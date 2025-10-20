Lrytas Premium prenumerata tik
Menas, kuris stiprina: kūrybinės dirbtuvės atvėrė saviraiškos galimybes asmenims su negalia

2025 m. spalio 20 d. 14:56
(AV17) galerija nuosekliai siekdama tikslo skatinti meno prieinamumą bei edukaciją, kasmet į kūrybines veiklas įtraukia vis platesnę auditoriją – nuo Lietuvos regionų jaunimo iki suaugusiųjų ir vaikų, susiduriančių su socialinės bei kultūrinės atskirties iššūkiais.
Šį rudenį galerija skyrė ypatingą dėmesį asmenims su negalia, pakviesdama šešias institucijas iš Kauno ir Vilniaus dalyvauti edukacinėse veiklose, rašoma pranešime žiniasklaidai.
2025 m. spalio mėnesį šių miestų neįgaliųjų bendruomenės buvo pakviestos į kūrybinio pažinimo ciklą: „Dirbtuvių ciklas: kūrybinės galios (at)gaivinimas“. Šių metų užsiėmimai, skirti meninei saviraiškai ir emocinei bei psichologinei gerovei stiprinti, vyko Markučių dienos veiklos centre, Valakampių socialinių paslaugų namuose, Pal. J. Matulaičio socialiniame centre „Atvira bendruomenė“, Šv. Roko mokykloje, centre „Korys“ ir socialinės terapijos namuose „Akvila“.
Dirbtuves vedė patyrusios vizualaus meno kūrėjos ir meno terapeutės, dirbančios su įvairių negalių turinčiais asmenimis. Dalyviai, tarp kurių buvo ir jaunimas (16–29 m.), ir suaugusieji (18–60 m.), susipažino su skulptūros, objekto, instaliacijos, fotografijos, performanso, grafikos ir tapybos technikomis.
Siekiant paskatinti užsiėmimus tęsti savarankiškai ateityje, ypatingas dėmesys buvo skirtas „ready-made“ principui, kūryboje naudojant jau egzistuojančius objektus ir antrines žaliavas.
Fotomenininkės Aurelijos Maknytės dirbtuvėse dalyviai kūrė fotografijos pasakojimus iš prisiminimus menančių objektų, grafikė Paulė Vaitkutė supažindino su medžio raižinio technika, o menininkės Agnė Jonkutė, Neringa Šilenskienė, Austė Jurgelionytė – Varnė ir Julija Vosyliutė per įvairias kūrybines technikas skatino meninę saviraišką, stiprino emocinę bei psichologinę gerovę, savistabą, kūrybinį pasitikėjimą ir bendrystės jausmą.
Mokytoja Gražvyda iš Šv. Roko mokyklos Kaune atkreipė dėmesį į terapinį poveikį: „Visos veiklos buvo įdomios ir naudingos mūsų bendro kolektyvo gerbūviui. Niekada nemaniau, kad kūrybiškumas gali įnešti tiek pozityvo. Asmeniškai man patiko fotogramos – intriguojantis procesas, laukiant rezultato, o mūsų moksleiviui Rokui patiko grafika, nustebo sužinojęs, kad pasitelkus šaukštą ant popieriaus galima sukurti paveikslėlius.“
(AV17) galerija – viena iš nedaugelio Lietuvoje, pristatanti išskirtinai šiuolaikinį objekto, skulptūros ir instaliacijos meną, siekia skatinti šiuolaikinio meno pažinimą ir prieinamumą visoms visuomenės grupėms.
Ne tik galerijoje, bet ir už jos ribų, vystoma edukacinė veikla apima neformalius susitikimus su menininkais, kūrybines dirbtuves, paskaitas ir kitus renginius.
Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.
