Gargžduose įamžins tarnyboje žuvusio ugniagesio atminimą

2025 m. spalio 27 d. 12:54
Ugniagesių gelbėtojų profesinė sąjunga kviečia Gargždų bendruomenę į paminklo, skirto tarnyboje žuvusiam ugniagesiui gelbėtojui atminti, atidengimo ceremoniją. Ji vyks spalio 28 d. 14 val. Gargžduose, Žemaitės g. 68, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Šių metų vasario 10 d. šalies ugniagesių bendruomenę sukrėtė skaudi žinia – Klaipėdos rajone, vykdydamas pareigas ir gesindamas kilusį gaisrą medžio apdirbimo įmonėje, žuvo Gargždų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresnysis ugniagesys gelbėtojas Rolandas Venslauskis.
Priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje R. Venslauskis dirbo nuo 1997 m.
Per tarnybos metus jis gesino daugybę gaisrų, ne sykį gelbėjo žmonių gyvybes ir turtą.
Rolandas visada jautė atsakomybę ir nestokojo veržlumo.
Paminklas pastatytas Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos lėšomis.
