Įminė „zombių turistų“ mįslę Egipte: kilus panikai paaiškėjo, kas įvyko

Kaip skelbia fakt.pl, jame matyti nerimą keliantis turistų elgesys. Tarnybos įtarė, kad tai gali būti narkotikų paveikti asmenys.
Teigiama, kad po vaizdo įrašu pasirodė šimtai komentarų, o spekuliacijos su kiekviena valanda tik augo.
Todėl Dahabo miesto valdžia buvo priversta reaguoti žaibiškai, kad nuramintų gyventojus ir patikrintų informaciją. Tiesa pasirodė esanti netikėta.
Pasirodė šokiruojantis „zombių turistų“ vaizdo įrašas
Skelbiama, kad incidentas įvyko vasario pradžioje, netoli žinomo Dahabo švyturio.
Vaizdo įraše matyti lėtai judanti turistų grupė – kai kurie jų guli ant smėlio ir atlieka nerimą keliančius, nekoordinuotus judesius. Įrašo autorius jų elgesį apibūdino kaip „įtartiną“, o tai akimirksniu patraukė internautų dėmesį.
Socialinių tinklų naudotojai ėmė ieškoti vadinamojo „fentanilio“ (angl. fentanyl fold) požymių – tai būdinga stipriai opioidų paveiktų asmenų laikysena.
Tokios interpretacijos paskatino baimės eskalaciją ir spaudimą vietos valdžiai imtis veiksmų.
Valdžios reakcija ir Egipto vidaus reikalų ministerijos pranešimas
Praėjus vos kelioms minutėms po vaizdo įrašo paskelbimo, į įvykio vietą buvo nusiųsta policija, specialiosios tarnybos ir miesto pareigūnai. Pareigūnai patikrino paplūdimius ir aplinkines turistines zonas. Narkotinių medžiagų paveiktų asmenų nenustatyta.
Po pokalbių su liudininkais Egipto vidaus reikalų ministerija išplatino skubų pranešimą.
„Patikrinimo metu nustatyta, kad turistai gamtoje praktikavo jogą ir užsiėmė meditacija“, – teigiama pranešime, pabrėžiant, jog jokios grėsmės saugumui nebuvo.
Už klaidingą vaizdo įrašo aprašymą – pareikšti kaltinimai
Kaip rašo fakt.pl, tyrimas atskleidė, jog įrašą paskelbė Kaire gyvenantis studentas. Vyras prie vaizdo įrašo pridėjo sugestyvų komentarą, kaltindamas turistus narkotikų vartojimu, tačiau šių teiginių jokiais įrodymais nepagrindė.
Policija sulaikė įrašo autorių, o bylą perėmė Šarm el Šeicho prokuratūra.
Pažymima, kad studentas prisipažino siekęs dėmesio ir populiarumo internete; jam pareikštas kaltinimas melagingos informacijos skleidimu, už kurį gresia iki dvejų metų laisvės atėmimo bausmė.
Joga gamtoje vietoje „zombių turistų“
Jogos praktika natūralioje aplinkoje vis labiau populiarėja tarp Dahabą lankančių keliautojų.
Ji apjungia judesį, kvėpavimą ir ryšį su gamta, skatina ramybę ir susikaupimą.
Tokie elementai kaip ridenimasis smėliu ar ekspresyvūs judesiai yra dalis atsipalaidavimo technikų, tačiau žinių stoka apie šias praktikas neretai lemia klaidingas interpretacijas.