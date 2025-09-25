Vilnietis ugniagesys puolė į pagalbą ne tarnybos metu: „Pribėgame – mašina guli ant stogo“

Tai įrodo ir Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 1-osios komandos vyresniojo ugniagesio gelbėtojo Andžej Tylingo poelgis, apie kurį su pagarba pasakoja jo kolegos.
Rugsėjo pradžioje, Vilniaus rajone, Zujūnų seniūnijoje, Upės gatvėje, apsivertus automobiliui, netoliese buvęs ne tarnybos metu A. Tylingo, nedelsdamas atskubėjo į pagalbą nukentėjusiems ir kartu su policijos pareigūnais padėjo iš automobilio salono ištraukti vaikiną, kurio ranka buvo prispausta apvirtus automobiliui.
Atvykus ugniagesiams, nukentėjusysis jau buvo išlaisvintas, reikėjo tik išjungti akumuliatorių.
„Išgirdęs apie avariją, išbėgau tiesiai iš savo garažo – nespėjau net telefono pasiimti. Iš paskos atbėgo dukra.
Pribėgame – mašina guli ant stogo, vienas keleivis jau išlipęs, o kitas – vis dar viduje, negali pajudėti – prispausta ranka.
Šalia buvusi moteris davė telefoną, iškviečiau pagalbą ir puoliau žiūrėti, kuo pats galiu pagelbėti.
Šalia gulėjo mechaninis autokeltuvas, netrukus atvyko policijos pareigūnai. Kartu pakėlėme automobilį, man pavyko išlaisvinti vaikino ranką ir jį saugiai ištraukti iš automobilio“, – pasakoja A. Tylingo, prisimindamas tą dieną.
A. Tylingo jau dvidešimt šešerius tarnauja ugniagesiu gelbėtoju. Per šiuos metus, kaip pats sako, panašių situacijų buvo tiek daug, kad jau ir neskaičiuoja.
„Žmona sako – tu visada atsirandi ten, kur kažkam reikia pagalbos“, – su šypsena sako ugniagesys.