Vilniečio staigmena mylimajai „nurovė stogą“ tūkstančiams: dabar žada patys taip padaryti

Idėja gimė spontaniškai, tačiau jos įgyvendinimas pareikalavo kruopštaus planavimo, kūrybiškumo ir nemažai ryžto. Vaikinas nusprendė padaryti Miglei staigmeną – tokią, kurios nepastebėti būtų tiesiog neįmanoma.
Pirmiausia Danas Aleksas peržiūrėjo visas Miglės nuotraukas savo telefone, tačiau nė viena jų netiko. Tuomet patikrino ir jos „Instagram“ paskyrą, tačiau ten dominavo asmenukės.
Vėliau nuotraukų paieškas tęsė „TikTok“ ir rado patinkantį jos vaizdo įrašą. „Taigi kol Miglė prausėsi, per jos telefoną atsisiunčiau originalų, pilnos kokybės įrašą, įkėliau jį į „upskalerį“, tačiau, kaip matote, rezultatas vis dar buvo nekoks“, – pasakojo jis.
Deja, bet kokybė buvo per prasta, kad pavyktų išdidinti iki reklaminio formato. Net pabandžius pagerinti rezoliuciją specialiomis programomis, rezultatas netenkino. Tapo aišku – 30 metrų reklamos stendui reikalinga profesionali fotosesija.
Kadangi projekto įgyvendinimui reikėjo nepriekaištingos kokybės vaizdo, tada gimė dar viena netikėta idėja. Vaikinas nuvyko į Šiaulius, apsilankė Lietuvos pašte ir nusipirko voką su antspaudu. Parašė laišką Miglei nuo Kalėdų Senelio, kurį Kalėdų rytą padėjo po eglute. Laiške – kvietimas į fotosesiją.
„Miglė niekada nebuvo išreiškusi noro fotografuotis studijoje, tačiau kelio atgal jau nebuvo, ir Miglės kalėdinė dovana buvo aiški“, – pasakojo vaikinas.
Tuomet Danas Aleksas peržiūrėjo fotografų pasiūlymus paslaugos.lt platformoje ir parašė penkiems specialistams, atvirai išdėstydamas savo neįprastą planą. Atsakė fotografė Šarūnė, ir netrukus Miglė, nieko neįtardama, išvyko į tikros influencerės fotosesiją.
„Miglei važiuojant į studiją truputį pasnigo, buvo rekomenduojama likti namie, ir mano planas vos nesugriuvo, kai sulaukiau paniško skambučio iš Miglės, tačiau užteko nedidelio padrąsinimo, ir judėjome tolyn“, – teigė vaikinas.
Gavęs profesionalias nuotraukas, jis išsirinko labiausiai patikusias ir ėmėsi maketavimo darbų. Kelių valandų darbo nepakako – projektui prireikė daugiau laiko nei tikėtasi.
Jis susisiekė su trimis reklamos agentūromis Vilniuje. Gavo du pasiūlymus – vienos dienos reklama kainuotų 121 eurą. Apžiūrėjęs siūlomas vietas gyvai, jis pasirinko ACM reklamos stendą Naugarduko gatvėje ir susitarė, kad už tą pačią kainą reklama bus rodoma dvi dienas.
Gavęs transliacijos tvarkaraštį, jis dar devynias valandas kūrė galutinį reklamos įrašą. Patvirtinimas buvo gautas – reklama paruošta.
„Gavau reklamos tvarkaraštį, praleidau devynias valandas kurdamas naują reklamos įrašą, gavau patvirtinimą, kad viskas okei, ir štai mes čia“, – dalijosi vaikinas ir pridūrė, kad beliko pakviesti Miglę pasivaikščiojimui.
Pamačiusi save reklamos stende mergina akimirką neteko žado. Pirmieji jos žodžiai buvo trumpi: „Tu juokauji…“ o akyse netrukus pasirodė džiaugsmo ašaros.
Sužadėtuves įsivaizduoja kukliau
Vaikinas teigė, kad ši idėja gimė labai natūraliai – stebėdamas, kaip Miglė neria į influencerės karjerą, vaikinas teigė negalėjo likti abejingas. „Mačiau, kiek daug užsidegimo ji turi, kiek pastangų įdeda ir kaip nuoširdžiai jai tai rūpi. Būtent tada pagalvojau, kad geriausia dovana, prisidedanti prie jos svajonės, būtų viral video“, – pasakojo Danas Aleksas. Taip ir kilo mintis užsakyti reklamos stendą bei sukurti apie tai „TikTok“ įrašą.
Reklamos stendą užsakė Miglės Tarptautinės rinkodaros bakalauro baigimo dieną – tai buvo studijų baigimo dovana. „Drįstu sakyti, kad tikslą pavyko įgyvendinti puikiai“, – džiaugėsi jis.
Po tokio didelio meilės gesto Danas Aleksas portalui lrytas pasakojo, kad sužadėtuvių planai kol kas tik ateityje. Tačiau šią šventę įsivaizduoja ne tokią viešą. „Manau, kad sužadėtuvės turėtų būti visai ne apie didelį momentą, bet apie gražią, asmeninę akimirką tarp mudviejų“ , – pasakojo vaikinas.
Instagram ir TikTok: @miglip