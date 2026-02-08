Vaizdas sukrečia: užfiksavo, kaip iš važiuojančio automobilio iškrito kūdikis

Pranešama, kad vėliau socialiniuose tinkluose išplitęs vaizdo įrašas lėmė motinos sulaikymą dėl vaiko nepriežiūros.
Kas nutiko?
Vaizdo įraše matyti, kaip Fullertone, Kalifornijoje (JAV), automobiliui staigiai stabtelėjus, atsidaro keleivio durys.
Tuomet visiškai bejėgis kūdikis matomas sėdintis judrioje sankryžoje, tiesiog važiuojamosios dalies viduryje.
Vienas automobilis sustoja vos per kelis centimetrus nuo mažylio, o tada vaiko motina – 35 metų Jacqueline Hernandez – iššoka iš savo automobilio ir griebia kūdikį.
Portale teigiama, kad po to, kai šiurpus vaizdo įrašas išplito socialiniuose tinkluose, vaiko motina buvo sulaikyta įtariant vaiko nepriežiūrą.
„Policija pranešė, kad vaikas iškrito iš Hernandez juodo visureigio, kai ji sankryžoje ties W. Malvern Ave. ir N. Euclid St. suko į kairę“, – rašo „The Sun“.
Pažymima, kad siaubingas incidentas įvyko sausio 20-osios rytą, tačiau motina buvo sulaikyta tik po kelių dienų, kai atsirado svarbus liudytojas.
Fullertono policijos departamentas nurodė, liudytojas padėjo pareigūnams nustatyti automobilį, o tai leido policijai rasti vaiko motiną.
„Pareigūnai atliko tolesnį tyrimą, kuris juos nuvedė į gyvenamąjį namą La Habros mieste. Pareigūnai rado vaizdo įraše matytą transporto priemonę, vaiką ir incidento metu dalyvavusią moterį.
„Moteris, identifikuota kaip 35 metų La Habros gyventoja ir vaiko motina Jacqueline Hernandez, buvo sulaikyta, įtariant sunkų vaiko nepriežiūros nusikaltimą“, – remdamasis policijos pranešimu rašo portalas.
Laimei, kaip teigiama, kūdikis, nors ir patyręs sužalojimų, laiku buvo nugabentas į ligoninę ir turėtų visiškai pasveikti.
Fullertono policijos departamento viešųjų ryšių pareigūnė Kristy Wells priminė tėvams naudoti vaikiškas automobilines kėdutes ir leidiniui „The New York Post“ pabrėžė: „Tai gali išgelbėti jūsų vaiko gyvybę.“
Tyrimas vis dar tęsiamas, o policija prašo visų, turinčių daugiau informacijos apie incidentą, susisiekti su pareigūnais.
