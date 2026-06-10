Audringi moksleivių santykiai baigėsi kraupia tragedija: mergina nuteista už dviejų vaikinų nužudymą

M. Shirilla buvo pripažinta kalta tyčia sukėlusi mirtiną avariją, tačiau jos šeima visada tvirtino, jog merginai sutriko sveikata.
Beveik prieš ketverius metus Mackenzie Shirilla avarijoje pražudė savo vaikiną ir draugą. Šis įvykis įžiebė ne vienus metus trunkančias diskusijas.
„Aš sugebu atleisti, – dokumentiniame filme „Avarija“ (angl. The Crash), kurio premjera įvyko gegužės 15 dieną platformoje „Netflix“, sakė vienos iš aukų tėvas Scottas Flannaganas. – Aš tiesiog noriu sužinoti tiesą, kas įvyko tą naktį, ir būčiau amžinai dėkingas, jei Shirilla iš tikrųjų mums papasakotų, kokios buvo tos paskutinės kelios akimirkos.“
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2022 metų liepos 31 dieną M. Shirilla buvo 17-metė vidurinės mokyklos moksleivė. Ji jau apie ketverius metus draugavo su savo 20-mečiu Dominicu Russo. Pora gyveno kartu viename iš Russo šeimai priklausančių namų, tačiau jų santykiai nebuvo tobuli. Ohajo Aukščiausiojo Teismo dokumentuose nurodoma, kad D. Russo motina Christine teigė, jog likus keliems mėnesiams iki tragiškos avarijos poros santykiai vis blogėjo – jie dažnai pykdavosi ir vienas kitam grasino.
Avarijos naktį M. Shirilla ir D. Russo iš vakarėlio išvažiavo kartu su kitu savo draugu Davionu Flannaganu. M. Shirilla prie vairo sėdo ankstyvą liepos 31-osios rytą – ir vos po kelių minučių su savo 2018 metų gamybos „Toyota Camry“ didesniu nei 161 km/h greičiu rėžėsi į mūrinį pastatą. M. Shirilla buvo sunkiai sužeista, o D. Russo ir D. Flannaganas įvykio vietoje mirė.
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Po 2023 metais įvykusio teismo proceso, kuriame bylą nagrinėjo tik teisėjas be prisiekusiųjų, M. Shirilla buvo pripažinta kalta dėl visų 12 jai pareikštų kaltinimų, tarp kurių buvo nužudymas, pavojingas transporto priemonės vairavimas sukeliant mirtį, nusikalstamas užpuolimas ir narkotikų turėjimas.
„Niekas negali šios situacijos pagerinti, – po nuosprendžio paskelbimo žurnalui „People“ sakė D. Russo sesuo. – Tiesiog viliamės ir meldžiamės, kad mūsų skausmas nors kiek sumažėtų. Mūsų visų viduje liko didžiulė tuštuma. Mes niekada nebūsime tokie kaip anksčiau.“
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Po dokumentinio filmo „Avarija“ pasirodymo į viešumą iškilo keli jos buvę telefoniniai pokalbiai iš kalėjimo. Jos buvusios kameros draugės taip pat aptarė jos elgesį įkalinimo įstaigoje.
Skyrėsi ir taikėsi
M. Shirilla gimė 2004 metų rugpjūtį, ją Strongsvilyje, Ohajo valstijoje, užaugino tėvai Natalie ir Steve'as.
Avarijos metu M. Shirilla buvo 17 metų amžiaus ir mokėsi Strongsvilio vidurinėje mokykloje.
Automobilio avarijos metu žuvęs D. Russo buvo ilgametis M. Shirillos vaikinas.
Šis neseniai Strongsvilio vidurinę mokyklą baigęs vaikinas su M. Shirilla susipažino dar besimokydamas kartu. Jis buvo verslininkas, valdė kelias įmones, įskaitant drabužių liniją, ir, pasak artimųjų, buvo labai rūpestingas dėdė savo dukterėčioms bei sūnėnams.
D. Russo ir M. Shirilla draugavo apie ketverius metus, nors D. Russo brolis tvirtino, kad pora per tuos metus buvo „daug kartų išsiskyrusi“. Nepaisant audringų santykių, 2021 metų pabaigoje D. Russo ir M. Shirilla apsigyveno kartu.
