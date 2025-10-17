Siaubinga mirtis: Lenkijoje pagrybauti sustojusį sunkvežimio vairuotoją ištiko tragiškas likimas

Sekmadienis, spalio 12 d. Automobilių stovėjimo aikštelė prie greitkelio už kelių kilometrų nuo Zielona Guros. Aikštelėje stovi sunkvežimiai, kurių varikliai aušta. Vairuotojai daro privalomas pertraukas – vieni geria kavą, kiti naršo telefonuose.
Marcinas nusprendė keliasdešimt minučių skirti trumpam pasivaikščiojimui į mišką. Krepšys, guminiai batai, pažįstamas takas tarp pušų. Paprastai po tokių pertraukėlių žmonės grįžta su grybais. Jis negrįžo.
Tyrėjų teigimu, 46 metų vairuotoją užpuolė trys dideli šunys. Jam pavyko iškviesti pagalbą, bet sužalojimai buvo siaubingi. Gydytojai kovojo dėl jo gyvybės ir amputavo abi kojas. Nepaisant to, vyras mirė.
Vietos gyventojai buvo sukrėsti. Internete pasirodė dešimtys pranešimų: kad tie patys šunys anksčiau „kontroliavo“ aplinkinius kelius ir proskynas; kad jie priklausė 53 metų buvusiam policijos pareigūnui, kuris netoliese turi šaudyklą.
Anot šių pasakojimų, šį kartą gyvūnai pabėgo iš teritorijos. Tyrėjai ramina emocijas ir prašo kantrybės – jie tikrina kiekvieną informacijos detalę.
„Gyvūnai ištrūko iš aptvertos teritorijos ir užpuolė pro šalį ėjusią 46 metų vyrą. Aukos kūne buvo mažiausiai 53 įkandimų ir plėštinių žaizdų.
Kūnas buvo perduotas autopsijai, kurios rezultatai leis tiksliai nustatyti sužalojimų pobūdį ir mirties priežastį“, – sakė prokurorė Ewa Antonowicz iš Zielona Guros apygardos prokuratūros.
Prokuratūra pavedė ekspertams atlikti tyrimus, kad būtų atsakyta į svarbiausius klausimus: kokios veislės ir būklės buvo gyvūnai, kokiomis sąlygomis jie buvo laikomi ir ar ankstesnė tvora atitiko standartus? Kol baigsis tyrimas, šunys buvo perkelti į laikiną prieglaudą.
Radijo stotis „Eska“ nustatė, kad šunų savininkui dar nebuvo pareikšti jokie kaltinimai.
Stotis taip pat gavo naujos informacijos iš prokuratūros apie gyvūnus. Pasirodo, šunys turėjo būti dresuoti. „Tačiau klausimas, kaip ir kokiu tikslu turėjo vykti šis dresavimas, taip pat bus tyrimo objektas“, – sakė prokuratūros atstovė E.Antonowicz.
Parengta pagal fakt.pl
Lenkijasudraskymaskoviniai šunys
