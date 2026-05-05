Lėktuve miegančia bendrakeleive pasinaudojęs prancūzas nenurimo net persodinus

48 metų prancūzas Guillaume Sebastienas Rogeris Mattleris, kuriam pateiktas vienas kaltinimas dėl prievartinio seksualinio kontakto, buvo sulaikytas.
Lėktuvo keleivis, kaip įtariama, užpuolė savo 29 m. kaimynę, kai ji miegojo, bet liudininkams sustabdžius buvo priverstas persėsti, tačiau vėliau grįžo, kad jai perduotų raštelį. Moters tapatybė neatskleidžiama.
Incidentas įvyko balandžio 28 d., antradienį, „Swiss International Air Lines“ skrydžio iš Šveicarijos, Ciuricho, į JAV, Majamį, metu.
Prancūzijos gyventojas yra kaltinamas seksualiniu priekabiavimu.
Skunde teigiama, kad G. Mattleris skrydžio SWISS AIR LX64 iš Ciuricho į Majamį metu užpuolė moterį, sėdėjusią šalia jo lėktuvo pirmosios klasės salone, o incidentą matė mažiausiai trys žmonės, įskaitant stiuardą.
Skunde teigiama, kad vienas liudytojas matė, kaip jiedu trumpai „apsikeitė mandagumo frazėmis“, tada auka „atsisuko nugara, susirangė sėdynėje ir užmigo“.
Skunde nurodoma, kad skrydžiui įpusėjus tas pats liudytojas matė, kaip G. Mattleris palietė jos apatinę nugaros dalį, tarsi bandydamas „sudaryti įspūdį, kad jo ranka netyčia nuslydo nuo porankio“. Mergina neatsibudo, ir jis tai pakartojo užlaikydamas ranką ilgiau.
Remiantis skundu, antrasis liudytojas tada „pastebėjo, kaip G. Mattleris judino ranką „povandeniniu“ judesiu, tarsi bandydamas įkišti ranką po aukos drabužiais ir (arba) tarp jos kojų“.
Liudytojų įspėtas stiuardas patikrino skrydžio informaciją, norėdamas išsiaiškinti, ar G. Mattleris pažįsta auką, tada „priėjo prie sėdynės, kurioje miegojo auka, ir pastebėjo, kad G. Mattleris, laikydamas ranką ant aukos tarpkojo, per džinsus, daro semiančius ar trinančius judesius ant jos makšties“.
Kai buvo paklaustas, G. Mattleris negalėjo įrodyti, kad pažįsta auką, todėl skrydžio personalas perkėlė jį į ekonominę klasę. Vėliau jis buvo palydėtas atgal pasiimti paliktų daiktų, ir tada pabandė perduoti aukai raštelį, kuriame buvo parašyta: „Tu atrodai gražiai, kai miegi“, kaip nurodyta skunde.
Kai stiuardas pažadino auką ir informavo ją apie tai, kas įvyko, ji „patvirtino, kad nepažįsta G. Mattlerio, ir buvo šokiruota“. Ji taip pat „pradėjo drebėti ir verkti“, teigiama skunde.
Po skrydžio apklausiamas imigracijos tarnybos pareigūnų G. Mattleris iš pradžių neigė, kad lietė auką, tačiau sužinojęs apie daugybę liudytojų ir vaizdo įrašų, patvirtinančių incidentą, pareigūnams prisipažino, „kad palietė šalia sėdėjusią moterį ir nemanė, jog tai yra kažkas ypatingo“.
Kai pareigūnas pasakė, kad liudytojas matė, kaip jis palietė aukos „makšties sritį“, G. Mattleris taip pat pareiškė, kad „jis palietė viską, ką galėjo pasiekti per porankį“.
Jis taip pat apklausos metu pareigūnams pasakė, kad „jo pradinis ketinimas buvo gauti moters telefono numerį ir duoti jai savo“. Tada jis iš kišenės išėmė raštelį, parašytą ant savo vizitinės kortelės, kuriame buvo parašyta „tu atrodai miela, kai miegi“, kartu su skrydžio informacija ir savo sėdimosios vietos numeriu.
Nuo gegužės 3 d., sekmadienio, G. Mattleris yra laikomas Federaliniame sulaikymo centre Majamyje.
Parengta pagal „People“