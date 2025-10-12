Po tragiškos avarijos – žuvusios moters artimųjų pagalbos prašymas

Socialiniame tinkle velionės bičiulė pasidalino pagalbos prašymu padėti be mamos likusioms atžaloms. Moteris vaikus augino viena. Šiuo metu jais rūpinasi jų teta.
„Tragiškoje avarijoje žuvo mama ir draugė Egidija – šviesus, nuoširdus žmogus, viena auginusi keturis vaikus. Ji visada spinduliavo gerumu, rūpinosi kitais, mylėjo savo vaikus labiau už viską.
Dabar mažieji liko be mamos – be jos šypsenos, švelnumo ir širdies.
Kviečiame prisidėti prie pagalbos vaikams šiuo sunkiu metu. Kiekvienas euras – tai šviesos spindulys jų ateičiai, vilties ženklas, kad jie nėra vieni.
Norintys prisidėti paramą prašau pravesti Egidijos sesei“, – socialiniame tinkle rašė žuvusios vairuotojos bičiulė.