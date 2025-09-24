Alytiškės mokytojos kolekcijoje – neįtikėtinas skaičius skirtukų: viename iš jų išvydo savo vyrą

„Buvo proga susiskaičiuoti“, – šypteli Gintarė, atverdama dėžutę, kurioje saugomi knygų puslapių žymekliai. Įvairiausių formų ir dizaino, pagaminti iš popieriaus, kartono, juostelių, įvairių audinių, veltinio, medžio, plastiko...
Kaip neretai nutinka, kolekcija atsirado, galima sakyti, atsitiktinai. Knygas skaitančios G. Darafėjienės mama – bibliotekininkė, ji ir davė dukrai pirmuosius skirtukus. Ir taip netyčia susikaupė apie 50 šių knygų palydovų.
2012 m. laikraštyje „Šeimininkė“ Gintarė perskaitė publikaciją apie merginą, kuri kolekcionuoja skirtukus. Tada ji pagalvojo, kad taip pat gali kolekcionuoti.
Kaip gausinama mokytojos kolekcija?
„Neretai kolekciją papildo skirtukai, parsivežti iš kelionių, ypač užsienio šalių. Pati dažniausiai perku su lankomos valstybės ar miesto vaizdu. Vertinu tai kaip kokybišką suvenyrą, malonų kelionės prisiminimą. Taip pat parveža draugai, artimieji, kolegos, tie, kurie žino, kad kolekcionuoju skirtukus. Žinoma, įsigyju jų ir keliaudama po Lietuvą“, – pasakoja G. Darafėjienė.
Ji yra dalyvavusi ir knygų skirtukų mainuose. Šiuos mainus sugalvojo viena mergina, paskelbė apie tai socialiniame tinkle „Instagram“. Mainų dalyviai siuntė vieni kitiems skirtukus.
Pedagogės kolekcijoje yra ir rankų darbo knygų žymeklių. Gintarei jų yra padovanoję mokiniai, krikšto dukra Ieva, šios dovanotus skirtukus ji ypač brangina.
Alytiškės kolekcija pagausėja ir kaskart apsilankius Knygų mugėje. Rinkinyje yra ne vienas skirtingų leidyklų skirtukas. Gintarei mielas ir artimas specialus Visuotinės lietuvių enciklopedijos skirtukas. Kolekcininkei labai gražūs dailininkės Sigutės Ach sukurti knygų puslapių žymekliai. Tikybos mokytojai ypač brangūs ir tie, kurie turi religinę prasmę.
O vienas skirtukas yra ypatingas. „Lietuvos jaunimo dienose“ dalyvavo Tiberiados bendruomenės broliai, jie įteikė man nuotraukomis papuoštą skirtuką. Neseniai betvarkydama kolekciją, radusi du vienodus, nešu vieną vyrui Mariui, gal jis šiuo norės pažymėti savo skaitomos knygos puslapius. O jis ir sako: „Žiūrėk, nuotraukoje aš.“ Buvo kokie 2015-ieji. Tuomet mes dar nebuvome net pažįstami“, – atskleidžia Gintarė.
Pedagogės kolekcijoje yra skirtukų, susijusių ir su Alytumi. Tai daugiausia Alytaus kraštotyros muziejaus ir Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos sukurti knygų žymekliai.
Gintarei labai patinka skaityti knygas. Mokytoja jas ir perka, ir gauna dovanų bei naudojasi bibliotekos paslaugomis. Skaitomoje knygoje, skaito jas po vieną, ne kelias iš karto, visada būna ir puslapius žymintis skirtukas.
„Verčiamais puslapiais keliauja atsitiktiniu būdu ištrauktas kuris nors kolekcijos skirtukas, man jis turi būti knygoje, neįsivaizduojamas dalykas užlenkti knygos puslapį ar įkišti į ją kažkokį lapelį“, – pasakoja alytiškė ir šypteli pridurdama, kad turbūt ne visi skirtukai pateks į knygas, kai kurie taip ir liks kolekcijoje.
Kartais su knygomis atkeliauja ir jų skaitomus puslapius žymintys ženklai. Vienais metais per Kalėdas Gintarė pirko dovanų – Donatos Kontenienės romanus.
Siųsdama knygas rašytoja įdėjo ir skirtuką. Kai Gintarė dėkodama parašė, kad šis papildys kolekciją, D. Kontenienė atsiuntė dar kelis autorinius skirtukus su autografais.
Nors alytiškė mokytoja, kaip pati sako, „nesiekia turėti visų pasaulio skirtukų“, kol kas kolekcijos gausinimo neketina nutraukti.
„Man visi skirtukai savotiškai brangūs. Kolekcijoje jie atsiradę su meile ir šiluma, juk kažkas galvojo, vežė, ieškojo. Kolekcionuojami knygų skirtukai – tai ne tik mano pomėgis, bet ir tiltas tarp skaitymo, dvasinių patirčių ir kasdienybės“, – sako G. Darafėjienė.
Mokiniai nustemba sužinoję, kad jų mokytojos kolekcijoje – beveik 500 skirtukų. Maža kolekcijos parodėlė yra buvusi Dzūkijos mokyklos bibliotekoje.
Gal tiktų pasinaudoti liaudies išmintimi – roges žiemai ruošk vasarą – ir surengti didesnę parodą? Juolab kad knygos skirtukas turi net jam skirtą dieną – vasario 25-ąją.
Ankstyviausios išleistos knygos buvo brangios ir trapios, todėl reikėjo išrasti kažką, kad jose galima būtų pažymėti skaitomus puslapius, šių negadinant. Manoma, jog pirmieji skirtukai mena kodeksų – senovinių rankraštinių knygų – atsiradimo laikus I mūsų eros amžiuje. Ankstyviausias, iki šios išlikęs knygos žymeklis yra iš VI a., pagamintas iš ornamentuotos odos, nugarėlėje išklotas pergamentiniu sluoksniu. Jis buvo rastas netoli Egipto, po vienuolyno griuvėsiais.
Dėl daugybės skirtingų dizainų skirtukų kolekcionavimas tapo populiariu užsiėmimu.