Žmonės liko pakraupę: pamaldų metu ant altoriaus – ką tik sumedžiotas elnias

Lapkričio 2-ąją bažnyčioje susirinko minios – šventėje dalyvavo tiek daug žmonių, kad daliai teko stovėti. Organizatoriai nurodė, kad šį kartą bažnyčioje susirinko daugiau žmonių nei per abi ankstesnes šventes kartu sudėjus. Pamaldoms vadovavo Rygos arkivyskupas metropolitas Zbignevas Stankevičius.
Pamaldų metu į bažnyčią neštuvais buvo įneštas sumedžiotas elnias – Šv. Huberto šventės simbolis. Pabaigoje arkivyskupas palaimino visus susirinkusius medžiotojus ir kitus pamaldų dalyvius.
Vėliau prie bažnyčios buvo pašventinti ir medžiokliniai šunys bei jų šeimininkai. Po pamaldų šventės dalyviai galėjo pasivaišinti dideliame katile virta žvėrienos sriuba ir keptu paršeliu.
„Jausmas – nuostabus! Tokios tradicijos reikia. Ji turi plėstis, šventės turėtų vykti ne tik čia, bet ir kitose Latvijos vietose. Nuostabu, kad mes, medžiotojai, turime savo globėją danguje“, – vietiniam leidiniui „Medības“ sakė medžiotojas Ērikas Upelniekas.
Kurmenės medžiotojų klubo „Sili“ vadovas Jānis Silas taip pat teigė, kad viskas pavyko puikiai.
„Kunigas klausė, ar galėtume sumedžioti tikrą elnią, kurį būtų galima parodyti ir įnešti į bažnyčią kaip auką taip, kaip daroma kitose Europos šalyse, kur švenčiama ši šventė. Į šį prašymą žiūrėjome su nerimu, tačiau viskas pavyko puikiai – elnias sumedžiotas ir dabar yra bažnyčioje“, – sakė J.Silas.
Arkivyskupas Zbignevas Stankevičius pabrėžė, kad Šventajame Rašte minima, jog Dievas medžiotojams patikėjo rūpintis gamta, ir pridūrė, jog, pavyzdžiui, tais atvejais, kai nekontroliuojamai padaugėja vilkų, puolančių naminius gyvulius, jų populiaciją būtina riboti.
„Linkiu medžiotojams saugoti savo širdis nuo ydų, neapykantos ir valdžios troškimo. Medžiotojų misija – rūpintis, kad žemė ir gyvoji kūrinija būtų prižiūrima ir saugoma, o gamtoje išliktų pusiausvyra“, – sakė arkivyskupas.
Tuo metu gyventojai socialiniuose tinkluose reiškė kitokią nuomonę apie įvykį.
„Tai baisiau nei viduramžiais“, – savo pasipiktinimu „Facebook“ dalijosi Santa.
„Kraupu...“ – rašė Vija.
„Brutalu. Kaip galima šventinti žmogžudystę?“ – klausė Agnija.
Tuo pat metu keli gyventojai teigė, kad, išreiškus kritiką šventei, Skaistkalnės šventovės paskyra „Facebook“ juos užblokavo.
„Dievui, regis, nepatinka žodžio ir veiksmų laisvė“, – parašė viena moteris.
„Esame toje pačioje valtyje – mane irgi užblokavo“, – pridūrė Juditė.
Latvijos gyvūnų teisių gynėjai „Zootēka“ socialiniame tinkle „Facebook“ taip pat paskelbė emocingą įrašą, kuriame pasmerkė tradiciją į bažnyčią nešti sumedžiotą elnią ir tai pavadino „viduramžiais“.
„Tarp šventės organizatorių – liūdnai pagarsėjęs Bruknos kunigas Andrejus Medinis, prieš keletą metų kaltintas fiziniu ir emociniu smurtu prieš vaikus“, – teigiama organizacijos paskelbtame pranešime.
Įraše Latvijos gyvūnų teisių gynėjai teigia, kad būtent „A.Medinis pasiūlė, kad medžiotojai sumedžiotų „tikrą elnią“, kurį būtų galima parodyti ir įnešti į bažnyčią kaip auką.
„Tai – tiesiog religinis festivalis, kurio centre stovi paaukotas gyvūnas ir gyvūnų žudymo šlovinimas, o Biblija pasitelkiama kaip pateisinimas...“, – rašo „Zootēka“.
Taip pat minėtos organizacijos atstovai išsakė kritiką Rygos arkivyskupo Zbignevo Stankevičiaus mintims apie medžiotojų misiją.
„Visuomenėje, kur vis labiau vertinamas modernus, moksliškai pagrįstas požiūris į gamtos ir gyvūnų apsaugą, sunku patikėti, kad toks įvykis didina pasitikėjimą tuo, jog medžioklė iš tiesų siekia tų pačių tikslų“, – piktinosi jie.
Šventasis Hubertas – medžiotojų globėjas
Legenda pasakoja, kad jaunas kilmingasis Hubertas buvo aistringas medžiotojas. Vieną dieną, per Didįjį Penktadienį, kai kiti krikščionys meldėsi, išėjo medžioti. Jam pasirodė baltas elnias su švytinčiu kryžiumi tarp ragų.
Šis regėjimas jį sukrėtė ir paskatino atsiversti – Hubertas tapo dvasininku, o vėliau šventuoju.
Šv. Huberto diena minima lapkričio 3-ąją. Visoje Europoje medžiotojai tądien uždega laužus, renkasi į pamaldas, dėkoja gamtai už miškus, gyvūnus ir maistą, kurį ji teikia.
