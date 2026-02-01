Gimė ne jų vaikas: pora kreipėsi į teismą po sukrečiančios embrionų painiavos

Tėvai – Tiffany Score ir jos vyras Steven Mills – „labiau nei žodžiais galima išreikšti“ myli savo dukrą Shea, tačiau sako jaučiantys moralinę pareigą surasti jos genetinius tėvus ir suprasti, ar jų pačių embrionai nebuvo perduoti kitai šeimai.
Embrionai buvo užšaldyti
Kaip nurodoma poros teismo dokumentuose, pernai balandį jie kreipėsi į Fertility Center of Orlando ir gydytoją Milton McNichol, tikėdamiesi pradėti šeimą. Klinikoje jiems pavyko sukurti ir užšaldyti tris gyvybingus embrionus.
Tą patį balandžio mėnesį Tiffany buvo implantuotas embrionas, kurį pora laikė savu. Nėštumo metu jokių įtarimų nekilo. Gruodžio 11-ąją gimė mergaitė Shea Score Mills.
Tačiau vos pamačius naujagimę, porai kilo įtarimų – ji niekuo nepanaši į abu baltuosius tėvus. Vėlesni genetiniai tyrimai, kaip teigiama ieškinyje, patvirtino: Shea nėra biologiškai susijusi nei su Score, nei su Millsu.
„Tai akivaizdu“, – teigia šeimos advokatas Jackas Scarola.
Džiaugsmas dėl dukros ir baimė ją prarasti
Pora pabrėžia, kad dukra jiems – didžiausia dovana, tačiau situacija – skausminga ir su daugybe klausimų. Jie nerimauja, kad bet kurią dieną biologiniai tėvai gali pareikalauti mergaitės globos.
„Mūsų džiaugsmą dėl jos gimimo temdo niūri tikrovė, kad kažkur yra jos tikrieji genetiniai tėvai – apie kuriuos kol kas nieko nežinome – o gal net kita šeima gavo vaiką, kurį pradėjome mes“, – rašoma poros pareiškime.
Klinika pripažino klaidą, bet pašalino pranešimą
Klinikos svetainėje trumpam buvo paskelbtas pranešimas, kuriame teigiama, kad centras „aktyviai bendradarbiauja siekdamas nustatyti klaidą, dėl kurios gimė su tėvais genetiškai nesusijęs vaikas“. Pranešimas netrukus buvo ištrintas po skubaus teismo posėdžio.
Klinikos advokatai teigia negalintys atskleisti jokios informacijos apie kitus pacientus ar versti juos atlikti genetinius tyrimus. Teismas nurodė, kad visa susijusi informacija turi būti pateikta teisėjui, kuris nuspręs, ką galima atskleisti.
Ko pora prašo teisme
Jų advokatas pabrėžia, kad ieškinys nėra dėl pinigų – pora siekia tik informacijos: kas yra tikrieji Shea tėvai ir kur dingo jų pačių embrionai.
Klinikai tirti situaciją suteikta 4–6 savaitės, tačiau laikas spaudžia – mergaitei jau 7 savaitės.
Kol kas kitų teismo posėdžių data nėra paskirta.