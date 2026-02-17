Kai kuklus senolio prašymas kviečia veikti: „Kantriai lauksiu tavo deklaracijos“

Nieko nereikia traukti iš kišenės
Tai yra smagioji 1,2 proc. GPM skyrimo dalis. Nei aukų dėžučių, nei sąskaitų. Tiesiog reta proga paskirti rūpimai pagalbai kaip ir „svetimus“ pinigus, kurie jau jums nepriklauso.
Vienas mygtuko spustelėjimas pasirinkus Maltos ordino pagalbos tarnybą, ir parama keliauja maltiečiams, kurie šiuo metu lanko 3445 senyvo amžiaus ir negalią turinčius žmones. Tai tikrai įtikinantys skaičiai, reali nauda, matoma visoje Lietuvoje. Beje, jei pasitikite organizacija, galite paramą paskirti 5 metams.
Senolių žodžiuose nėra skundo, tik laukimas
Šių metų maltiečių viešinimo kampanijos tema apie jautriausią organizacijos veiklos sritį – apie pagalbą senoliams. Realių herojų kukliais žodžiais ir žvilgsniais maltiečiai kreipiasi į visuomenę ir kviečia kartu įveikti senų žmonių atskirtį.
Iš nuotraukos žvelgiančiai močiutei Genutei gegužę bus 95-eri. Gyvena viena vienkiemyje, dar pati pakūrena krosnį, šiek tiek valgyti pasigamina, blogai, kad akys visai nebemato. Ji buvusi mokytoja, mėgo skaityti, buvo neprilygstama mezgėja.
Deja, tai praeitis. Šiandien Genutės geriausias draugas radijas – močiutė linksmai pasakoja, kad dabar geriau žino, kas vyksta Amerikoje nei gimtajame kaime.
Iš mažo aparato sklindantis balsas pripildo namus: pasakoja naujienas, dainuoja pažįstamas dainas, palydi dieną ir sutinka rytą. Tos pačios stotys, tie patys balsai – metų metais kartu. Toks radijukas namuose lyg gyventojas ir, neduok Dieve, jis nutiltų.
Genutė atvykusius maltiečius pasitinka ir išlydi žvilgsniu per langą. Prie durų aukšti slidūs laipteliai kelia pavojų – baisu žengti, o jei kas nutiks. „Kai namą su vyru statėmės, juk negalvojome, kad būsim seni... Dabar aš jau viena, bet vandens atnešta, malkų irgi, tai sėdžiu ir žiūriu į gražuolę eglę už lango. Ji tik 58 metais jaunesnė už mane“, – vėl šmaikštauja močiutė ir su viltimi klausia, kada vėl ateisime.
Kai prie didžiulio tėvų stalo lieki vienas
Kitas kampanijos herojus – Pranciškus iš Mičiūnų kaimo. Vienišas, šeimos niekada neturėjo, sulaukęs 88-erių gyvena atokiame vienkiemyje. Žiemą prisnigus čia net atvažiuoti sudėtinga. Dar tėvų statyto namo viduryje didžiulis stalas, prie kurio kažkada sėsdavo gausi šeima. Pranciškus net dabar gali parodyti, kur sėdėdavo tėvas, mama, sesės. Dabar stalas tuščias. Liko tik kėdės aplink.
Maltiečiai pas Pranciškų nuvyko su dovana – patogia lazdele. Senolis ilgai prieštaravo – nereikia man jokios lazdos. Po namus klibikščiuodavo pasiremdamas... raugintiems kopūstams suspausti skirtu mediniu grūstuvu.
„Gerai bus, kas čia mane mato“, – kartodavo. Nauja lazdelė su atrama alkūnei jam buvo kaip stebuklas. Lengva, pritaikoma pagal ūgį. Tiesiog draugelis senatvėje atsiremti. Nedidelė dovana, dėmesys – ir gyvenimas keičiasi.
Apie maltiečių tikslą, arba keiskime senolių gyvenimą kartu
Šių istorijų tikslas yra ne graudinti, o parodyti, kokia gyvybiškai reikalinga pagalba mūsų senoliams. Maltiečiai tikina – kiekvienas galite prisidėti prie vienišų senelių paramos, skirdamas 1,2 proc. GPM maltiečiams, kurie senelius globoja ir jais rūpinasi visus metus.
Paramos gavėjo identifikacijos kodas – 190740859. Paramos gavėjo pavadinimas – Maltos ordino pagalbos tarnyba https://maltieciai.lt/12-proc-parama/.
Nepalikime mūsų senelių ir kurkime jų gyvenimo pokytį kartu.
