvo, sušvelninusi jo kritimą.
Daugiau nuotraukų (1)
70-metis vyras buvo apkaltintas nužudymu dėl neatsargumo.
Tragedija įvyko šiaurės Italijoje, Milane.
Žuvusioji – 83 m. Francesca Manno, kuri tuo metu vaikščiojo po daugiabučio kiemą.
70-metis vyras nukrito tiesiai ant tame pačiame name gyvenusios F. Manno sekmadienio popietę, apie 18 val. vietos laiku.
Vyras perlipo per savo balkono turėklus.
Iš karto po įvykio tyrėjai baiminosi, kad tai buvo suplanuota dviguba savižudybė, ir kad pora šoko kartu.
Tačiau vėliau patvirtinta, kad vyras ir moteris buvo nepažįstami.
Dabar žinoma, kad vyras bandė nusižudyti, o F. Manno mirtis buvo tragiškos nelaimės rezultatas.
Praeiviai iškvietė greitosios pagalbos tarnybas, kurios skubiai atvyko į įvykio vietą.
Nors medikai bandė gaivinti moterį, ji buvo iš karto paskelbta mirusia.
Liudytojai sakė, kad jai, panašu, kliuvo visa vyro kritimo jėga.
Vyras buvo rastas sąmoningas ir nugabentas į ligoninę su daugybe kojų lūžių.
Medikai vėliau patvirtino, kad jo gyvybei pavojus negresia.
Pasak vietos policijos, nėra jokių abejonių, kad vyro kritimas buvo bandymas nusižudyti.
Dabar 70-metis apkaltintas netyčine žmogžudyste, yra apklausiamas.
Parengta pagal thesun.co.uk
savižudybėŽmogžudystėItalija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.