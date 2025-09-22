Kraupi nelaimė nuimant derlių: galingas kukurūzų smulkintuvas įtraukė senolį

Kaip pranešė „Bild“, penktadienio rytą kukurūzų smulkintuvu „Claas Jaguar 980“ dirbo 39 m. vokietis.
Jis nepastebėjo tarp kukurūzų esančio senolio ir smulkintuvu užkabino jo ranką ir koją.
Įtrauktas smulkintuvo senolis patyrė labai sunkius sužalojimus. Nepaisant visų bandymų gelbėti, jo gyvybė užgeso nelaimės vietoje.
Senolis Günteris buvo kukurūzų lauko savininkas, tačiau jį buvo išnuomojęs kitam ūkininkui.
Vokietijos policija pradėjo tyrimą dėl neatsargaus nužudymo.
Parengta pagal bild.de
nelaimingas atsitikimaskukurūzų derliussenolis
Rodyti daugiau žymių