Kaip susiklostė merginos likimas, kuri 2020 metais išdrįso pakviesti šokiui diktatorių A. Lukašenką

Baigusi universitetą ir tęsusi magistrantūros studijas, ji dirba Borisovo eksperimentiniame miškų ūkio padalinyje, tuo pat metu aktyviai dalyvaudama regiono renginiuose ir grožio konkursuose, tačiau pabrėžia nesirenkanti modelio karjeros.
Olga Petrovič yra kilusi iš Borisovo.
2020 m. ji buvo trečio kurso studentė Baltarusijos valstybiniame technologijos universitete, studijavo miškininkystės inžinierę pagal valstybės stipendiją.
A. Martinėnas-Vudis – apie gyvenimą Ispanijoje ir numestus beveik 30 kg
Aktyviai dalyvavo universiteto gyvenime, pateko į „Mis Baltarusija“ konkursą, todėl ir buvo pakviesta į Lukašenkos pokylį.
„Tai buvo nepamirštama. Ne visiems pasitaiko tokia galimybė“, – apie pokylį sakė mergina. „Atmosferos neįmanoma apibūdinti, viskas buvo taip iškilminga. (...)
Susiję straipsniai
Aš pati pakviečiau A. Lukašenką šokti. Jis sutiko – šoka gerai. Šokome valsą, kalbėjomės apie tai, kokia iškilminga atmosfera, kokie šokėjai ir kaip jie gražiai atrodo ir stengiasi“.
2022 m. mergina baigė universitetą.
Būtų galima tikėtis pamatyti 24-metę Olgą, pavyzdžiui, protokolo tarnyboje ar Nacionalinėje grožio mokykloje, bet jos karjera kol kas yra kuklesnė. Ji dirba miškų atkūrimo ir melioracijos inžiniere Borisovo eksperimentiniame miškų ūkio padalinyje.
Mergina baigia magistrantūros studijas neakivaizdžiai. Ji taip pat dalyvauja įvairiuose rajono renginiuose.
Tuo pačiu metu Olga dalyvavo grožio konkursuose. Ji pateko į „Mis Baltarusija 2021“ dešimtuką.
2023 m. ji iškovojo „Mis Borisovas“ ir „Mis Minskas“ titulus. Tačiau į modelių verslą ji nesiruošia.
„Nesiruošiu keisti profesijos į podiumą“, – sakė ji valstybiniam laikraščiui.
2020 m. Olga Petrovič dar nebuvo apsisprendusi dėl savo politinės pozicijos. Tuomet ji sakė: „Šiais metais nebalsavau. Nusprendžiau likti nuošalyje nuo šio klausimo. Dėl įvykių šalyje laikausi neutraliteto. Kiekviena pusė yra teisi savo nuomone – ir neteisi tuo pačiu metu. Todėl konkrečios pozicijos nepriimu.“
Šiais metais Olga dalyvavo rinkimuose – balsavo pagrindinę dieną. Dovanų gavo sertifikatą apsilankyti Borisovo jungtiniame muziejuje.
„Laikau save laimingu žmogumi. Turiu mėgstamą darbą, šeimą, šalyje taika ir ramybė, jaunimui atviros visos durys“, – pasakojo ji valstybinei spaudai rinkimų apylinkėje.
BaltarusijaAliaksandras LukašenkaŠokiai
Rodyti daugiau žymių