D. Russo motina Christine sakė laikiusi M. Shirillą šeimos nare, bet tvirtino, kad jos sūnaus santykiai su mergina tapo „įtempti“ likus šešiems mėnesiams iki avarijos. Ji teigė mačiusi „muštynes“, „ginčus“, „nesutarimus“, „išsiskyrimus“ bei „grasiniamus“ ir manė, kad M. Shirilla tapo „labiau savininkiška“ jos sūnaus atžvilgiu.
2022 metų liepą D. Russo paskambino savo motinai iš automobilio, kuriame buvo kartu su M. Shirilla, ir atrodė, kad yra patekęs į „blogą situaciją“. Šeimos draugas Christopheris Martinas, kuris tuo metu buvo kartu su Christine, nuvažiavo paimti D. Russo. Ch. Martinas, kalbėdamasis telefonu su D. Russo, nugirdo M. Shirillą sakant: „Aš tuoj pat sudaužysiu šį automobilį“. Kai D. Russo išlipo iš transporto priemonės, kad įsėstų pas Ch. Martiną, šeimos draugas tikino matęs, kaip M. Shirilla „mojo į jį rankomis“.
Vaizdo įraše, kuris buvo nufilmuotas 2022 metų liepą ir rastas jau po D. Russo mirties, taip pat girdėti, kaip M. Shirilla grasina įsilaužti į D. Russo namus.
Lemtinga naktis
Likus kelioms valandoms iki tragiškos avarijos, M. Shirilla, D. Russo ir D. Flanaganas apsilankė keliuose susibūrimuose. 2022 metų liepos 30 dieną, apie 22 val. 15 min., trijulė nuvyko į išleistuvių vakarėlį M. Shirillos draugės Kellie Vrajos namuose. Ten jie prabuvo nepilną valandą.
Tada kompanija nuvažiavo pas savo draugą Paulį Burlinghausą. Remiantis jo parodymais teisme, jaunuoliai atvyko apie 23 val., klausėsi muzikos, o kai kurie iš jų rūkė marihuaną. P. Burlinghausas teigė, kad tarp M. Shirillos ir D. Russo „viskas atrodė gerai“.
Nors pats P. Burlinghausas nuėjo miegoti apie vidurnaktį, likusi grupė bendravo toliau iki pat ankstyvo 2022 metų liepos 31-osios ryto. Telefono programėlės duomenys rodė, kad M. Shirilla, D. Russo ir D. Flanaganas iš namų išvažiavo apie 5 val. 30 min.
Kelionė prasidėjo įprastai, tačiau vos po kelių minučių M. Shirilla nepaaiškinamai padidino greitį. Trijulė pateko į kraupią avariją, kai merginos vairuojama 2018 metų „Toyota Camry“ rėžėsi į mūrinį pastatą. Kajahogos apygardos prokuratūros duomenimis, praėjo net 45 minutės, kol pro šalį einantis žmogus pastebėjo avarijos vietą ir paskambino skubios pagalbos numeriu 911.
D. Russo ir D. Flanagano mirtis buvo konstatuota įvykio vietoje. Ohajo Aukščiausiojo Teismo dokumentuose nurodoma, kad M. Shirilla buvo rasta be sąmonės ir nekvėpuojanti – ji su sunkiais sužalojimais buvo nugabenta į vietos ligoninę.
Kaip pranešė žiniasklaidos kanalas „3News“, 2025 metų gegužę M. Shirillos tėvai Steve'as ir Natalie pareiškė, kad jie kartu su neurologu dr. Kamaliu Chemali peržiūrėjo įrodymus, kurie patvirtina, jog avarijos metu M. Shirilla galėjo būti „praradusi sąmonę“.
Steve'as ir Natalie tiki, kad jų dukrai prieš pat susidūrimą sutriko sveikata ir ji savo vaikino bei draugo nužudyti tyčia neketino.
Avarijos tyrimas
Po avarijos buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Per kelis mėnesius tyrėjai apklausė M. Shirillai ir D. Russo artimus žmones apie poros santykius, kad išaiškintų, ar ši avarija nebuvo kažkas daugiau nei tik nelaimingas atsitikimas.
