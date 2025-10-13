Paskutiniai buliaus nudurto matadoro žodžiai spaudžia širdį

I.Fandino, šio sporto veteranas iš Ispanijos Baskų krašto, pasirodė Aire-sur-l'Adour bulių kovų festivalyje, ir čia įvyko tragedija. Žinomas dėl savo drąsaus stiliaus ir noro kovoti su pačiais žiauriausiais buliais I.Fandino jau buvo kovojęs anksčiau tą dieną, tada grįžo į areną antrajam raundui.
Per paskutinį kovos raundą I.Fandino bandė manevruoti, bet jo apsiaustas susipainiojo aplink kojas. Nors pirmasis bandymas buvo sėkmingas, antrasis tapo mirtinas. Kai jis suklupo, pusės tonos svorio gyvulys puolė; jo ragai perdūrė krūtinę ir sužeidė kelis gyvybiškai svarbius organus, įskaitant plaučius.
Vaizdo įrašai ir nuotraukos iš arenos rodo siaubingas pasekmes: sunkiai sužeistas, bet vis dar sąmoningas I.Fandino buvo išneštas iš arenos kitų matadorų, o kiti skubėjo atitraukti buliaus dėmesį. Liudininkai prisiminė, kaip matadoras, nešamas iš arenos, sušnibždėjo savo paskutinius žodžius: „Paskubėkite, aš mirštu.“
Pranešama, kad vežant į ligoninę jam sustojo širdis, ir netrukus po atvykimo jis buvo paskelbtas mirusiu.
Šokiruojanti mirtis sukėlė bangą Ispanijoje ir Prancūzijoje, nes tai buvo pirmasis mirtinas matadoro sužalojimas Prancūzijoje per beveik šimtą metų, paskutinis įvyko 1921 m. Žuvusiojo kolega Juanas del Alamo, kuris vėliau nužudė bulių, sakė, kad negalėjo tuo patikėti. „Nė vienas iš mūsų nesupranta, kaip tai galėjo atsitikti, – jis sakė žurnalistams. - Viskas įvyko taip greitai.“
I.Fandino negąsdino pavojai. Per savo karjerą jis patyrė daugybę rimtų sužalojimų: 2015 m. Pamplonoje jį numetė bulius, o prieš metus Bayonne jis prarado sąmonę. Tačiau jo mirtis tik išryškino nuolatinius šio sporto, kuris ilgą laiką buvo garbinamas ir smerkiamas, pavojus.
Ši tragedija vėl sukėlė karštas diskusijas apie koridos vietą šiuolaikinėje visuomenėje. Gyvūnų teisių aktyvistai pasmerkė šį renginį kaip dar vieną nereikalingo žiaurumo pavyzdį, o tradicijų šalininkai gedėjo dėl drąsaus matadoro, kuris įkūnijo Ispanijos istorinę meno formą, netekties.
Parengta pagal vt.co