Artūras nė už ką nenorėjo eiti į „nesąmoningą“ susitikimą bažnyčioje – nuėjus apstulbino niekada nepatirtas jausmas

Ir tik po kurio laiko su apmaudu suvokiame, kad, deja, praradome puikią galimybę patirti ir išgyventi kažką naujo ir vertingo. Kaip tik taip vos nenutiko 41 metų kauniečiui Artūrui Volskiui, projektavimo įmonės inžinieriui projektuotojui, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Viskas prasidėjo nuo to, kai šeima prieš ketverius metus atvedė savo sūnų į bažnyčią ruoštis pirmajai Komunijai. Tuo tarpu tėveliams buvo pasiūlyta lankyti Alfa kursą. „Iki santuokos su žmona, bažnyčioje būdavau labai retas svečias. Ir man atrodė, kad tai yra visiškai normalu. Net juokaudavau, kad jeigu eičiau į bažnyčią, mane nutrenktų žaibas... Po vestuvių bažnyčioje apsilankydavau tik per laidotuves, vestuves ir didžiąsias metų šventes – ir tik tada, jeigu žmona įkalbėdavo. Taip gyvenau apie 10 metų“, – pasakoja Artūras.
Taigi suprantama, kad apie Alfa kursą vyras nebuvo net girdėjęs. Ir staiga toks pasiūlymas... Žinoma, į tai Artūras žiūrėjo labai skeptiškai. Vyras galvojo, kad jam viso šito tikrai nereikia, ir jis neis ir nelankys kažkokių „nesąmoningų“ susitikimų, ir dar bažnyčioje.
Taip ir buvo – į pirmuosius tris Alfa kursų susitikimus Artūras nėjo. Tačiau namuose vis pasmalsaudavo ir klausinėdavo žmonos, kaip ir kas ten vyksta. Ji papasakodavo, pasidalindavo, kokia tema buvo nagrinėjama, o kartais ir abu padiskutuodavo.
Jautėsi tarsi naujai gimęs
Pamažu, žingsnis po žingsnio, jis susidomėjo šiais kursais ir galop nusprendė ateiti į ketvirtą susitikimą. O ten pasirodė visai įdomu! Į kursus vyras pradėjo vaikščioti kas savaitę ir jam ėmė patikti susitikimai, diskusijos, atsirado Alfa bendraminčių ratelis. Taip tęsėsi iki kursų Šventosios Dvasios savaitgalio išvykos.
„Savaitgalis buvo nuostabus: geri lektoriai, įdomios paskaitos, skanus maistas, o svarbiausia – ramybė, kuria galėjau mėgautis, – atviravo Artūras. – Šios išvykos pabaigoje vyko adoracija ir Šv. Mišios. Adoracijos metu giedojo šlovintojų grupė, buvo galima atlikti išpažintį, taip pat paprašyti užtarimo maldos. Eiti išpažinties bijojau, nes paskutinį kartą buvau buvęs dar prieš vestuves (nes reikėjo),“ – prisipažįsta pašnekovas.
Čia Artūrą sudomino užtarimo malda. Jis pastebėjo, kad žmones ji paliesdavo skirtingai, vienus stipriau, kitus mažiau. Pats labai dvejojo, ar eiti. „Kankinausi apie valandą, bet smalsumas nugalėjo – „perlipau per save“ ir nuėjau, – dalijasi vyras. – Ir čia prasidėjo linksmoji dalis… Tuomet, kai kartu meldėmės, sykiu pajutau ir šaltį, ir karštį... Tokio jausmo dar niekada nebuvau patyręs. Bet po šio savaitgalio jaučiausi tarsi naujai gimęs.“
Po kelių dienų, kai mintys susigulėjo galvoje, Artūras pradėjo galvoti, kas gi nutiko per užtarimo maldą. Pašnekovas sako supratęs, kad tuomet jį palietė Šventoji Dvasia. Ir tai buvo labai geras jausmas!
Pasidarė liūdna, kai mokymai baigėsi
„Taip įvyko lūžis mano gyvenime, tarsi pirštais kas būtų spragtelėjęs, – džiaugiasi A. Volskis.– Pradėjau jausti palaikymą iš Alfa kurso dalyvių ir komandos, atsirado bendruomeniškumo jausmas, kurio anksčiau nebuvau patyręs. O likęs Alfa kurso laikas tiesiog skriete praskriejo. Pasidarė liūdna, kai mokymai baigėsi.
Atrodė, lyg iš nespalvoto pasaulio būčiau patekęs į spalvotą, – prisipažįsta vyras. – Net draugai ir pažįstami sako, kad po šio kurso pasikeičiau. Dabar esu Alfa kurso komandos narys. Savanoriauju ir bažnyčioje, kartu su „Maisto banku“ daliname maisto produktus nepasiturintiems žmonėms.“
Tai kas gi tie Alfa kursai?
