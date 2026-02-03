Vilkaviškio rajone sudegė paukščių ferma: sugniuždyti ūkininkai prašo padovanoti bent įrankių

Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, pranešimas apie gaisrą Vilkaviškio r. Šeimenos seniūnijoje, Pūstapėdžių kaime, sausio 29 d. gautas apie 6 val. 30 min. Buvo pranešta, kad atvira liepsna dega ferma, viduje yra naminiai paukščiai.
Atvykus ugniagesiams, fermos stogas degė atvira liepsna.
Ugniagesiai praneša, kad per incidentą sudegė apie 60 vištų, 50 žąsų, apdegė traktoriaus priekabos, vandeniu sulieta apie 20 tonų kviečių. Ugniagesiams pavyko apsaugoti maždaug 60 rulonų šieno.
Apie 9 val. 30 min. gaisras buvo užgesintas. Incidento likvidavimui buvo pasitelktos gausesnės gelbėtojų pajėgos – 5 autocisternos, įvykio vietoje dirbo 14 ugniagesių. Gaisro priežastys tiriamos.
Feisbuke nukentėjusių ūkininkų Arūno ir Jolantos Valenčiūnų artimieji išplatino prašymą dėl pagalbos šeimai atsistoti ant kojų ir toliau tęsti veiklą. Kas gali, prašomi prisidėti pinigais arba žemės ūkio technika – ieškoma, kas galėtų pigiai parduoti ar padovanoti.
„Kartais gyvenimas sudega iki pamatų…
Mano artimųjų ūkis visiškai sudegė... Prarado viską, kas buvo jų pragyvenimo šaltinis.
Ūkio techniką: sudegė priekabos, grūdų malūnai ir visi smulkūs įrankiai, kuriais dirbo kasdien.
Gaisre žuvo vištos ir vertingos genofondinės žąsys...
Atsargas: ugnis sunaikino grūdus ir bulvių derlių, skirtą šeimos ir ūkio poreikiams.
Šis gaisras – ne tik finansinis nuostolis, bet ir prarasta galimybė tęsti veiklą be papildomos pagalbos.
Jie patys pagalbos neprašo – ne todėl, kad jos nereikėtų, o todėl, kad nedrįsta – tai prašau aš... tyliai, be reikalavimų, su viltimi žmonių gerumu...
Kaip galite padėti?
Įrankiais ir technika: Jei turite nenaudojamų, bet veikiančių įrankių ar ūkio inventoriaus, kurį galėtumėte padovanoti ar pigiai parduoti – mums tai būtų didžiulė paspirtis...
Jei kas norėtų prisidėti kiek gali – finansiškai, nes kiekvienas euras be galo vertingas, daiktais, patarimu ar tiesiog pasidalindami šiuo įrašu – tai būtų neįkainojama...“ – rašoma pagalbos prašyme.
Informacija, kaip padėti nuo gaisro nukentėjusiai ūkininkų šeimai, rasite čia.
GaisrasVilkaviškio rajonasPustapėdžiai