M. Shirilla internete viešai reiškė pagarbą žuvusiam vaikinui, rašydama, kad jis buvo „paskutinis žmogus, nusipelnęs tokio likimo“. D. Russo nekrologo puslapyje ji dalijosi bendromis nuotraukomis ir pridūrė, kad pasiilgsta jo „juoko“ ir „tobulos šypsenos“.
Praėjus keliems mėnesiams po avarijos, M. Shirilla buvo oficialiai suimta. 2025 metais paviešintuose Strongsvilio policijos departamento vaizdo kamerų įrašuose matyti, kaip prie pareigūnų uniformos prisegta kamera užfiksavo momentą, kai merginai pranešama, jog ji suimama dėl „dviejų asmenų tyčinio nužudymo sunkinančiomis aplinkybėmis“. Ji buvo uždaryta į kalėjimą, o užstatas nustatytas 500 000 JAV dolerių suma.
M. Shirillos byla teismą pasiekė 2023 metais. Prokurorai ją kaltino tuo, kad ji tyčia sudaužė automobilį norėdama nužudyti D. Russo ir taip nutraukti jų toksiškus santykius. Tuo metu kaltintojai tvirtino, kad M. Shirilla tikslingai nukreipė automobilį į mūrinio pastato sieną didesniu nei 161 km/h greičiu.
Teismo proceso metu tyrėjai, pasitelkę ekspertus, bandė atkurti paskutines akimirkas prieš avariją, nes pati M. Shirilla tikino neprisimenanti momentų prieš automobiliui trenkiantis į sieną. Teismo mechanikos ekspertas Markas Sargentas, išanalizavęs automobilio juodosios dėžės duomenis, konstatavo, kad likus kelioms sekundėms iki susidūrimo automobilio akceleratoriaus pedalas buvo visiškai nuspaustas, o stabdžiai – nė karto neliesti.
Tai reiškė, kad avarijos metu M. Shirillos koja buvo ant greičio pedalo. Smūgio metu jos pūkuota šlepetė netgi įstrigo tarp akceleratoriaus pedalo ir grindų kilimėlio. Nors buvo kelis kartus iškelta teorija, kad šlepetė galėjo netyčia užspausti pedalą, M. Sargentas pabrėžė, jog batas „negalėjo įstrigti taip, kad būtų sukėlęs savaiminį automobilio greitėjimą prieš avariją“, teigiama Ohajo Aukščiausiojo Teismo dokumentuose.
Likus kelioms sekundėms iki avarijos, automobilis staigiai pasuko į dešinę. Iki šiol tiksliai nežinoma, ar tai buvo pačios M. Shirillos bandymas suvaldyti transporto priemonę, ar keleivio bandymas griebti už vairo, ar tiesiog fizinė reakcija automobiliui trumpam pakilus į orą ir vėl trenkusis į žemę. Likus akimirkoms iki smūgio, automobilio pavarų svirtis taip pat buvo perjunginėjama tarp neutralios (N) ir važiavimo (D) pozicijų, tačiau priežastys lieka neaiškios.
M. Sargentas taip pat padarė išvadą, kad nebuvo „jokių požymių apie techninius ar elektrinius gedimus prieš avariją, kurie būtų galėję lemti akceleratoriaus, stabdžių ar automobilio valdymo praradimą“.
Iš kitų tyrėjų surinktų įrodymų paaiškėjo, kad avarijos metu M. Shirilla buvo apsvaigusi nuo marihuanos ir su savimi turėjo psichodelinių grybų (psilocibino). Strongsvilio detektyvas Zaki Hazou M. Shirillos socialinių tinklų paskyrose rado daugiau nei 100 vaizdo įrašų ar nuotraukų, rodančių neatidų ar pavojingą vairavimą, įskaitant vairavimą rūkant, rašoma Ohajo Aukščiausiojo Teismo dokumentuose.
Prakeiksmas ant ratų
Kadangi byla buvo nagrinėjama vieno teisėjo (be prisiekusiųjų), sprendimą priėmė tik teismas. 2023 metų rugpjūtį Kajahogos apygardos bendrųjų bylų teismo teisėja Nancy Margaret Russo (kuri nėra aukos giminaitė) pripažino M. Shirillą kalta dėl visų 12 jai pareikštų kaltinimų, įskaitant nužudymą, pavojingą transporto priemonės vairavimą sukeliant mirtį, nusikalstamą užpuolimą ir narkotikų turėjimą.
