Avarija slėpė klaikią paslaptį: pareigūnai apstulbo išgirdę, ką pasakė iš komos pabudęs vaikinas

Mirtina avarija įvyko šiemet vasarį, kai jauna pora važiavo Floridoje esančiu greitkeliu.
Danielis Watermanas, 22 metų vyras iš Niujorko, važiavo keleivio sėdynėje, o prie vairo buvo jo mergina, 24 metų Leigha Mumby.
Keliaujant pora susiginčijo, įtampa netruko išaugti į grumtynes.
Teismo dokumentuose teigiama, kad D.Watermanas vėliau pareigūnams papasakojo, kad ginčas pasiekė piką, kai jo nėščia mergina jam tariamai pasakė: „Man nerūpi, kas nutiks. Gausi tai, ko nusipelnei.“ Ji šiuos žodžius ištarė likus kelioms akimirkoms iki automobilio susidūrimo su medžiu.
Jiedu patyrė sunkius sužalojimus avarijos metu. D.Watermanas liko komoje, o nėščioji taip pat patyrė sužalojimų, bet išgyveno. Negimęs kūdikis taip pat liko sveikas ir jau išvydo pasaulį.
Vėliau D.Watermano motina Heather Waterman portalui syracuse.com pasakojo, kad jos sūnus šiemet gegužę atgavo sąmonę, pabudo iš komos. Jis policijos pareigūnams pateikė liudijimus, apkaltino savo merginą, teigęs, kad ji sukėlė avariją.
Kaip praneša žiniasklaida, pora automobilyje pradėjo ginčytis po to, kai Danielis gavo tekstinę žinutę iš kitos moters.
Vaikino mama teigė, kad toji žinutė neturėjo jokios piktos potekstės, jie esą draugiškai susirašinėjo apie amerikietišką futbolą.
Teismo įrašuose teigiama, kad po ginčo nėščioji pradėjo pavojingai manevruoti kelyje ir galiausiai trenkėsi automobiliu į medį. Tačiau ji pati tyrėjams, kaip pranešama, sakė neprisimenanti, kas sukėlė avariją.
D.Watermanas iš Floridos buvo perkeltas į Upstate universitetinę ligoninę, Niujorke, sveikti, tačiau spalio 8 d. mirė nuo plaučių uždegimo.
Po Danielio mirties, L.Mumby buvo apkaltinta nužudymu nesaugiai vairuojant automobilį. Apie tai pranešė leidinys „People“, remdamasis teisėsaugos surinkta informacija.
Dabar Danielio šeima kovoja dėl gimusio vaiko globos.
„Padarysime viską, ką galime, kad mergaitę parsivežtume pas mus“, – sakė Danielio mama portalui syracuse.com. „Jis norėjo, kad ji augtų Niujorke su jo šeima.“