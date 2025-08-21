Zodiako ženklų seksualumo reitingas: nuo geriausių lovoje iki beviltiškų

1. SKORPIONAS
Jei kada nors svarstei, kodėl Skorpionai tokie geri lovoje, atsakymas paprastas – jie laikomi seksualiausiu Zodiako ženklu. Kadangi šis ženklas siejamas su lytiniais organais, Skorpionai dažnai (ir pelnytai) garsėja kaip vieni iš pačių „išdykėliškiausių“ Zodiako atstovų. Net pats Skorpiono sezonas alsuoja seksualine energija.
„Tai nereiškia, kad jie gulasi į lovą su bet kuo, – sako astrologė D.Trenou-Wells. – Skorpionai dažnai yra labai išrankūs ir turi aukštus standartus, tad norint būti jų vertiems, reikia atitikti tiek jų seksualinį, tiek emocinį intensyvumą.“
2. AVINAS
Aviną valdo Marsas, žinomas kaip veiksmo ir sekso planeta, todėl šis ženklas dažnai galvoja būtent apie tai.
„Avinų libido ir seksualinis potraukis yra gana stiprūs, nes tai yra linkęs veikti, aistringas ženklas, – sako astrologė. – Jiems seksas toks pat natūralus kaip kvėpavimas, o seksas su Avinu – nepamirštama, karšta ir aistringa patirtis, priverčianti partnerius trokšti nuotykį pakartoti.“
Atsižvelgiant į Avinų impulsyvią prigimtį, nenuostabu, kad jie patys pirmieji žengs žingsnį.
3. JAUTIS
Ar kada nors susimąstei, kodėl visi Jaučiai tokie geri lovoje?
Šis Žemės ženklas, vertinantis komfortą, dievina aistrą ir glamonėjimąsi. Valdomi meilės planetos Veneros Jaučiai vertina jausmingą meilę ir romantiką, todėl lovoje jie išsiskiria savo švelniu, bet nepaprastai maloniu stiliumi.
Jie mėgsta prabangias akimirkas, kurios lepina visus penkis pojūčius, todėl seksas su Jaučiu – tai ne tik intymus žaidimas, bet ir visa patirtis.
„Jaučio libido svyruoja tarp kraštutinumų – kartais jie gali mylėtis visą naktį, o kartais tiesiog norės glaustytis ir lepintis visą laiką,“ – sako D.Trenou-Wells.
4. ŽUVYS
Ramybė ir atlaidumas, būdingi Žuvims, gal ne iš karto asocijuojasi su seksu, tačiau šis Vandens ženklas yra itin jausmingas.
Būdamos Zodiako svajotojos, Žuvys mėgsta romantiškas, visiškai atsidavusias seksualines ir emocines patirtis, kurios padeda joms bent šiek tiek pabėgti nuo realybės.
„Jei jų širdis su tavimi jaučiasi saugi, jos susijungs su tavo kūnu ir suteiks tau nepamirštamą patirtį,“ – sako astrologė. Iš tiesų, Žuvų seksualinis potraukis gali nustebinti, nes iš išorės jos atrodo nekaltos, tačiau lovoje gali būti tikri žvėrys.
5. LIŪTAS
Kadangi ugninis Liūto ženklas dievina būti dėmesio centre, seksas su juo atrodys kaip tikras rojus.
„Jei jie yra su partneriu, kuris moka juos žavėti, vilioti ir suvilioti, Liūto seksualinis potraukis tiesiog šaus į viršų,“ – sako D.Trenou-Wells.
Liūtai taip pat puikiai moka kelti partnerio ego ir palaikyti aukštą savo seksualinį potraukį, nes mėgsta pasirodyti.
6. VĖŽYS
Seksas Vėžiui yra natūralus dalykas, tačiau pasitikėjimas užmezgamas lėtai.
„Jei tau pasiseks pelnyti Vėžio pasitikėjimą, pamatysi, kokie jie gali būti geidulingi ir kokį aukštą seksualinį potraukį turi,“ – sako astrologė.
Kuo artimesnis Vėžys jaučiasi su partneriu, tuo stipresnis jo libido ir tuo labiau jis orientuojasi į partnerio malonumą. Pasisekė tiems, kas su jais draugauja, ar ne?
