Mergina iškeliavo susitikti su internetiniu vaikinu – viskas baigėsi kraupia tragedija

Iš pažiūros nekalta dviejų jaunuolių pažintis socialiniame tinkle „Facebook“ baigėsi visą šalį sukrėtusia žmogžudyste. 19-metė mergina buvo rasta negyva su 90-čia durtinių žaizdų krūtinės srityje.
Atvykę sulaikyti Ashley Wadsworth žudiko 2022 metų vasario 1 d. policijos pareigūnai jį sučiupo kalbantį su seserimi vaizdo skambučiu, kurio metu jis rodė savo aukos kūną.
Ashley su anglu Jacku Sepple susipažino dar ankstyvoje paauglystėje – jai tuo metu buvo 12, o jam 15 metų. Per kelerius metus jų ryšys pavirto į romantiškus santykius. Žinutėse vaikinui ji rašydavo: „Kaip aš tavęs pasiilgau, Jackai. Labai tave myliu. Ilgiuos“.
Kanadoje gimusi Ashley seniai svajojo perskristi Atlanto vandenyną ir susitikli su Jacku Esekse, tačiau jos tėvai tam ilgau priešinosi. Merginos motina Christy Gendron ITV „True Crime“ laidai pasakojo: „Ashley su Jacku susipažino, kaip supratau, per Facebooką. Iš pradžių jie buvo tik draugai… Dažnai kalbėdavosi apie Britaniją, jis klausinėdavo apie Kanadą“.
Christy ir jos vyras Kenas Wadsworthas buvo tolerantiški savo dukros užsieniečiui vaikinui. „Kai jiedu kalbėdavosi, aš visada pasiveikindavau, klausdavau apie Angliją, – pasakojo Christy. – Man labai patiko jo akcentas“.
Visgi Christy pridūrė vis kartojusi dukrai neprisirišti prie Jacko, nes juos skyrė didžiulis atstumas.
Tuo metu Christy ir Kenas nė neįtarė, kad jų dukros mylimasis buvo baustas už keletą nusikaltimų: priekabiavimą ir už tai, kad nesilaikė jam skirto orderio nesiartinti. Šį orderį jam buvo pateikusi kita internete sutikta mergina. Jackas netgi smurtavo prieš savo paties motiną.
Kenas Wadsworthas papasakojo, kad nors griežtai nepritarė kelionei į Jungtinę Karalystę, dukrai sulaukus 19-kos metų suprato nebegalintis jos varžyti. Kai Ashley jam pasakė, jog bet kokia kaina vyks pasimatyti su vaikinu, Kenas galiausiai nusileido ir paragino dukrą pačiai susitaupyti kelionei.
Ashley besiruošiant į ilgą, apie 6,4 tūkst. kilometrų kelionę, jos motina Christy maldavo Jacko rūpintis dukra. „Sakiau jam – Jackai, išleidžiu pas tave savo mažylę, tad prašau ja pasirūpinti… Patikiu ją tau“.
Jackas ramino Christy ir pažadėjo jai saugoti merginą kaip savo akį. Deja, paskutinis kartas, kai tėvai matė Ashley gyvą, buvo prieš pat jos skrydį į Angliją.
Ashley kelionė vyko jos pertraukos nuo mokslų metais. Pradžia buvo sėkminga, mamai ji pasakodavo, jog su Jacku jautė labai artimą ryšį. Viskas dramatiškai pasikeitė po to, kai Mormonų pamaldininkė, nuomavusi butą, Jackui pranešė svarstanti nutraukti nuomos sutartį.
Velionės sesuo Hailey prisiminė: „Jis jos nesivesdavo vakarienės, nepirko gėlių. Nieko nepirko. Nadarydavo jai nieko gražaus.
Sesers gyvenimas tapo nuobodus – ji buvo tarsi įkalinta jų nuomojamame bute. Jackas niekur nedirbo, tad aš paklausiau – negi jūs visą dieną sėdite namie?“
Kenas paantrino: „Aš maniau, kad jie vaikščioja kur nors Čelmsforde, lankosi įžymiose vietose, bet pasirodė, kad taip nebuvo. Kaip suprantu, jie visą laiką sėdėjo namuose ir… ir aš manau, kad jis ją kontroliavo“.
Kalėdiniu laikotarpiu įvyko didžiulis lūžis – Jackas buvo paguldytas į ligoninę dėl tyčinio vaistų perdozavimo. „Viskas smarkiai pasikeitė, kai po Naujųjų buvo išleistas namo. Po šio įvykio jis ėmė ją dar labiau kontroliuoti“,– pasakojo sesuo Hailey.
Ashley prasitarė, jog Jackas sudavė jai per galvą su stikline ir vis dažniau smurtaudavo. „Buvo siaubinga. Ištisas dvi savaites maldavau jos grįžti namo“.
Poros kaimynė Helena Burtenshaw papasakojo, jog auka buvo pas ją atėjusi nužudymo dieną: „Ji atbėdo, beldė į duris, buvo basa.
Ant rankos mačiau pjautinę žaizdą, telefonas buvo sutrupintas į gabalėlius. Sakė, kad Jackas ją sumušė, todėl norėjau skambinti policijai“.
Ashley nesutiko skambinti policijai, tačiau papasakojo, kad Jackas smurtavo prieš jųdviejų kačiuką, sviedė jį į sieną. Paskambinusi savo šeimai Helenos telefonu, Ashley pagaliau sutiko grįžti į Kanadą. Visgi prieš skrydį ji turėjo atlikti COVID testą, dėl to negalėjo išvykti tuoj pat.
Antradienį, vasario 1 d., Hailey desperatiškai bandė susisiekti su seserimi skambindama Jackui, nes žinojo, jog Ashley nebeturėjo telefono.
Galiausiai nepavykus susisiekti, Hailey paskambino Esekso policijai. Atvykusiems prie buto pareigūnams niekas durų neatidarė, nors buvo aiškai girdėti, jog namuose kažkas yra. Duris teko išlaužti.
Vyr. detektyvas Scottas Egertonas papasakojo, kad Jackas buvo rastas savo lovoje, o šalia jo gulėjo Ashley kūnas be gyvybės ženklų. „Miegamajame buvo daug kraujo,– teigė jis.–Vaizdas buvo siaubingas“.
Vienas iš pareigūnų paklausė Jacko, kas nutiko. „O jis šiurpiai ramiai atsakė: „Man prasidėjo psichozė. Atsiprašau“. Jackas prisipažino, kad pirmiausia Ashley pasmaugė, o tuomet subadė.
Jis buvo sulaikytas įvykio vietoje, o 2022 m. spalį stojo prieš teismą Čelmsfordo Karališkajame teisme. Teisėjas Justice Murray įvardijo Jacką kaip „pavojingą asmenį“, pridurdamas, kad išpuolis prieš Ashley buvo „žiaurus ir bailus“.
Jackas nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Tik suėjus 23 metų ir mėnesių terminui jis galės prašytis lygtinio paleidimo.
Parengta pagal mirror.co.uk