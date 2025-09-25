Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Gyvenimo būdasIstorijos

Motina 20 metų šaldiklyje laikė savo dukters kūną: pasiaiškinimas pribloškė

2025 m. rugsėjo 25 d. 12:54
AFP-ELTA
Japonijos policija ketvirtadienį pranešė suėmusi 75 metų moterį, du dešimtmečius šaldiklyje laikiusią dukters kūną.
Daugiau nuotraukų (1)
Tyrėjai antradienį aptiko suaugusios moters kūną šaldiklyje Keiko Mori namuose Ibaraki prefektūroje, į šiaurės rytus nuo Tokijo, sakė vietos policijos atstovas, pageidavęs anonimiškumo.
K. Mori „sakė, kad tai jos dukra“ Makiko, gimusi 1975 metais. Jei būtų gyva, ji dabar būtų 49-erių arba 50-ies, sakė atstovas ir pridūrė, kad jos kūnas iro vis labiau, bus atlikta autopsija mirties priežasčiai nustatyti.
K. Mori antradienį pati atvyko į policiją su giminaičiu pranešti, kad šaldiklyje laiko kūną. Kartu su K. Mori į jos namus atvykę tyrėjai rado kūną, apvilktą marškinėliais ir apatiniais, klūpomis veidu žemyn pastatytą šaldiklyje, sakė atstovas.
K. Mori buvo suimta dėl įtarimų netinkamu elgesiu su palaikais.
Moteris tyrėjams pasakė, kad namuose tvyrojo blogas kvapas, todėl ji nusipirkusi šaldiklį ir į jį įdėjusi dukters kūną.
K. Mori turėjo kelis vaikus, tačiau policija neatskleidė, kiek jų buvo ir ką ji pasakojo tyrėjams apie Makiko. Po vyro mirties anksčiau šį mėnesį ji gyveno viena.
šaldiklispalaikaipalaikų išniekinimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.