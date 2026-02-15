Pagaliau pavyko įminti prieš 10 metų dingusio jaunuolio mįslę: DNR tyrimas sudėliojo taškus

19-metis amerikietis Jacobas Lyonas iš Naisvilio, Floridos valstijos buvo paskelbtas dingusiu 2016 m. vasarį, kai motina tris mėnesius nematė savo sūnaus.
Ir tik praėjus dešimtmečiui nuo jo dingimo Jacobo šeima sulaukė taip ilgai laukto atsakymo.
Pranešama, kad Jacobas turėjo psichikos sveikatos problemų ir prieš dingdamas kelis mėnesius buvo gydomas psichiatrijos ligoninėje.
Nepaisant Naisvilio policijos departamento pastangų, Jacobo buvimo vieta buvo nežinoma kelerius metus.
Po pranešimo apie dingimą jie apklausė Jacobo šeimos narius ir draugus, išanalizavo jaunuolio telefoną, bet viskas buvo veltui.
Policijos pareigūnai taip pat paėmė Jacobo šeimos DNR mėginius, kad ateityje galėtų juos palyginti ir identifikuoti.
Tuo tarpu 2022 m. Miramaro paplūdimyje, esančiame už 27 km nuo Naisvilio, buvo rasti žmogaus palaikai.
Dabar patvirtinta, kad mažame miškingame sklype rastas kūnas yra Jacobo.
Naisvilio policijos departamentas sausio 21 d. gavo žinią apie Jacobo DNR atitikimą.
Komentuodamas naujienas, majoras Dustinas Cossonas iš Voltono apygardos šerifo biuro sakė: „Dešimt metų – tai ilgas laikas, bet Jacobas grįžo namo. Jacobas sugrįžo.
Jo šeima gali iš dalies užbaigti šį etapą, ir mes tikimės, kad pavyks rasti tolesnius atsakymus.“
D. Cossonas sakė, kad, žinoma, žinia apie Jacobo mirtį nėra pozityvi, bet yra ir teigiamų aspektų, nes jo šeima gali užbaigti šį etapą.
„Dabar turime kažką apčiuopiamo, ir tuo remdamiesi galbūt nustatysime, kas įvyko“, – tęsė jis. – Šiuo metu mes tiksliai nežinome, kas įvyko, bet žinome, kad turime teigiamą patvirtinimą apie Jacobą Lyonsą ir kad tęsime tyrimą bei bendradarbiavimą.“
