Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Gyvenimo būdasIstorijos

Po tragiškos avarijos – žuvusios moters artimųjų pagalbos prašymas

2025 m. spalio 12 d. 15:42
Lrytas.lt
Šeštadienį Lietuvą sukrėtė Šilutės rajone įvykusi skaudi avarija, nusinešusi dviejų moterų gyvubes. Našlaičiais liko keturi žuvusios vairuotojos vaikai.
Daugiau nuotraukų (8)
Socialiniame tinkle velionės bičiulė pasidalino pagalbos prašymu padėti be mamos likusioms atžaloms. Moteris vaikus augino viena. Šiuo metu jais rūpinasi jų teta.
„Tragiškoje avarijoje žuvo mama ir draugė Egidija – šviesus, nuoširdus žmogus, viena auginusi keturis vaikus. Ji visada spinduliavo gerumu, rūpinosi kitais, mylėjo savo vaikus labiau už viską.
Dabar mažieji liko be mamos – be jos šypsenos, švelnumo ir širdies.
Kviečiame prisidėti prie pagalbos vaikams šiuo sunkiu metu. Kiekvienas euras – tai šviesos spindulys jų ateičiai, vilties ženklas, kad jie nėra vieni.
Norintys prisidėti paramą prašau pravesti Egidijos sesei“, – socialiniame tinkle rašė žuvusios vairuotojos bičiulė.
avarijaŠilutėžuvo

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.