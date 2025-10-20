Britų princo Andrew ir J. Epsteino išnaudota mergina atskleidė kraupius užkulisius: „Maniau, kad mirsiu kaip sekso vergė“

Knyga „Niekieno mergina“ („Nobody's Girl“) pasirodys antradienį, praėjus beveik šešiems mėnesiams po autorės savižudybės. BBC gavo visą knygos kopiją ir pateikė intriguojančias V.Giuffre atsiminimų detales.
Memuaruose V.Giuffre teigia, kad tris kartus turėjo lytinių santykių su princu Andrew, ir vienas iš tų atvejų buvo kartu su J.Epsteinu ir dar aštuoniomis kitomis jaunomis merginomis.
Jungtinės Karalystės princas Andrew, kuris 2022 m. pasiekė finansinį susitarimą su V.Giuffre, visada neigė daręs bet kokius neteisėtus veiksmus.
Memuaruose autorė pasakoja apie turtingų ir galingų žmonių, piktnaudžiaujančių jaunomis moterimis, tinklą.
To piktnaudžiavimo tinklo centre buvo J.Epsteinas ir jo buvusi mergina Ghislaine Maxwell, kuri šiuo metu atlieka 20 metų kalėjimo bausmę už prekybą žmonėmis seksualiniais tikslais.
V.Giuffre sakė, kad net praėjus dešimtmečiams ji prisiminė, kaip stipriai jų abiejų bijojo.
Didžioji knygos dalis yra labai skausminga, nes V.Giuffre detaliai aprašė sadistišką J.Epsteino piktnaudžiavimą.
Ji sakė, kad J.Epsteinas ją vertė užsiimti sadomazochistiniu seksu, kuris jai sukėlė „tiek skausmo, kad aš meldžiausi, kad prarasčiau sąmonę“.
Princas atsisakė titulų
Buckinghamo rūmų šaltinis BBC News sakė, kad jie supranta, jog dėl knygos pasirodymo, kuris į princą Andrew atkreips dar daugiau dėmesio, gali laukti „daugiau skausmingų dienų“.
Šią savaitę karalius lankysis Vatikane, kur kartu su popiežiumi dalyvaus pamaldose.
Penktadienį princas Andrew paskelbė, kad savanoriškai nusprendė atsisakyti savo titulų, įskaitant Jorko hercogo titulą, kurį jam suteikė jo motina, velionė karalienė Elžbieta II.
Jis taip pat atsisako Garterio ordino, seniausio ir aukščiausio riterio ordino Jungtinėje Karalystėje, narystės.
Savo pareiškime jis sakė: „Aš kategoriškai neigiu man pareikštus kaltinimus.“
Nors Andrew, kuris lieka princu kaip monarcho sūnus, nebesinaudos savo titulais, nedidelis skaičius parlamento narių reikalauja, kad jie būtų oficialiai iš jo atimti.
Naudojosi lyg turėtų prigimtinę teisę
Naujoji knyga, kurią parašė V.Giuffre ir slaptoji rašytoja Amy Wallace, į princą atkreipia dar daugiau dėmesio.
Memuaruose V.Giuffre rašė, kad princą Andrew pirmą kartą sutiko 2001 m. kovo mėnesį.
Ji prisiminė, kad G.Maxwell ją pažadino ir pasakė, kad tai bus „ypatinga diena“ ir kad ji „kaip ir Pelenė“ sutiks „gražų princą“.
Ji pasakojo, kad kai vėliau tą dieną sutiko princą Andrew, G.Maxwell liepė jam atspėti jos amžių.
Tuomet 41 metų princas atspėjo teisingai – septyniolika. „Mano dukros yra šiek tiek jaunesnės už tave“, – V.Giuffre prisiminė jo žodžius.
Tą naktį, pasak jos, ji lankėsi Londono naktiniame klube „Tramp“ su princu Andrew, J.Epsteinu ir G.Maxwell, kur, pasak jos, princas „labai prakaitavo“.
V.Giuffre rašė, kad grįžtant į G.Maxwell namus automobiliu, G.Maxwell jai pasakė: „Kai grįšime namo, tu turi jam padaryti tai, ką darai Jeffrey“.
Ji rašė, kad grįžę namo jie turėjo lytinių santykių.
„Jis buvo pakankamai draugiškas, bet vis tiek elgėsi taip, tarsi manytų, kad seksas su manimi yra jo prigimtinė teisė, – pasakojo ji. – Kitą rytą buvo aišku, kad Maxwell aptarė tai su savo karališkuoju draugu, nes ji man pasakė: „Tu gerai pasirodei. Princas smagiai praleido laiką.“
V.Giuffre rašė, kad pati „nesijautė labai gerai“, ir pridūrė: „Netrukus Epsteinas man sumokėjo 15 000 dolerių už paslaugas vyrui, kurį bulvariniai laikraščiai vadino „Randy Andy“ – tai buvo didžiulė suma.“
Orgijoje – grupinis seksas
Maždaug po mėnesio V. Giuffre antrą kartą turėjo lytinių santykių su princu J.Epsteino namuose Niujorke.
Trečiasis kartas, pasak jos, buvo J.Epsteino saloje, ir tai, esą, buvusi „orgija“.
Pasak jos, tada jai buvo „apie 18 metų“.
„Epsteinas, Andy, maždaug aštuonios kitos jaunos merginos ir aš turėjome lytinių santykių, – sakė ji. – Kitos merginos atrodė jaunesnės nei 18 metų ir nelabai mokėjo anglų kalbą.
Epsteinas juokėsi, kad jos negali normaliai bendrauti, ir sakė, kad su jomis lengviausia susitarti.“
Buvo įsipareigojusi tylėti
Kitoje knygos dalyje V.Giuffre pasakojo apie 2022 m. pasiektą susitarimą su princu Andrew po to, kai ji iškėlė jam civilinę bylą.
„Aš sutikau su vienerių metų įsipareigojimu tylėti, atrodė, kad princui buvo svarbu nesugadinti savo motinos platininio jubiliejus dar labiau, nei jis jau buvo sugadintas“, – rašė ji.
Nors britų spauda plačiai aprašė V.Giuffre santykius su princu Andrew, knygos turinys yra platesnis – joje gausu niūrių detalių apie J.Epsteino sekso prekybą.
Pasak knygos autorės, mergaitės turėjo atrodyti „vaikiškos“, o jos pačios nuo vaikystės turimas valgymo sutrikimas J.Epsteino namuose buvo „tik skatinamas“.
„Per tuos metus, kuriuos praleidau su jais, jie mane išnuomojo daugybei turtingų, įtakingų žmonių, – rašė ji. – Buvau nuolat išnaudojama ir žeminama, o kai kuriais atvejais – smaugiama, mušama ir kruvina.
Maniau, kad mirsiu kaip sekso vergė.“
J.Epsteinas 2008 m. Floridoje buvo nuteistas už prostitucijos paslaugų pirkimą iš asmens, jaunesnio nei 18 metų. Jis mirė 2019 m., laukdamas teismo dėl prekybos žmonėmis seksualiniais tikslais.
Parengta pagal bbc.com
seksualinis išnaudojimasJungtinės Karalystės princas AndrewJeffrey Epsteinas
