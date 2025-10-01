Neįgaliojo vežimėliu riedanti jauna vilnietė stulbina savo išvaizda: tenka atlaikyti ir priekabiavimus
Gabija Vilkaitytė
Vilniaus senamiesčio gatvėmis ji rieda ryškiai – ne tik dėl margų suknelių, blizgių segtukų ar japoniškos gatvės mados įkvėptų detalių. Jauna istorijos ir anglų kalbos studentė, teatro „visų darbų meistrė“ ir kultūrinių projektų dalyvė spinduliuoja energiją, kuri nepaiso ribų. Vos prieš metus dėl išsėtinės sklerozės ir stuburo traumos ji atsidūrė vežimėlyje, kurį pati vadina savo „karieta“.