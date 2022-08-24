7-eto magija: kokie faktai, mitai ir spėjimai tūkstančius metų supa šį skaitmenį?

Vienas iš tokių fenomenų – paslaptingasis ir daugelio sėkmingu laikomas skaitmuo 7, kurį pastebime kasdien. 7 savaitės dienos, 7 planetos žemynai, 7 vaivorykštės spalvos ir galybė kitų reiškinių, kuriuos apibrėžia būtent šis skaitmuo lemia jam skiriamą dėmesį.
Kokie faktai, mitai ar spėjimai slepiasi šio skaitmens šešėlyje ir ar iš tikrųjų jis gali pritraukti sėkmę?
Nors pasaulio susidomėjimas ar net obsesija 7-etu didele dalimi kyla iš jam priskiriamos reikšmės, apie šio skaitmens išskirtinumą kalba ir mokslininkai.
Pirmiausia 7 yra ypatingas tuo, kad jis yra pirminis skaičius – tai reiškia, kad jis dalinasi tik iš savęs ir iš vieneto.
Be to, nagrinėjant skaičius nuo 1 iki 10, 7 yra vienintelis skaičius, kuris šios grupės rėmuose negali būti nei padalintas, nei padaugintas. Pavyzdžiui, 1, 2, 3, 4 ir 5 gali būti padvigubinti; 6, 8 ir 10 – padalinti perpus, o 9 – padalintas iš 3. Tai reiškia, kad 7-etas lieka vienui vienas.
Apie žmogaus potraukį šiam skaitmeniui ir net mąstymą jo pagrindu byloja ir kai kurie tyrimai.
Pavyzdžiui, 2008 m. Italijos mokslininkai Michele Migliore, Gaspare Novara ir Domenico Tegolo išaiškino, kad mūsų smegenys efektyviausiai informaciją įsimena tada, kai ji yra pateikiama 7-etais.
Tuo pat metu matematikas Alexas Bellos 2014 m. paskelbė savo apklausos, kurios metu bandė išsiaiškinti mėgstamiausią žmonių skaičių, rezultatus. Sulaukus daugiau kaip 44 tūkst. atsakymų, nominuota buvo daugiau kaip 1000 skirtingų skaičių. Turbūt jau atspėjote, kad surinkęs bene 10 proc. visų balsų, triumfavo būtent 7-etas.
Tūkstančius metų trunkantis susižavėjimas
Nepaisant 7-etą supančių faktų, žmonija ypatingą dėmesį šiam skaitmeniui rodo jau daugybę amžių. Pavyzdžiui, Šventajame rašte rašoma, kad Dievas Žemę sukūrė per šešias dienas, o septintąją – ilsėjosi. Todėl visoje Biblijoje 7-etas yra laikomas pilnatvės sinonimu.
Taip pat turbūt visi esame girdėję apie 7 senovės pasaulio stebuklus. Pirmasis šį sąrašą sudarė graikas Antipatras iš Sidono, gyvenęs maždaug 100 metų prieš mūsų erą, o būtent 7-etas šių „lankytinų vietų“ buvo pasirinktas, nes graikams jis reprezentavo tobulybę ir gausą. Be to, tuo metu jis atspindėjo ir 7 žinotas „planetas“ – Saulę, Mėnulį ir penkias iš dabartinių aštuonių Saulės sistemos planetų.
Tiesa, įdomius sutapimus, susijusius su 7-etu, galima pastebėti ir gerokai anksčiau nei keli šimtai metų prieš mūsų erą.
Štai ankstyviausias pasaulio sukūrimo mitas – Babilonijos karalystės atsiradimo istorija – yra vadinama „Enuma Elish“ arba „Septyniomis sukūrimo lentelėmis“. Šis religinis tekstas yra padalintas į septynias dalis. Manoma, kad jis parašytas pirmosios Babilonijos dinastijos metu, 1894–1595 m. prieš mūsų erą.
Daugybę 7-etų galime sutikti ir kitose senovės pasaulio vietose. Tiek Islamo, tiek Judaizmo religijose egzistuoja 7 dangūs, taip pat musulmonai aplink Kaabą – žymiausią ir svarbiausią Islamo šventovę, esančią Mekoje – turi apeiti 7 kartus.
Tuo tarpu Budizmo filosofijoje skaičius 7 yra laikomas pakilimo virš realybės skaičiumi. Be to, budistai tiki 7 laiko ir erdvės peržengimo etapas bei 7 žingsniais, kurie yra reikalingi, norint patekti į Budos karalystę.
Po 7-etu gimę žmonės – meniški svajotojai
Tačiau žmonių apsėdimas savo egzistenciją paaiškinti skaičiais čia nesibaigia. Šio skaitmens prasmę bando paaiškinti ir numerologija – teorija, teigianti, kad skaičiai, su kuriais žmogus susiduria kasdien, vienaip ar kitaip veikia jo gyvenimą.
Numerologijoje yra teigiama, kad žmonės, gimę bet kurio mėnesio 7-ąją dieną, bus linkę į dvasingumą, susikaupę, nuolat gilinsis į savo gyvenimą. Šis skaitmuo taip pat simbolizuoja žinias, išmintį, intelektą, be to, jis yra ir abstraktaus mąstymo ženklas.
Sakoma, kad šis skaitmuo traukia žmones mąstyti nepriklausomai, kadangi jie dažnai gimsta svajotojais ir meniškomis asmenybėmis. Todėl reikėtų nepamiršti, kad kartais tokie asmenys į pasaulį turėtų pažiūrėti kiek labiau praktišku žvilgsniu.
Sėkmės asociacijos priklauso ir nuo aplinkos
Ir vis dėlto nepaisant daugybės faktų, spėjimų ar sutapimų, tai, ar tikėsite 7-eto spinduliuojama magija ir sėkme priklauso tik nuo jūsų.
Tiesa, akivaizdu, kad tam nemenkos įtakos gali turėti ir mus supanti aplinka bei net civilizacija, kurioje užaugome.
Jeigu Jungtinėse Amerikos Valstijose 2007 m. liepos 7 dieną (2007 07 07) buvo įregistruota triskart daugiau santuokų (daugiau kaip 38 tūkst.) nei įprastą tų metų liepos šeštadienį, Kinijoje situacija buvo priešinga. Šios šalies kultūroje, 7-etas yra laikomas nesėkmingu dėl savo asociacijos su mirtimi.
Tačiau kinai tiki kito skaitmens – 8-eto – magija, mat jo tarimas mandarinų kalboje skamba panašiai kaip žodžio „klestėjimas“.
Būtent todėl 2008 m. Pekino olimpinių žaidynių atidarymo ceremonija prasidėjo rugpjūčio 8 dieną (08 08), 8 minutės po 8 valandos vakaro.