Išgirdę alytiškės vardą, dažnai prašo pakartoti: iš vėžių išmušė net metrikacijos darbuotoją

Metus Alytaus jaunimo centre metodininke dirbanti Eigilė Zaleckienė – alytiškė. Dar besimokydama Vilniaus kolegijoje, ji dirbo įvairiose sostinės švietimo įstaigose. Į Alytų jauna šeima grįžo, kai ėmė lauktis dukrytės. Nes čia gyventi patogiau – mažesnis, ramesnis miestas, o ir mergytės seneliai arti.
Darbe E. Zaleckienė yra atsakinga už renginių koordinavimą, sistemų valdymą, internetinės svetainės administravimą, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos priežiūrą ir kt.
Laisvu laiku jai patinka sportuoti grupinėse treniruotėse.
Alytiškė mano, kad retas vardas formavo jos laisvę, savarankiškumą, išskirtinumą, drąsą, pasitikėjimą.
Eigilei vardą išrinko mama. „Kaip dabar, taip ir seniau, kiekvieną dieną yra tam tikri vardai. Liepos 14-ąją, kai gimiau, ir buvo vardas Eigilė.
Pamačiusi mama pasakė, kad šį vardą „atsinešiau“, tad toks ir bus. Taigi liepos 14-ąją švenčiu ir gimtadienį, ir vardo dieną“, – pasakoja ji.
Tiesa, kai jau vardą rašė į registracijos knygą, darbuotoja suklydo ir parašė Rugilė. Eigilės mama paprašė, kad pataisytų. Darbuotoja nelabai norėjo taisyti popieriniame žurnale, teigė, kad Rugilės vardas populiarus, tačiau moteris nesutiko ir galiausiai dukros vardas buvo ištaisytas.
Eigilė sako, kad jos vardo reikšmė sudaryta iš lietuviškų žodžių „eiti“ ir „gilti“ arba „dilgti širdį“, todėl jį galima interpretuoti kaip „keliautoja“, „gyvenimo keliu einanti moteris“ arba „širdį dilginanti“.
Išgirdę Eigilės vardą, nepažįstami žmonės dažnai nustemba, prašo jį pakartoti. Įdomesnės situacijos būna kalbant telefonu, pavyzdžiui, ką nors užsakant, alytiškei vardą visuomet reikia kartoti kelis kartus.
Mokykloje taip pat visaip būdavo: arba tekdavo kartoti kelis kartus, arba supainiodavo ir pavadindavo Egle. Žinoma, įsibėgėjus mokslo metams, vardą jau žinodavo visi.
Būtent pradinėse klasėse Eigilė suvokė, kad, nors dažnai pasitaiko vienodų vardų, jos toks – vienintelis klasėje.
Ar buvo momentų, kai dėl vardo ji jautėsi išskirtinė?
„Gerąja prasme išskirtinumas gal toks, kad visada ir visur buvau viena tokia, nes vardas retas, išskirtinis. Man tai labai patinka. Blogąja – tai buvo tik viena situacija.
Mokykloje sakydavo „Ei, gile!“, tuo metu gana skaudžiai tai priėmiau, gerai, kad visa tai truko neilgai“, – mokyklinius metus mena Jaunimo centro metodininkė, niekada nenorėjusi savo vardo pasikeisti ir žinanti dar vieną merginą tokiu pat vardu.
Registrų centro duomenimis, šiuo metu Lietuvoje yra 48 asmenys, turintys vardą Eigilė. Alytaus mieste tokių yra mažiau nei 5.