Iš mokyklos negrįžusi 12-metė rasta išprievartauta ir nukankinta: moters žiaurumas sukrečia

2022 m. spalio 14 d., penktadienį, 12-metė Lola Daviet po pamokų negrįžo iš mokyklos. Mokinės nuogas kūnas buvo įkištas į plastikinį lagaminą ir išmestas gatvėje. Jį rado namo, kuriame gyveno jos šeima, vidiniame kieme.
Kitą dieną sulaikyta Dahbia Benkired (27 m.) per apklausą prisipažino išžaginusi ir nužudžiusi paauglę, o paskui paslėpusi jos kūną juodo plastikinio lagamino viduje.
Gydytojai, apžiūrėję 12-metės Lolos kūną, buvo apklausti šį pirmadienį, spalio 20 d., teisme. Jie patvirtino, kad mergaitė buvo išžaginta, nors kaltinamoji tai neigia.
Teismo medicinos specialistė Isabelle Sec, liudijusi šį pirmadienį vaizdo ryšiu Paryžiaus prisiekusiųjų teisme, apibūdino, kad mergaitės kūnas buvo „gerai išsilaikęs“, „įvyniotas į antklodę“.
„Ant veido buvo priklijuota lipni juosta, tačiau mano apžiūros metu jos jau nebebuvo“, – patikslino gydytoja.
Specialistė atliko „išsamų kūno tyrimą, ieškodama trauminių sužalojimų“. Ji suskaičiavo 38 žaizdas ant Lolos kūno. Ji nustatė „keletą kraujavimo vietų“, „daugybę žaizdų nugarinėje krūtinės dalyje“, „kaulų pažeidimą kairėje žandikaulio pusėje“, „žaizdą kairėje veido pusėje nuo smakro iki kairės kaklo pusės“, „dvi žaizdas, prasiskverbusias iki krūtinės ląstos“.
Tačiau ji nepastebėjo „gynybinių žaizdų“ ant aukos rankų. Pasak ekspertės, Lola mirė uždususi, nes jos kvėpavimo takai buvo visiškai užblokuoti – nosį ir burną dengė lipni juosta.
„Vienas iš klausimų, kuriuos kelia civiliniai ieškovai – ar Lola kentėjo?“ – paklausė teismo pirmininkas.
„Sužinoti, kokias kančias patyrė auka, šiuo metu yra labai dažnas ir suprantamas prašymas iš civilinių ieškovų. Prieš prarandant sąmonę, uždusimas pats savaime sukelia didžiulį nerimą – tai daugiau nei fizinis skausmas“, – paaiškino ekspertė, pridurdama, kad mergaitės agonija galėjo trukti nuo dviejų iki trijų minučių.
Lolos kūno apžiūra taip pat atskleidė pažeidimų tiesiosios žarnos ir makšties srityse. Profesorius Patrick Barbet, atlikęs anatominės patologijos ekspertizę, nurodė aptikęs „šviežias kraujo infiltracijas“ tiesiojoje žarnoje ir „du mažus įpjovimus“ makšties ertmėje, „atsiradusius dar vaikui esant gyvam“. Šie sužalojimai buvo padaryti „per kelias minutes ar valandas iki mirties“.
„Nieko negalime tvirtai pasakyti – ar tai buvo pirštų, ar kokio nors daikto penetracija (vyro varpos įvedimas į moters makštį sueities metu – red.)“, – pridūrė gydytoja I.Sec, pabrėždama, kad tai buvo „gilūs pažeidimai“.
„Ar norite sureaguoti į tai, ką ką tik išgirdome?“ – paklausė teismo pirmininkas kaltinamosios.
„Ne. Man sunku kalbėti prancūziškai, todėl ne viską supratau, ką ji sakė, bet ne – neturiu ką pridurti“, – atsakė D.Benkired.
„Trumpai tariant, yra dalykų, kurie nesutampa su jūsų paaiškinimais – tiek dėl smūgių skaičiaus, tiek dėl jų pobūdžio“, – tęsė teisėjas, taip pat paminėdamas pažeidimus, rastus aukos makštyje ir tiesiojoje žarnoje.
„Tai netiesa, aš jos niekada neliečiau“, – teigė 27 metų moteris. Ji pripažino privertusi Lolą atlikti kunilingą, „bet nieko daugiau“.
Teisėjas pasiteiravo dar kartą: „Ar suprantate, kad neįmanoma, jog šie sužalojimai būtų atsiradę dėl kitų priežasčių?“
„Aš nieko nepadariau“, – atsakė kaltinamoji.
„Ar tame bute, be jūsų dviejų, buvo dar kas nors?“ – paklausė teisėjas.
„Ne“, – teigė D.Benkired.
„Tuomet kaip tai paaiškinti?“ – tęsė teisėjas.
„Jei būčiau tai padariusi, būčiau jums pasakiusi“, – atsakė ji.
Nuosprendis bus paskelbtas spalio 24 dieną. Kaltinamajai gresia įkalinimas iki gyvos galvos.
Parengta pagal 20minutes.fr
Prancūzijaseksualinis smurtasišprievartavimas
