Iš tarnybos – prie altoriaus: tauragiškių meilė, užsimezgusi policijoje, baigėsi vestuvėmis

2025 m. rugsėjo 21 d. 09:29
Tauragės apskrities policijos bendruomenę šiandien pasiekė džiugi žinia – kolegos Vytis ir Evelina žengė prie altoriaus ir susituokė, apie tai pranešė Tauragės apskrities policija savo „Facebook“ paskyroje.
Jų meilės istorija prasidėjo Lietuvos policijos mokykloje, kur kartu žengė pirmuosius žingsnius į tarnybą. Iš bendrų svajonių ir siekių gimusi draugystė šiandien tapo santuoka.
Vytis kilęs iš Trakų, o Evelina – iš Šilalės. Meilė vedė juos į bendrą kelią – Vytis paliko gimtinę ir su mylimąja sugrįžo į Šilalę.
Čia abu drauge tarnauja Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato Reagavimo skyriuje.
„Jų istorija – įrodymas, kad tarnyba ne tik vienija bendram tikslui, bet ir atneša tikrąją gyvenimo laimę“, – rašoma policijos pranešime.
Kolegos jaunavedžiams linki ilgo, darnaus ir šviesaus kelio drauge – kad kiekviena diena būtų kupina meilės, pagarbos ir bendrų pergalių tiek gyvenime, tiek tarnyboje.