„Ji turėjo misiją ir ją įvykdė tiksliai, – prieš pat paskelbdama nuosprendį sakė teisėja. – Jos sprendimas buvo mirtis.“
M. Shirillai, kurią teisėja N. M. Russo pavadino „prakeiksmu ant ratų“, buvo skirtos dvi sutampančios laisvės atėmimo bausmės nuo 15 metų iki gyvos galvos.
Į bausmę buvo įskaityti beveik vieni metai, kuriuos ji jau praleido už grotų iki nuosprendžio, o teisę prašyti lygtinio paleidimo ji įgis po 15 metų. Jos vairuotojo pažymėjimas buvo anuliuotas visam gyvenimui.
„Domo ir Daviono šeimos, aš jūsų labai stipriai atsiprašau, – tardama paskutinį žodį teisme pro ašaras kalbėjo M. Shirilla. – Tikiuosi, kad vieną dieną suprasite, jog aš niekada nebūčiau leidusi tam įvykti ar padariusi to tyčia. Norėčiau prisiminti, kas nutiko. Man tiesiog labai gaila. Mano širdis sudraskyta.“
Trokšta teisingumo
Nors mergina gali būti paleista į laisvę lygtinai, kai kurie D. Russo šeimos nariai teigė, kad jei ji bus paleista taip greitai, teisingumas nebus įvykdytas.
„Manau, kad bausmės turėjo būti vykdomos viena po kitos, – 2023 metų rugpjūtį žurnalui „People“ sakė D. Russo sesuo. – Negaliu įsivaizduoti, kaip jausčiausi, jei Mackenzie išeitų į laisvę po 14 metų.“
„Mano brolio ir Daviono gyvenimai buvo visiškai pavogti, – pridūrė ji. – Jie neišeis į laisvę po 15 metų. Jie negrįš po 15 metų. Jie negaus jokio šanso nugyventi gyvenimą.“
Vis dėlto D. Russo tėvas Frankas išreiškė norą, kad M. Shirilla būtų reabilituota.
„Aš praradau sūnų, mūsų šeimai dėl to labai sunku, bet aš nenoriu, kad būtų sugriautas ir likęs jos gyvenimas. Nuo to man geriau nepasidarys, – po nuosprendžio paskelbimo sakė jis. – Ji dar tik vaikas. Ji susimovė. Ji padarė prakeiktai kvailą dalyką, bet dabar jos tėvai yra sugniuždyti, jos šeima taip pat sugriauta. Norėčiau, kad būtų koks nors būdas jai gauti pagalbą ar gydymą.“
D. Flanagano motina Jaime Flanagan 2023 metų rugsėjį kalbėjosi su žurnalu „People“ apie M. Shirillos vaidmenį jos sūnaus mirtyje.
„Shirilla į Davioną, jo gyvenimą ir jo vertę kreipė ne daugiau dėmesio nei į kokį nors bagažo gabalą ant galinės sėdynės, – sakė ji. – Tačiau mes stengiamės į šią situaciją žiūrėti oriai.“
Jaime pridūrė: „Ta naktis, ta diena su Mackenzie Shirilla buvo tik mažytė, trumpa jo gyvenimo atkarpa.“
Jaime ir jos vyras Scottas įkūrė paramos fondą, kurio tikslas – padėti mažas pajamas gaunantiems jaunuoliams, norintiems tapti kirpėjais, baigti mokslus.
Kur Mackenzie Shirilla yra dabar?
Po nuosprendžio paskelbimo M. Shirilla ir jos teisininkų komanda apskundė teismo sprendimą, tačiau apeliacija buvo atmesta.
2025 metų gegužę M. Shirillos tėvai Steve'as ir Natalie prabilo viešai pirmą kartą po nuosprendžio paskelbimo.
