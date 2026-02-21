Ši šiurpi tragedija įvyko vasario 14 dienos vakarą, kai pora netoli Augustavo, Palenkės vaivadijoje, nusprendė išsinuomoti sodybą su kubilu, skelbia portalas fakt.pl.
Pasak pirminių liudijimų, 35-metis Karolinos vaikinas nuėjo miegoti, o mergina dar liko kubile. Tačiau jam prabudus, jis pamatė sukrečiantį vaizdą pro langą – mergina vandenyje plūduriavo be gyvybės ženklų. Jis puolė ją gelbėti, ištraukė ją iš vandens ir bandė gaivinti. Tačiau vyro pastangos jau buvo bevaisės.
Kodėl vos 27-erių Karolina paskendo – kol kas nežinoma. Tyrėjai kol kas nustatė tik tai, kad moters mirtį sukėlė skendimas. Tačiau tiksli mirties priežastis lieka nežinoma.
Jos partneris buvo sulaikytas ir apklaustas kaip liudytojas. Vėliau jis buvo paleistas ir išsiųstas namo.
Tačiau po šio sprendimo mieste kilo sąmyšis. Vietos policija gavo nerimą keliančių pranešimų, kad Michał Ż. yra gerai žinomas fotografas regione ir jis esą buvo padaręs žalos kitoms moterims. „27 metų moters mirtis paskatino kitas moteris, buvusias 35 metų vyro partneres, prabilti apie savo patirtį su šiuo vyru, jos susisiekė su policija. Jų yra mažiausiai penkios“, – „Fakt.pl“ sakė Augustavo prokuratūros vadovas prokuroras Sebastianas Piekarskis.
Ketvirtadienį, vasario 19 d., tyrėjai paskelbė, kad 35-erių metų vyras buvo vėl suimtas. Šį kartą kaip įtariamasis. Vyras buvo apkaltintas nusikaltimais prieš kitą moterį. Tyrėjai pranešė, kad gali būti daugiau aukų.
„Įtarimai – seksualinio pobūdžio, daugiau detalių negalime pateikti. Tyrimas vis dar vyksta, siekiant nustatyti, be kita ko, ar šis vyras taip pat padarė nusikaltimus prieš kitas moteris“, – sakė Vojčekas Piktelis, Suvalkų apygardos prokuratūros atstovas spaudai.
Kaip penktadienį, vasario 20 d., minėtam portalui pranešė Augustuvo apygardos prokuratūros vadovas prokuroras S. Piekarski, įtariamasis buvo suimtas trims mėnesiams.
Pasak S. Piekarskio, 27-metės moters mirtis paskatino kitas moteris, buvusias 35-mečio vyro partneres, kreiptis į policiją ir pranešti apie jį. Jų yra mažiausiai penkios. Prokuratūra neatmeta galimybės, kad aukų gali būti daugiau.
Prokuroras pats neslėpė savo nuostabos dėl tokios įvykių eigos. Dėl kažkokių priežasčių 35-erių metų vyro buvusios partnerės anksčiau nepranešė apie savo sužalojimus valdžios institucijoms. Ar tai buvo baimė, ar galbūt kokia nors priklausomybė? Į tai atsižvelgs pareigūnai atlikdami išsamų tyrimą.
Michał Ž. statusas tyrime dėl Karolinos mirties pasikeitė, jo parodymai apie tragišką Valentino dienos vakarą nebėra patikimi. Šiuo metu įtariamasis atsisako duoti parodymus.
Tyrimas dėl 27-erių moters mirties tebevyksta. Žinoma, kad Karolina nepranešė apie jokius incidentus, susijusius su jos partneriu. Remiantis prokuratūros preliminariais duomenimis, prieš ją taip pat galėjo būti jo smurtaujama.
