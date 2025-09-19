Pilote tapusi skrydžių palydovė Deimantė: „Karjera aviacijoje reiškia ne tik darbą lėktuvo kabinoje“

Neplanuotas kelias į aviaciją
Deimantės Grabskienės kelias aviacijoje prasidėjo 2008-aisiais – ji tiesiog ieškojo darbo. „Neturėjau planų dirbti būtent aviacijos srityje, tačiau įsidarbinau vienoje Lietuvos orlaivių antžeminio aptarnavimo įmonių. Taip pradėjau pažinti lėktuvus iš arčiau ir greitai susirgau aviacijos liga“, – prisimena Deimantė.
Netrukus ji prisijungė prie vienų iš Lietuvoje tuomet veikusių avialinijų ir pradėjo skraidyti kaip orlaivių palydovė. Ilgainiui Deimantė atsisakė vyresniosios orlaivio palydovės darbo, bet tęsė karjerą aviacijoje – pradėjo siekti komercinės piloto licencijos. Beveik pasiekusi šį tikslą, ji prisijungė prie „Avion Express“ žmonių ir kultūros departamento. „Avion Express“ – Lietuvoje veikiančios oro linijos, teikiančios orlaivių nuomos su įgula, technine priežiūra ir draudimu (angl. ACMI) paslaugas kitoms aviakompanijoms visame pasaulyje.
„Avion Express“ Deimantė atrado naują požiūrį į aviaciją. „Meilė šiam sektoriui iš romantiškos tapo pagarbia, nes tiesiogiai prisiliečiau prie sudėtingų aviacijos procesų, kurių anksčiau iš arti matyti neteko“, – dalijasi ji.
Deimantė pabrėžia, kad aviacija – daug daugiau nei tik pilotai ir skrydžių palydovai. „Tai yra didžiulis mechanizmas su daugybe sraigtelių, kurie dirba sinchroniškai tarsi šveicariškas laikrodis. Skrydžiai yra tik ledkalnio viršūnė – po jais slypi labai daug procesų, kuriems reikia įvairiausių specialistų pastangų.“
Biuras kaip oro linijų smegenų centras
Dirbdama „Avion Express“ Deimantė prisijungė prie įmonės kadetų programos, kuri ruošia komercinių avialinijų pilotus. „Jau anksčiau buvau išsilaikiusi privataus ir komercinio piloto licencijas, bet būtent darbas „Avion Express“ biure tapo tramplinu į svajonių profesiją. Čia gavau orlaivio tipo mokymus ir darbą piloto kabinoje“, – pasakoja ji.
Besimokydama pilotavimo Deimantė koordinavo kitų „Avion Express“ pilotų mokymus simuliatoriuose. „Kadangi tuo metu jau ėjau piloto karjeros link, buvo įdomu prisiliesti prie būsimos profesijos“, – pasakoja ji. „Didžiavausi tada, didžiuojuosi ir dabar, kad dirbu būtent lietuviško kapitalo įmonėje – esame mažytė valstybė, tačiau galime pasigirti turintys pasaulyje pirmaujantį ACMI operatorių. Pagrindinė įmonės administracijos dalis įsikūrusi Vilniuje, o tačiau turime biurus ir Maltoje bei Brazilijoje, taip pat atidarinėjame oro linijas Meksikoje.“
Kaip pasakoja Deimantė, „Avion Express“ biuras yra oro linijų „smegenų centras“, o visi departamentai, nors turi savo roles, glaudžiai dirba išvien: „Tam, kad orlaiviai skraidytų, turime domėtis, sekti vieni kitų procesus, palaikyti ryšį tarpusavyje. Aviacija yra klaidoms griežta industrija, todėl visi turime preciziškai atitikti tarptautinius reikalavimus – saugumo, mokymų ir kitus. Tuo pačiu į priekį turi judėti komerciniai projektai, kad įmonė augtų ir klestėtų. Trumpai tariant, daug procesų vyksta sinchroniškai.“
Pasak Deimantės, dirbant avialinijose nėra kada nuobodžiauti – darbe visada susiduri su nauja informacija, procesais ir partneriais: „Čia dirba tikri savo srities profesionalai, sukaupę ilgą patirtį. Jie dalinasi savo žiniomis su jaunąja karta, kuri į įmonę ateina po studijų. Žinau ne vieną pavyzdį, kai atlikę praktiką studentai po to sėkmingai tęsia darbą pas mus.“
ACMI modelio privalumai – nuolatinis tobulėjimas
Po trejų metų darbo „Avion Express“, Deimantė biurą išmainė į piloto kabiną. „Šiandien tęsiu kelią toje pačioje įmonėje, tik kitose pareigose. Žingsnelis po žingsnelio siekiau savo svajonės, o įmonė man suteikė galimybę įrodyti, jog tinku šiam darbui“, – su pasididžiavimu sako ji.
