Vilkiko, į kurį Lenkijoje rėžėsi lietuvių pilnas mikroautobusas, vairuotojas išsigelbėjo per stebuklą: atskleidė kraupias avarijos detales

Naujienų portalui Lrytas apie įvykį pranešė Laura (tikrasis vardas ir pavardė redakcijai žinomi – aut.), kuri yra automobilvežio vairuotojo sužadėtinė. Moteris sutiko plačiau pasidalinti įvykio detalėmis.
Primename, kad avarija įvyko, kai greitkelyje S61 netoli Ciernie kaimo (Varmijos–Mozūrų vaivadijoje) septynis žmones vežęs mikroautobusas „Mercedes Sprinter“ atsitrenkė į automobilvežį.
Avarija įvyko eismo juostoje, vedančioje į Luką. Pirminiais policijos duomenimis, automobilvežis, pastatytas ant „Sprinter 906“ važiuoklės, stovėjo avarinėje juostoje, kai į jo kairįjį galą atsitrenkė mikroautobusas.
Policija pranešė, kad visi eismo dalyviai – Lietuvos piliečiai. Jau žinoma, kad keleivius vežusio mikroautobuso vairuotojas ir automobilvežio vairuotojas avarijos metu buvo blaivūs.
Vietinis Lenkijos naujienų portalas „Dostawczakiem“ skelbia, kad eismo įvykio metu buvo sužeisti penki žmonės. Žuvo 48-erių metų amžiaus mikroautobuso keleivis. Kaip naujienų portalui Lrytas patvirtino Laura, vienas sužeistas vyras šiuo metu gydomas ligoninėje, jam lūžo šonkaulis, būklė sunki.
Spėjama, kad mikroautobuso vairuotojas užmigo
Į tragišką eismo įvykį Lauros sužadėtinis (1998 m.), vairavęs automobilvežį, papuolė per nelaimingą atsitiktinumą. Kaip pasakojo moteris, tą rytą jis važiavo padėti kitam lietuviui.
„Vienas žmogus prie Varšuvos padarė avariją, partrenkė šunį. Mano vyras važiavo su „tralu“ iki tos vietos paimti mašiną. Pasikrovė ją, važiavo atgal ir jiems susprogo padanga.
Jie sustojo avarinėje juostoje, nes mano vyras išlipo pažiūrėti, kas nutiko ratui. Ir būtent tada pravažinėjo autobusiukas ir įvažiavo jiems į galą“, – įvykio detalėmis dalijosi moteris.
Laurai pačiai teko iš arti pamatyti įvykio vietą – sekmadienio rytą, prabudusi nuo sužadėtinio skambučio, ji su artimaisiais skubiai išvyko į Lenkiją. Kaip moteriai vėliau pasakojo šoko ištiktas jos mylimasis, viskas įvyko žaibiškai. Į avariją pakliuvęs automobilvežio vairuotojas ir jo keleivis vos spėjo išsigelbėti.
„Kai jie pamatė parskrendantį mikroautobusą, vos spėjo įšokti į griovį. Sakė, net nepajuto, nes buvo sekundžių klausimas, kad jų pačių nesutryptų, kad į juos neįvažiuotų“, – atvirai sakė naujienų portalo Lrytas kalbinta lietuvė.
Pašnekovės žiniomis, mikroautobusas priklauso įmonei, teikiančiai keleivių ir siuntų pervežimo paslaugas. Jis tuo metu važiavo iš Olandijos į Lietuvą, vežė lietuvius, kurie darbavosi užsienyje. Kiek jai teko girdėti, kalbama, kad mikroautobusą vairavęs lietuvis galimai užmigo prie vairo.
„Vairuotojas, kiek žinau, 35 metų lietuvis. Daug teorijų buvo – keleiviams jis tvirtino, kad pamatė šunį, pats nesuprato, kas įvyko. Kai po pusės valandos atvažiavo tarnybos, jis jau pasakojo, kad rūkė cigaretę. Todėl sprendžiama, kad galėjo tik užmigti“, – svarstė pati Laura.
Kiek moteriai teko girdėti, prieš nelaimę mikroautobuso vairuotojas jautėsi mieguistas, kelyje darė sustojimus, nes norėjo pailsėti. Lauros sužadėtinis šiame eismo įvykyje pripažintas nekaltu.
„Vakar Lenkijoje vyko teismo posėdis. Mano vyras pripažintas nekaltu – viskas buvo padaryta pagal taisykles: įjungti avariniai signalai, pastatytas ženklas. Atsakomybė tenka mikroautobuso vairuotojui“, – kalbėjo moteris.
Atskleidė žuvusio lietuvio mirties detales
Laura džiaugiasi, kad jos sužadėtinis nėra sužeistas, patyrė tik stiprų šoką. Mikroautobusu važiavę keleiviai, pasak moters, patyrė rimtų sužalojimų.
„Tarp keleivių buvo ir vyras su žmona, kurie po darbų važiavo namo į Lietuvą. Tas vyras guli ligoninėje – jam lūžo šonkaulis, stipriai ištinęs pilvas. Kai sėdėjome policijos nuovadoje, pareigūnai sakė, kad jo būklė rimta, todėl labai rūpinamės, ar viskas gerai.
Moteriai buvo ištinę keliai. Kiti irgi yra sunkiai sužaloti, mano vyras vienam galvą rišo, kitam antakis buvo prasivėpęs per visą kaktą. Visus iš karto išvežė į ligoninę. Daugeliui buvo atlikta kokia nors operacija“, – sakė ji.
Laurą ir jos vyrą itin sukrėtė žuvusio 48-erių lietuvio likimas. Moteris atskleidė daugiau jai žinomų naujienų apie gyvybę nusinešusią avariją.
„Keleiviai, kurie važiavo tuo mikroautobusu, sakė, kad jis buvo atsirėmęs alkūne į langą, į dureles. Tos durelės liko pakibusios ant tralo. Atsitrenkęs mikroautobusas dar pavažiavo į priekį. Tai, kad jis pavažiavo į priekį, matyti ir nuotraukose.
Kalba, kad tas žuvęs žmogus dar kažkiek išsilaikė, bet paskui iškrito. Kurį laiką jis dar buvo gyvas, jam bandė suteikti pagalbą. Tačiau jo veidas buvo toks kruvinas, kad net negalėjo nustatyti tapatybės. Jis spjaudėsi kraujais, sakė, kad negalėjo prakvėpuoti“, – kraupiomis įvykio detalėmis dalijosi pašnekovė.
Šiuo metu tiek ji, tiek jos sužadėtinis stengiasi emociškai atsigauti po sukrėtusio įvykio. Pasak jos, jų šeimoje įvairūs draudimo ir automobilvežio tvarkymo klausimai bus sprendžiami vėliau. Moteris viliasi, kad gyviems likusiems lietuviams pavyks pasveikti ir kuo greičiau atsitiesti po patirtų išgyvenimų.