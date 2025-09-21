Iš tarnybos – prie altoriaus: tauragiškių meilė, užsimezgusi policijoje, baigėsi vestuvėmis

Jų meilės istorija prasidėjo Lietuvos policijos mokykloje, kur kartu žengė pirmuosius žingsnius į tarnybą. Iš bendrų svajonių ir siekių gimusi draugystė šiandien tapo santuoka.
Vytis kilęs iš Trakų, o Evelina – iš Šilalės. Meilė vedė juos į bendrą kelią – Vytis paliko gimtinę ir su mylimąja sugrįžo į Šilalę.
Čia abu drauge tarnauja Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato Reagavimo skyriuje.
„Jų istorija – įrodymas, kad tarnyba ne tik vienija bendram tikslui, bet ir atneša tikrąją gyvenimo laimę“, – rašoma policijos pranešime.
Kolegos jaunavedžiams linki ilgo, darnaus ir šviesaus kelio drauge – kad kiekviena diena būtų kupina meilės, pagarbos ir bendrų pergalių tiek gyvenime, tiek tarnyboje.