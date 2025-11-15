Moteris namuose atrado slaptas duris: už jų – tikrų tikriausia „laiko kapsulė“

Moters padarytas vaizdo įrašas išplito socialiniuose tinkluose. Slaptos durys buvo beveik nepastebimos, nes jų dažai sutapo su sienos spalva.
Moteris pastebėjo tik vos matomą plyšelį, kuris išdavė, kad už jo gali būti kažkas daugiau. Smalsumas paėmė viršų, todėl ji pabandė atidaryti šį plyšį.
Kai durys pagaliau atsivėrė, prieš akis iškilo siauros lentynos, pilnos senų skardinių, buteliukų ir vaistinių preparatų, kurių etiketės jau vos įskaitomos.
„Akivaizdu, kad tai jau ilgą laiką nebuvo atidaryta. O Dieve! Pažiūrėkite į tai! Kas čia?“ – stebėjosi ji, traukdama vieną po kito netikėtus radinius.
Tarp jų – ricinos aliejus, nervus raminanti tinktūra ir keli vidurius laisvinantys preparatai, tarp jų ir „Senokot“. Tai senas vidurius laisvinantis preparatas, kuris rinkoje pasirodė dar šeštajame dešimtmetyje.
Šis atradimas moteriai leido spėti, kad paslaptinga spinta galėjo būti įrengta dar praėjusio amžiaus viduryje – tikriausiai ketvirtajame ar penktajame dešimtmetyje.
Tikslios informacijos apie ankstesnius namo savininkus ar spintos paskirtį nepateikta. Interneto naudotojai, pamatę moters įrašą, ėmė spėlioti, kam galėjo priklausyti ši spinta, ir stebėjosi atradimu.
„Oho, tai vaistų spintelė“, – rašė vienas.
„Tai fantastika! Įdomu, ar namo savininkas buvo gastroenterologas“, – spėliojo kitas.
„Šie buteliukai gali būti kažko verti“, – teigė dar vienas socialinio tinklo „Facebook“ vartotojas.
„Absoliučiai nuostabu ir taip pat bjauru“, – juokavo kitas internautas.
„Oho, labai norėčiau rasti kažką tokio įdomaus savo namuose“, – pakomentavo moteris.