„Parodykite man bent vieną įrodymą – bent vieną – kuris patvirtintų, kad ji tai padarė tyčia. Parodykite man jį, – sakė tėvas Steve'as. – Tada ji bus būtent ten, kur jai ir priklauso, ir bus kalta. Tačiau tokių įrodymų nėra. Nėra jokių įrodymų apie tai, kas dėjosi tame automobilyje, išskyrus informaciją, kurią jie ištraukė iš juodosios dėžės.“
Šiuo metu M. Shirilla yra įkalinta Ohajo moterų kalėjime Merisvilyje. Ohajo reabilitacijos ir pataisos departamento duomenimis, M. Shirilla teisę į lygtinį paleidimą įgis tik 2037 metais.
„Čia kasdien būna labai sunku, – dokumentiniame filme „Avarija“ pasakojo ji. – Stengiuosi pabusti ir kasdien būti kuo geresniu žmogumi, nesivelti į bėdas. Nebūna nė akimirkos, kad nepagalvočiau apie Russo ir Flanaganą.“
Tuo tarpu jos naujoji advokatų komanda toliau teikia apeliacinius skundus ir prašymus dėl bausmės peržiūrėjimo. Jos tėvai ir teisininkai tvirtina, kad pirmajame teismo procese buvo ignoruojami du svarbūs įrodymai: sveikatos duomenys, kurie galėtų rodyti, jog M. Shirillai avarijos metu sutriko sveikata, ir atsiprašymo žinutės iš D. Russo, kurios, jų teigimu, įrodo, kad jis pats provokuodavo poros ginčus.
Nors pirmoji M. Shirillos apeliacija buvo atmesta, „ji ir jos šeima toliau kovoja prieš šį teismo nuosprendį“, teigiama filme „Avarija“.
Nuo tada, kai „Avarija“ pasirodė „Netflix“ platformoje, žurnalas „People“ gavo keletą jos pokalbių įrašų, darytų dar Kajahogos apygardos kalėjime prieš perkėlimą į Ohajo moterų pataisos namus 2023 metų rugpjūtį. Vieno iš jų metu ji pati save pavadino „trečiąja auka“.
Vieno iš pokalbių su motina metu M. Shirilla išreiškė baimę, kad išėjusi iš kalėjimo ji „nebegalės turėti vaikų“. Ji taip pat pasakojo, kad „nenori gyventi čia su šiais žmonėmis“, turėdama omenyje kalines, kurias jos motina apibūdino kaip „žudikes ir plėšikes“.
„Jaučiuosi taip, lyg norėčiau gyventi visiškai atsiribojusi nuo pasaulio, ir aš tiesiog... aš tiesiog galvoju apie tai, kad kai išeisiu iš kalėjimo, būsiu jau sena ir, na žinai, negalėsiu turėti vaikų ar šeimos ir panašių dalykų“, – vėliau sakė ji.
Kitame pokalbyje su motina M. Shirilla teigė, kad jai, kitaip nei kitoms kalinėms, kalėjime „nereikia jokios reabilitacijos“. Dar viename pokalbyje prieš nuosprendžio paskelbimą motina ir dukra aptarė galimybę, kad jai gali būti skirta mirties bausmė.
„Matysime, nes jie tiesiog bando mane sunaikinti, – sakė M. Shirilla. – Aš tiesiog bijau, kad jie pasakys: tau skiriama mirties bausmė arba kalėsi iki gyvos galvos 40 metų.“
Apie M. Shirillos elgesį kalėjime prabilo ir kelios buvusios jos kameros draugės. Kat Crowder, praleidusi su ja kalėjime šešis mėnesius, gegužės 21 dieną žurnalui „People“ pasakojo, kad M. Shirilla esą buvo „labai linksma ir nerūpestinga“.
„Iš to, ką mačiau kalėjime, ji niekada nesielgė taip, kaip elgtųsi žmogus, išgyvenantis atgailą, – prisiminė K. Crowder. – Visada su pilnu makiažu, ryškiais aksesuarais ir nuolat besijuokianti. Žinoma, nežinau, kas virė jos galvoje, tačiau iš to, kaip ji elgėsi ir laikėsi, atgaila buvo paskutinis dalykas, kurį ji demonstravo.“
K. Crowder pridūrė: „Ji buvo labai mergaitiška ir lengvabūdė, nors dokumentiniame filme ji atrodė labai niūri ir pasipūtusi.“
Parengta pagal „People“