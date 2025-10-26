Tarp velionio pelenų – šokiruojantis radinys: artimieji negalėjo patikėti savo akimis

Žmonės su netektimi tvarkosi labai skirtingai, tačiau visi nori išsaugoti ypatingą prisiminimą apie savo artimuosius. Vieni šeimos nariai atsisveikina tradicinėse laidotuvėse, palaidodami kūną kape, o štai viena moteris, netekusi vyro, nusprendė, kad visada nori turėti dalį jo su savimi, kad ir kur keliautų, todėl jį kremavo.
Moteris buvo pažadėjusi velioniui vyrui, kad jo pelenus visada pasiims su savimi į keliones, kurias jie planavo kartu.
Tačiau jos brolis pastebėjo keistą objektą inde, kuriame laikomi mirusiojo palaikai.
„Reddit“ socialiniame tinkle jis parašė: „Mano sesuo dalį vyro pelenų įdėjo į mažą nešiojamą konteinerį, kad galėtų jį pasiimti į keliones, kurias jie planavo kartu. Ji net neįsivaizduoja, kas tai galėtų būti.“
Įrašas sulaukė didelio susidomėjimo – žmonės, tarp jų ir savę pristatantys kaip krematoriumo darbuotojus, ėmė dalintis savo spėjimais.
„Čia rašo krematoriumo operatorius. Tai yra ligoninės chalato sagė. Pradedant kremuotų palaikų apdorojimą, kaulai yra peržiūrimi, kad būtų pašalinti visi metaliniai daiktai. Ar tokie dalykai kartais lieka nepastebėti? Kartais taip.
Tačiau rasti visą nesunaikintą sagę tarp pelenų – labai keista. Paprastai malimo aparatas ją būtų sutraiškęs ir išskyręs dalis – tad labai neįprasta, kad ji išliko sveika“, – rašė vienas iš jų.
Kitas komentavo: „Jeigu jis turėjo kokių nors chirurginių implantų, gal tai iš jų. Tačiau paprastai jie pašalinami iš pelenų ir atiduodami atskirai.“
Dar vienas žmogus aiškino: „Anksčiau dirbau krematoriume. Kol neišimsite ir nenupūsite pelenų, tiksliai pasakyti sunku. Tačiau manau, kad tai yra kelnių arba kokio nors palto sagė. Jos paprastai atrodo taip.“
Laidojimo biuro darbuotojas pamatė šį įrašą ir pateikė savo paaiškinimą, kas tai galėtų būti.
„Sveiki. Čia laidojimo biuro darbuotojas. Tai atrodo kaip sagė ant maišo, kuris buvo naudojamas kūno transportavimui.
Kartais jie yra kremuojami kartu su kūnu, o kartais metalas išlieka. Per apdorojimą paprastai visas metalas yra pašalinamas, bet šiuo atveju jis galėjo būti praleistas“, – savo nuomonę išdėstė jis.
Parengta pagal themirror.co.uk
pelenaipalaikaikrematoriumas
Rodyti daugiau žymių