Kruiziniame laive – paslaptinga merginos mirtis: paskutinis įrašas sukrečia

„Tu nusipelnei būti laimingas, bet jei ne su manimi – tai tiek to,“ – rašė vidurinės mokyklos abiturientė prie asmenukės vonios veidrodyje, paskelbtos spalio 30 dieną.
Po tragiškos žinios apie jos mirtį šis įrašas buvo užtvindytas nuoširdžių komentarų ir užuojautų.
A.Kepner buvo išvykusi į Karibų jūros kruizą, kuris šeštadienį grįžo į Majamį. Būtent šiame laive mergina ir mirė, patvirtino jos šeima. Kol kas neatskleidžiama, kaip ar kada tiksliai tai įvyko.
„Ji buvo tikras žmonių žmogus, – sakė gedinti šeima televizijai ABC News. – Anna turėjo tą energiją, kuri traukė aplinkinius – jos šypsena ir bendravimas buvo nuoširdūs. Su ja buvo lengva kalbėtis.“
Anna ruošėsi baigti mokyklą pavasarį ir svajojo apie tarnybą kariuomenėje.
„Ji neseniai buvo išlaikiusi testą ir kalbėjosi su verbuotojais. Ji jau buvo pasirinkusi karjeros kelią – norėjo daryti tai, kas padėtų bendruomenei,“ – pasakojo šeima.
Kruizinės kompanijos „Carnival Cruise Line“ atstovai patvirtino, kad keleivė mirė laive, tačiau daugiau informacijos neatskleidė.
„Šiuo metu mūsų dėmesys sutelktas į artimųjų palaikymą ir bendradarbiavimą su FTB,“ – teigiama bendrovės pranešime.
Šaltinis: nypost.com