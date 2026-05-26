Vestuvių diena virto košmaru: jaunikis žiauriai nužudė savo pabrolį

2024-aisiais po vestuvių vakarėlio kilus konfliktui, Jamesas Shirah visureigiu partrenkė pabrolį Terry Taylorą jaunesnįjį. Mičigano gyventojui skirta mažiausiai 30 metų kalėjimo bausmė po to, kai vestuvių dieną jis pražudė savo pabrolį. Sunkiai sužalotas T. Tayloras buvo nugabentas į ligoninę, tačiau medikams jo gyvybės išgelbėti nepavyko.
Gailėsis amžinai
24-erių Jamesas Shirah iš Flinto pirmadienį Genesi apygardos teisme išgirdo nuosprendį dėl geriausio draugo Terry Tayloro jaunesniojo žūties. 2024 m. rugpjūčio 30-ąją po vestuvių vakarėlio tarp vyrų kilo konfliktas, kurio metu J. Shirah visureigiu partrenkė 29-erių pabrolį.
„Niekada nesu matęs nieko panašaus. Yra tekę matyti žmones, pervažiuojančius kitus žmones, tačiau ne iškart po vestuvių“, – CBS News sakė apygardos prokuroras.
Balandį kaltinamasis pripažino kaltę dėl trijų sunkių nusikaltimų: antrojo laipsnio žmogžudystės, vairavimo su negaliojančiu pažymėjimu sukeliant mirtį bei pasišalinimo iš eismo įvykio vietos, kai avarija baigėsi žmogaus žūtimi.
Naujienų portalas MLive pranešė, kad nuosprendžio metu susigraudinęs J. Shirah teisme sakė: „Vienintelis dalykas, kurį galiu daryti visą likusį gyvenimą, – reikšti atsiprašymą ir gailestį... Man bus gaila amžinai.“
Jis taip pat tvirtino, kad Terry Tayloro nužudymas „nebuvo tyčinis“, ir prisiėmė „visą atsakomybę“ už savo veiksmus. „Pone Shirah, manau, kad jūs nesate nusikaltėlis. Tačiau jūs esate žudikas“, – teisme pareiškė teisėjas Khary Hanible.
T. Tayloras buvo nužudytas Flinte praėjus vos kelioms valandoms po J. Shirah vestuvių su Savanah Collier. Šventė vyko restorane „Flint Pizzeria“, o vėliau persikėlė į namus.
Policijos teigimu, tragediją nulėmė konfliktas tarp jaunavedžių ir pabrolio po vakarėlio picerijoje.
„Po vestuvių Tayloras įsivėlė į konfliktą, po kurio buvo tyčia partrenktas dideliu visureigiu, važiavusiu dideliu greičiu“, – skelbė policija. Kas tiksliai sukėlė konfliktą, pareigūnai neatskleidė.
Keturi vaikai liko be tėvo
Liudijimų metu paaiškėjo, kad J. Shirah visą dieną vartojo alkoholį. Kilus konfliktui su T. Tayloru, jis buvo pasišalinęs maždaug minutei, tačiau netrukus grįžo ir rėžėsi į vyrą visureigiu. Kaip skelbia MLive, nuo smūgio pabrolis buvo nusviestas į orą.
T. Tayloras tuo metu stovėjo lauke prie namo, kuriame vyko vestuvių vakarėlio tęsinys. Po incidento jaunavedžiai esą pasišalino iš įvykio vietos ir apie nelaimę policijai pranešė tik kitą dieną, CBS anksčiau teigė Genesi apygardos prokuroras Davidas Leytonas.
Pasak prokuroro D. Leytono, toks jaunavedžių sprendimas tyrėjams „apsunkino galimybes išsiaiškinti, kas iš tikrųjų įvyko“. Nuosprendžio paskelbime dalyvavo tiek J. Shirah, tiek T. Tayloro artimieji. Aukos pusbrolis Erenas Tayloras teisme perskaitė emocingą pareiškimą.
„Kai pribėgau prie jo, mačiau tik kraują“, – sakė jis. Vėliau vyras tiesiogiai kreipėsi į kaltinamąjį: „Tikiuosi, kad tau bus skirta pati griežčiausia bausmė.“
T. Tayloras jaunesnysis turėjo keturis vaikus ir sužadėtinę. Tuo metu J. Shirah žmona, 23-ejų Savanah Collier, gegužės 26-ąją taip pat turėtų išgirsti nuosprendį dėl bendrininkavimo nusikaltime. Balandį ji taip pat pripažino kaltę.
Parengta pagal The Guardian.