7. OŽIARAGIS
Nors Ožiaragiai, kuriuos valdo Saturnas, dažnai garsėja kaip rimti ir darbštūs, lovoje jie taip pat „atiduoda visą save“ – seksas su Ožiaragiu tikrai nėra nuobodus. Iš tiesų, jų polinkis į sunkų darbą yra viena priežasčių, kodėl Ožiaragiai tokie geri lovoje.
„Jų legendinė ištvermė ir atkaklumas atsiperka ir seksualiai, nes jie gali išlaikyti energiją ilgiau nei dauguma Zodiako ženklų,“ – sako D.Trenou-Wells.
8. ŠAULYS
Ugninis Šaulys yra aistringas ir flirtuojantis, dažnai pasirengęs inicijuoti seksualinę patirtį tiesiog dėl pramogos.
„Jų potraukis ir libido yra aukšti, tačiau dėl to, kad jiems greitai nusibosta, tai ne visada išlieka kaip ilgalaikė patirtis,“ – paaiškina astrologė.
Žinant tai, sekso įvairumo palaikymas ir nuolatinis naujų sekso žaislų bei triukų išbandymas yra puikios priemonės, kad Šauliai išliktų suinteresuoti.
Apskritai, dėl jų nuotykių troškimo seksas su Šauliu yra laukinis nuotykis – pasiruošk reguliariai tyrinėti fantazijas, smagias vietas ir naujas pozas.
9. DVYNIAI
Dvynius valdo Merkurijus, komunikacijos planeta, todėl jie dažnai yra verbalūs lovoje – jie aiškiai parodo partneriui, kada jiems karšta, o kada nori erdvės.
„Jų seksualinis potraukis gali svyruoti – kartais būna karštas, kartais šaltesnis, bet kai jie būna nusiteikę, tampa nepalenkiama gamtos jėga,“ – neslepia D.Trenou-Wells.
Be to, Dvyniai mėgsta žaismingumą, tad ruoškis, kad seksas su jais bus kupinas netikėtumų, pozų kaitaliojimo ir lengvo pokštavimo.
10. MERGELĖ
Mergelės gali sudaryti įvaizdį, kad yra griežtos ir tvarkingos, tačiau lovoje jos yra labai geros, nes yra itin seksualios asmenybės. Tiesa, dažnai jos gali būti užimtos savo mintimis ir galvoti apie savo darbų sąrašą.
„Dėl to joms sunkiau būti visiškai nuosekliai susitelkus į partnerį, – sako Trenou-Wells. – Kartais seksas atsiduria antrame plane, o tai sukelia seksualinį nepasitenkinimą.“ Tačiau kai Mergelės skiria dėmesio seksui, pasireiškia jų laukinė pusė.
11. SVARSTYKLĖS
Svarstyklės labiau yra beviltiški romantikai nei sekso fanatikai.
„Svarstyklės yra geros lovoje, tačiau jos labiau mėgsta pusiausvyrą nei ekstremalias emocijas, todėl jų seksualinis potraukis yra stabilesnis nei kitų Zodiako ženklų,“ – paaiškina astrologė.
Sekso su Svarstyklėmis niekada visiškai nepritrūks, bet ir nebus nuolatinio spaudimo ar įkyrumo. Nors tai gali neatrodyti labai jaudinančiai, pastovus potraukis gali būti viena geriausių savybių sekse su Svarstyklėmis, nes nereikia spėlioti, ko tikėtis.
12. VANDENIS
Oro ženklas Vandenis dažnai taip įsitraukia į savo mintis, kad ne visuomet skiria prioritetą seksui, todėl jų libido gali būti mažesnis, jei jie per daug užimti.
„Jie pirmiausia mylisi mintimis, todėl, nors jų libido ir seksualinis potraukis yra stiprūs, tai ne visada yra pagrindinis dalykas santykiuose,“ – sako D.Trenou-Wells.
Tačiau juos gali įžiebti intelektualinė diskusija, tad apsvarstyk naudoti tai kaip preliudiją.
Kai Vandenio seksualinis potraukis užsikuria, laukia tikras malonumas. Kadangi jie garsėja kaip netradiciniai ir atviri naujovėms, seksas su Vandeniu bus smagus ir visuomet atviras naujovėms.
