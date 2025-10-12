Emocinga kelionė laiku: renovuodami mokyklą rado prieš 50 m. moksleivio pamestą piniginę

Stoney Creek Orchard Park vidurinės mokyklos prižiūrėtoja Lorna MacQueen pasakojo, kad rugpjūčio 26 d. statybininkai, griaudami mokyklos tualetą, už sienos rado paslėptą piniginę.
Piniginėje buvo daiktų, priklausančių Tomui Schopfui, kuris 1974 m. buvo 17-metis mokinys šioje mokykloje. Piniginėje buvo mokinio pažymėjimas, vairuotojo pažymėjimas, socialinio draudimo kortelė, šeimos ir draugų nuotraukos, „Eurail“ kelionės bilietas, Kanados degtinės gamyklos kainoraštis ir 35 centų kainuojantis bilietas į ledo ritulio rungtynes.
„Rasti kažką panašaus ir pamatyti daiktus, kurie egzistavo dar prieš mums gimstant, buvo labai įdomu, – pasakojo L.MacQueen. – Pagalvojome: „Turime surasti šį žmogų ir grąžinti jam šiuos daiktus. Po 50 metų jis tikrai norės juos atgauti.“
L.MacQueen ir jos komanda sugebėjo susisiekti su dabar 67 metų T.Schopfu per „Facebook“.
„Iš pradžių maniau, kad tai pokštas, – sakė T.Schopfas, – nes jie sakė, kad ten yra socialinio draudimo kortelė ir gimimo liudijimas, o aš pagalvojau: „Na, aš jau turiu šiuos dokumentus.“ Bet pagalvojęs prisiminiau, kad kažkada juos atnaujinau, ir nusprendžiau, kad galėčiau nueiti į mokyklą ir tai patikrinti.“
T.Schopf penktadienio popietę apsilankė mokykloje ir pamatė, kad tai tikrai buvo piniginė, kurios praradimą jis jau buvo pamiršęs.
„Vartydamas ten esančius daiktus, patyriau lyg kelionę laiku“, – sakė T.Schopfas.
Jis pasakojo, kad piniginėje buvo nuotrauka su jo vaikystės namais.
„Namai buvo pastatyti 1960 m., mano mama vis dar ten gyvena. Nuėjau jai parodyti ir mes smagiai pasijuokėme, žiūrėdami į viską“, – sakė jis.
T.Schopfas ir L.MacQueen sutiko, kad labiausiai tikėtinas paaiškinimas, kodėl piniginė buvo paslėpta dešimtmečius, yra tai, kad jis ją pametė tualete, kur kažkas ją rado, paėmė pinigus ir užkišo už lubų plokščių, kur ji galiausiai įstrigo už sienos.
Parengta pagal upi.com