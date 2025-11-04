Lankydama kapus moteris rado maišelį su didele pinigų suma: to, kas vyko toliau, nesitikėjo net policija

Apie šį įvykį Kolobžego policija pranešė savo socialiniuose tinkluose ir gyrė miestelio gyventoją. Komentaruose žmonės taip pat negailėjo gražių žodžių už tokį dorą elgesį.
Maišelį su pinigais rado kapinėse
Viskas prasidėjo, kai į Kolobžego apskrities policijos komisariatą atėjo moteris, kuri keletą dienų prieš Vėlines, lankydama savo artimųjų kapus, rado pirkinių maišelį su pinigais.
Pažiūrėjusi į vidų, ji pamatė, kad maiše yra nemaža suma pinigų. Tačiau ji nė akimirkai nesudvejojo. Nesuskaičiavusi turinio, iš karto nunešė radinį į policijos nuovadą. Patikrinus paaiškėjo, kad maišelyje buvo 18 500 zlotų (apie 4348 eurai).
Netrukus su Kolobžego komisariatu susisiekė asmuo ir pranešė, kad pametė pinigus. Patikrinę pranešimo detales, pareigūnai greitai nustatė, kad skambinusi moteris yra prarastų pinigų savininkė.
Dėl istorijos herojės poelgio viskas baigėsi laimingai – pinigai greitai sugrįžo pas jų savininkę.
Už pavyzdingą poelgį ir sąžiningumą Kolobžego apskrities policijos viršininkas, vyresnysis inspektorius Marcinas Pilarczykas, įteikė moteriai simbolinę dovaną ir padėką.
Parengta pagal „Kurier Szczeciński“.