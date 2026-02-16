„Biplan“ koncerto dalyvis papasakojo apie nelaimingą atsitikimą: šviestuvai krito ant sėdinčių žmonių

Gausiai susirinkusiems žiūrovams turėjo koncertuoti grupė „Biplan“, tačiau tik prasidėjus renginiui, atsikabino ir nuo salės lubų nukrito plastmasinės LED apšvietimo juostos.
„Tai nutiko visiškoje tamsoje, tik pradėjus dainuoti „Biplan“ vokalistui. Niekas negalėjo nei matyti, nei girdėti, kaip „konstrukcija“ pradeda kristi“, – apie įvykį naujienų portalą Lrytas informavo žiūrovas Darius. – Tokie šviestuvai krito (pirmą kartą dar prieš gaisrininkus iškviečiant) ant sėdinčių žmonių.
Tarp jų ir aš buvau. Nuo dideliu „reikalų“ išgelbėjo tai, kad pirminis kritimas buvo ant neįgaliojo vežimėlio rankenų, kurios buvo auksčiau nei žmonių galvos. Tada likusi ilga dalis konstrukcijos plojo per žmoniu kojas, rankas.
Iš ten sėdėjusių dviejų kojos stiprokai nukentejo. Smūgį gavo ir ir vienas telefonas (ant kelių gulėjo merginos).
Žinoma, telefono aparatas sudaužytas, merginos kojos matosi nuotraukose. Manau, kad tik laimingo atsitiktinumo dėka taip baigėsi šis incidentas“.
Nidos turizmo informacijos centro „Facebook“ puslapyje rašoma, kad po nelaimingo įvykio koncertas buvo sustabdytas, iškviesti priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai, kurie įvertino situaciją ir, užlipus ant kopėčių, nuėmė likusią apšvietimo juostos dalį.
„Pasitarus su į įvykio vietą atvažiavusiais policijos pareigūnais, buvo nuspręsta dėl žmonių saugumo nebetęsti renginio. Vienam nukentėjusiajam suteikta greitoji pagalba. Įvykis užfiksuotas policijoje.
Dėl įvykio organizatoriai atsiprašo visų dalyvavusių, reiškia paramą nukentėjusiam ir pažada pakviesti į kitus renginius, prieš tai sutvarkius LED apšvietimą bei užtikrinus salės lankytojų saugumą“, – rašoma Nidos turizmo informacijos centre „Agila“ puslapyje.