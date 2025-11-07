Su vyriškais ir moteriškais lytiniais organais gimęs ūkininkas ilgus metus nežinojo tiesos: paslaptį išdavė sunkiai serganti giminaitė

Robas Wilsonas, vištų augintojas iš Australijos, gimė turėdamas tiek vyriškus, tiek moteriškus lytinius organus, tačiau gydytojai, kai jam buvo vos trys dienos, nusprendė, kad jis bus „berniukas“.
„Kadangi šlapinausi per varpą, gydytojai nusprendė, kad būsiu berniukas. Jie tiesiog užsiuvo mano makštį, palikdami šešias siūles“, – televizijai „ABC“ pasakojo jis.
Po šios procedūros R.Wilsonas gyveno kaip įprastas australas vyras, tačiau jo gyvenimas nebuvo lengvas – net jo paties motina suabejojo jų ryšiu, kai sužinojo apie sūnaus būklę.
„Nežinau, kaip tu gali būti mano vaikas, kaip Dievas galėjo man duoti tokį vaiką“, – prisiminė jos žodžius R.Wilsonas.
Nuo aštuonerių metų jam buvo skiriami kasdieniai testosterono papildai, dėl kurių jis patyrė daugybę sveikatos problemų. Mokykloje jis kentėjo patyčias, todėl jo mokslai smarkiai nukentėjo.
R.Wilsonui sunkiai sekėsi sulaukti supratimo ir iš savo brolių – vienas iš jų kartą pasakė: „Tu esi pusiau kaip aš, pusiau kaip mūsų sesuo.“
Tiesa išaiškėjo tik po daugelio metų
Nors R.Wilsonas visą gyvenimą jautėsi kitoks, tik įkopęs į šeštąją dešimtį jis pagaliau sužinojo tiesą apie savo genetinę sandarą. Tiesa paaiškėjo, kai mirtinai serganti teta paskambino jam ir pranešė žinią.
„Ji man paskambino ir pasakė: „Geriau atvažiuok, turiu tau svarbios informacijos“, – prisiminė R.Wilsonas.
Tada ji atskleidė, kad jis gimė turėdamas retą chromosominę būklę, vadinamą 48 XXXY. Ši genetinė anomalija pasitaiko maždaug vienam iš 17–50 tūkstančių vyrų visame pasaulyje.
Išgirdęs tiesą, R.Wilsonas sakė, kad viskas staiga tapo aiškiau. Jis dabar tiki, kad skausmai, kuriuos kadaise jausdavo dirbdamas kelių tiesimo darbus, iš tiesų galėjo būti tarsi „menstruacijų“ jausmas jo kūne.
R.Wilsonas taip pat tiki, kad jo padidėjęs geležies kiekis kraujyje gali būti susijęs su tuo, jog po vaikystėje atliktos operacijos menstruacijų kraujas, neturėjęs kaip pasišalinti iš organizmo, galėjo būti įsisavinamas atgal į kūną.
Nors tiksli jo būklės priežastis nėra žinoma, pats R.Wilsonas mano, kad tai gali būti susiję su tuo, ką jo tėvas patyrė per Antrąjį pasaulinį karą.
Per karą tėvas buvo paimtas į nelaisvę ir tapo vokiečių karo belaisviu. Būdamas nacių nelaisvėje, jis, kaip teigiama, buvo naudojamas eksperimentams – jam buvo leidžiamos neaiškios medžiagos.
Savo teoriją R.Wilsonas aiškino taip: „Ar tai buvo kažkoks jų eksperimentas, ar ne – iš tiesų nežinau,“ – sakė jis.
Sužinojęs tiesą apie savo būklę, pastaruosius 14 metų R.Wilsonas keliauja į Ukrainą, kur jam taikomas gydymas, kuris jo gimtojoje Australijoje yra draudžiamas.
Šiuo metu R.Wilsonui taikomas gydymas apima kasdien vartojamas kontraceptines tabletes, žmogaus augimo hormoną ir testosterono slopintoją – tai leidžia jam gyventi daug patogiau. Toks gydymas būtinas, nes Ukrainos medikai nustatė, kad biologiškai jis yra labiau moteris nei vyras.
Priėmęs savo tikrąją tapatybę, R.Wilsonas nusprendė keliauti po pasaulį ir skaityti paskaitas universitetuose, siekdamas didinti visuomenės informuotumą apie interseksualumą.
„Tikiuosi, kad kitam vargšui, tokiam kaip aš, gyvenimas susiklostys geriau, nei man. Ir jei tokie kaip aš nekalbės apie tai garsiai, tai tęsis toliau“, – įsitikinęs jis.
Parengta pagal unilad.com
ūkininkaslytiškumasAustralija
Rodyti daugiau žymių