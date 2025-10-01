Lrytas Premium prenumerata tik
Gyvenimo būdas

Neįgaliojo vežimėliu riedanti jauna vilnietė stulbina savo išvaizda: tenka atlaikyti ir priekabiavimus

2025 m. spalio 1 d. 19:00
Gabija Vilkaitytė
Vilniaus senamiesčio gatvėmis ji rieda ryškiai – ne tik dėl margų suknelių, blizgių segtukų ar japoniškos gatvės mados įkvėptų detalių. Jauna istorijos ir anglų kalbos studentė, teatro „visų darbų meistrė“ ir kultūrinių projektų dalyvė spinduliuoja energiją, kuri nepaiso ribų. Vos prieš metus dėl išsėtinės sklerozės ir stuburo traumos ji atsidūrė vežimėlyje, kurį pati vadina savo „karieta“.