Šių kursų ištakos – praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio pabaiga, kuomet Londone, anglikonų Švenčiausiosios Trejybės bažnyčioje, naujiems bendruomenės nariams buvo suorganizuoti mokymai, aiškinantys tikėjimo tiesas.
„Tie kursai tapo labai populiarūs. Apie 1990-uosius šiuos mokymus perėmė teisininkas Nicky Gumbelas, kuris pertvarkė ir pritaikė žmonėms, dar tik ieškantiems tikėjimo. Nuo tada Alfa kursas sparčiai išplito visame pasaulyje“, – pasakoja Alfa kurso centro Lietuvoje vadovė sesuo Celina Galinytė.
Šie mokymai vyksta net 156 šalyse, kasmet suorganizuojama apie 50 tūkst. tokių kursų. Lietuvoje jie nėra naujiena, nes rengiami jau 24 metai. Praėjusiais metais mūsų šalyje vyko 150 Alfa kursų, ir kasmet jų skaičius auga. Lietuvoje šią veiklą koordinuoja Alfa kurso centras, teikia pagalbą ir konsultacijas kursus rengiančioms bendruomenėms bei palaiko ryšius su pasauline Alfa organizacija.
Pati vadovė C. Galinytė su šiuo kursu susipažino 2005 metais, kai tuometiniame Katalikų evangelizacijos centre ji gavo pasiūlymą koordinuoti Alfa kursą. Per daugelį metų šį kursą ji vedė įvairiose parapijose, bendruomenėse, net savo vienuolyne.
Mokymai skirti ieškantiems žmonėms – nebūtinai tikintiems
„Šis kursas yra atviras visoms krikščioniškoms bažnyčioms, nes čia nagrinėjamos temos yra pamatinės ir bendros visai krikščionybei, – dalijasi sesuo Celina. – Lietuvoje Alfa kursai dažniausiai vyksta katalikiškose parapijose, tačiau jie organizuojami ir kitose krikščioniškose bendruomenėse.
Kursai pirmiausia skirti ieškantiems žmonėms – nebūtinai tikintiems ar krikščionims. Kursų esmė – draugystės ir bendrystės patirtys, vienybė, pozityvus priėmimas. Daug laiko skiriama diskusijoms, kai žmonės, susibūrę į mažas grupeles, ieško atsakymų į jiems rūpimus klausimus,“ – vardija pašnekovė.
Kai kurios bažnyčios, kur vyksta šie kursai, pritraukia šimtus žmonių. Anot sesers Celinos, jeigu nebūtų patrauklu, tai žmonės ir neitų į šiuos kursus.
„Įpusėjus Alfa kursams, organizuojama išvyka, vadinama Šventosios Dvasios savaitgaliu, kuri ir yra tarsi šių kursų „vinis“. Čia būna labai daug gerų patirčių.
Man asmeniškai nuostabu šiuose mokymuose matyti atsiverčiančius tikėjimui ir atrandančius Jėzų žmones. Labai dažnai būtent šios išvykos metu pasikeičia žmonų gyvenimai.
Buvo atvejis, kai žmogus, atvykęs į šį savaitgalį, norėjo apsisukti ir išvažiuoti. Kitą dieną vyko užtarimo malda už čia dalyvaujančius. Ir būtent po tos maldos žmogus pajuto didelę Dievo malonę, – pasakoja sesuo Celina. – Sykį vienas kursų dalyvis atvažiavo su dideliu sunkumu, neišspręstomis problemomis. Kai pasimeldėme už jį, jam tarsi viskas nukrito nuo širdies. Tai, kas slėgė, Dievo šviesoje pasirodė visiškai nedidelės ir paprastai išsprendžiamos problemos.
Pasitaikė atvejų, kai žmonės po maldos netgi išgijo iš ligos. Taigi kursų metu žmonės ne tik atranda bendrystę vieni su kitais ir su Dievu, bet kartais įvyksta ir stebuklų“, – kursų vaisiais džiaugiasi centro vadovė.
Be pagrindinio kurso, Lietuvoje taip pat rengiami specializuoti kursai poroms – tiek jau susituokusioms, tiek dar tik planuojančioms šeimą, taip pat tėvams, auginantiems paauglius.
„Jei jūsų parapijoje ar bendruomenėje Alfa kurso dar nėra, niekada nevėlu jį pradėti, – kviečia nepraleisti progos sesuo Celina. – Tereikia kreiptis į Alfa kurso centrą Lietuvoje, kur sulauksite pagalbos ir palaikymo organizuojant šiuos mokymus.“