Deimantė prisimena ypatingą momentą, kai komandiruotėje vienoje įguloje skraidė kartu su kapitonu, kuris kadaise Madride klausė jos pristatymo apie darbo galimybes pilotams „Avion Express“. „Buvo labai smagu prisiminti mūsų kelionę – kaip jis atėjo į įmonę, o aš atėjau į pilotavimą“, – šypsosi ji.
Dirbdama ACMI oro linijose, Deimantė pastebi šios karjeros privalumus. „Vienas didžiausių pliusų yra įvairiakultūrė bendruomenė. Tiek įgulos, tiek Vilniaus biure dirbantys specialistai – žmonės iš daugybės skirtingų šalių“, – pasakoja ji. „Kiekvieną kartą, kai skrendi, nežinai, ar įguloje dirbs lietuvis, ar europietis, o galbūt žmogus iš Azijos ar Pietų Amerikos. O apsilankiusi mūsų biure džiaugiuosi, kiek aukštos kvalifikacijos žmonių iš viso pasaulio ten dirba. Tokioje daugiatautėje aplinkoje tobulėji, mokaisi iš kitų ir pats daliniesi savo patirtimi.“
Skirtingai nuo reguliarių skrydžių oro linijų, ACMI modelis siūlo dinamiškesnę patirtį pilotams. „Su ACMI tobulėji sprintais, nes kiekvieną sezoną gali keistis oro linijų partneriai, bazės ir regionai, kuriuose skraidai“, – aiškina Deimantė. „Gali dirbti, pavyzdžiui, Vietname ar Meksikoje, kur viskas skiriasi – tiek oro sąlygos, tiek oro uostai, net skrydžių valdymas. Turi prisitaikyti, todėl tampi lankstus, gebi greitai priprasti prie besikeičiančių situacijų.“
Patarimai norintiems dirbti aviacijoje
Deimantė tvirtina, kad karjera aviacijoje nereiškia tik darbo lėktuvo kabinoje. „Labai daug svarbaus darbo yra nudirbama ant žemės – pati dirbau su pilotų atrankomis, todėl reikia įvairiausių sričių profesionalų. Džiaugiuosi, kad vis daugiau jaunų žmonių domisi aviacija, kreipiasi į mane, klausia, nuo ko pradėti“, – sako ji.
Lietuvoje karjeros aviacijoje galimybes siūlo ne tik „Avion Express“, bet ir dešimtys kitų įmonių, priklausančių „Avia Solutions Group“. Tarp jų yra orlaivių aptarnavimo paslaugas siūlanti „FL Technics“, pilotų mokymus rengianti „BAA Training“, antžeminį orlaivių aptarnavimą užtikrinanti „Baltic Ground Services“ ir kitos įmonės.
Deimantė pastebi, kad tarp besikreipiančiųjų nemažai merginų. „Nors daugelis aviaciją tradiciškai laiko vyriška sritimi, moterų joje nuolat daugėja. Merginos vis labiau žavisi šia profesija“, – pasakoja ji. „Labai noriu jas padrąsinti nebijoti žengti šiuo keliu, jei jaučia meilę aviacijai. Nuoširdžiai tikiu, kad moterys aviacijoje gali pasiekti bet kokių aukštumų.“
Kokių savybių reikia norintiems dirbti aviacijoje? Deimantė išskiria keletą: „Visus dirbančius šioje srityje jungia kultūriniai supratimai. Aviacija – ne vienos šalies ar krašto reikalas, todėl turi būti tolerantiškas, suprasti, kaip dirba skirtingų kultūrų žmonės. Taip pat padeda lankstumas. O svarbiausia yra nebijoti iššūkių, drąsiai eiti ten, kur nesi buvęs, nes neklystančių nėra.“
Apie „Avion Express“
Šiuo metu „Avion Express“ valdo 55 „Airbus A320“ orlaivių parką, o tarp įmonės partnerių – tokios oro linijos kaip „Eurowings“, „SunExpress“, „Play“, „Viva“ ir kt. Įmonė priklauso didžiausiai pasaulyje ACMI operatorių grupei „Avia Solutions Group“.