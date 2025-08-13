Labiausiai širdis daužantis vyras pagal Zodiako ženklą

Nes Dvyniai yra blogas vaikinas, kurį kiekviena mergina norėtų turėti... Bent jau kurį laiką.
Tačiau būkite atsargūs! Dvyniai gali priversti jus jaustis svarbiais, o tada, be jokios priežasties, jie išeis.
Taigi gerai pagalvokite, prieš susidurdami su kuo nors iš šio Zodiako ženklo, nes yra tikimybė, kad galite likti sudaužyta širdimi.
Žinome, kad terminas „playboy“ ne visada yra komplimentas. Jis gali reikšti žmogų, kuris yra populiarus tarp moterų, turi brangų automobilį, veda susižavėjimą keliantį gyvenimo būdą, bet taip pat daugeliui šiuolaikinių moterų tai yra įspėjimas: atrodo gražiai, bet sunku palaikyti santykius.
Dvyniai – „playboy“ pačia gražiausia šio žodžio prasme.
Jis charizmatiškas, bendraujantis, turintis humoro jausmą, protingas ir, žinoma, labai populiarus. Bet yra viena problema: jis kaip kibirkštis apšviečia viską aplink save, o tada staiga dingsta. Jis daro jus savo nuosavybe, bet nesuteikia saugumo. Jis labiausiai pasaulyje myli laisvę ir tai daro jį praktiškai neįmanomu „turėti“.